Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 января 2019
19:24. 19 января 2019 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 16:07 10 курдских желаний.
- 11:00 Погибшие в Манбидже.
- Вчера 22:41 Сержант армии США погиб спасая из тюрьмы боевиков ИГИЛ.
10 курдских желаний
Политическая платформа SDF в рамках которой идет торговля в Дамаске на предмет возвращения северо-восточной Сирии под власть Асада.
Ниже, тезисно представлена курдская позиция на переговорах.
1. Сирия сохраняет свою территориальную целостность.
2. Сирийская система является демократической республикой, автономная курдская администрация является частью этой системы.
3. Представители курдской автономной администрации имеют представительство в центральном парламенте страны в Дамаске.
4. Флаги курдской автономии вывешиваются на административных зданиях рядом с сирийскими флагами.
5. Автономия сохраняет возможность дипломатических сношений в рамках сирийской конституции и в тех рамках, которые не противоречат интересам сирийского народа.
6. Отряды SDF вливаются в состав сирийской армии и будут отвечать за оборону сирийско-турецкой границы.
7. В регионах автономной территории местные советы и силы безопасности проводят работу по обеспечению подготовки к принятию новой сирийской конституции.
8. Государственный язык Сирии – арабский. В автономном районе сохраняется возможность обучения на местном языке, т.е. курдском.
9. История, культура, язык, литература и образование на соответствующих факультетах университетов в автономных областях должны соответствовать языку этого региона.
10. Автономное образование получает доход от эксплуатации природных богатств Сирии.
http://www.hawarnews.com/tr/haber/ozerk-yonetimin-rejim-ile-yapacagi-gorusmenin-gundem-maddeleri-h10256.html – цинк
Есть мнение, что это программа максимум и если курды будут настаивать на всех пунктах, Дамаск может предпочесть вариант с зачисткой курдов с Эрдоганом. Это уже произошло с Африном и курдам прекрасно известна цена провала переговоров – как в территориях, так и в человеческих жизнях.
Более вероятно, что будут искать компромисс, с переформулированием данных пунктов и отбрасыванием неприемлемых, вроде сохранения за курдами возможности вести самостоятельную внешнюю политику.
Доход от природных богатств Сирии это калька с иракского варианта, где часть курдской верхушки посадили на багдадский оклад формируемый за счет продажи нефти, которую Багдад при помощи Ирана у курдов и отобрал. Несмотря на все разговоры про "борьбу за интересы простого народа", вопрос нефтяных доходов один из центральных – главное тут в том, какой процент Дамаск согласится отдавать курдской верхушке. Дамаск естественно стремится к полному контролю над нефтянкой (тем более часть нефтяных полей Дейр-эз-Зора уже законтрактована Россией), а курды в свою очередь стремятся сохранить за собой как можно более крупный поток нефтяных денег. Обе стороны понимают, что после восстановления нормальной нефтедобычи и продажи нефтепродуктов через гос.структуры, стоимость добытой нефти вырастет (сейчас она продает существенно ниже рыночной цены в рамках различных серых и черных схем) и доход вырастет.
В части политических условий со стороны курдов, Асад не заинтересован их выполнять, так как приняв их до начала работы конституционной Ассамблеи, он затруднит для себя переговоры с другими группами, которые начнут требовать себе более широких полномочий. Как победитель в сирийской войне, Асад наоборот, заинтересован в сохранении максимальной свободы рук при трансформации сирийской конституции, поэтому он уклоняется от попыток курдов навязать различные обязательства, которые таят нешуточные проблемы в долгосрочной перспективе.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Погибшие в Манбидже
Появились данные по американцам убитых во время взрыва в Манбидже.
На заглавной фотографии Скотт Вирц – бывший снайпер из "Морских котиков". Служил в Афганистане, Ираке, Южной Корее, Филиппинах, Африке. После этого ушел работать в военную разведку, успев отработать три командировки на Ближний Восток. Сирия стала финалом карьеры.
Джонатан Фармер, старший прапорщик 5-й команды спецназа армии США. 5 командировок в Ирак и Афганистан. В Сирию прибыл в начале января в рамках 6-й командировки, которая оказалась очень недолгой.
Шеннон Кент – специалист по шифрованию, переводчик. Имела награды за кампанию в Ираке.
Более подробно по биографиям - https://www.stripes.com/news/middle-east/green-beret-navy-linguist-seal-turned-dia-civilian-among-americans-killed-in-isis-claimed-bombing-in-syria-1.565006
По двум другим погибшим (по версии Эрдогана погибших было 5, по версии командования США – 4) пока информации нет – некоторые предполагают, что еще одним погибшим мог быть действующий офицер разведки, тем более, что двое из обнародованных погибших были напрямую связаны с военной разведкой).
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Сержант армии США погиб спасая из тюрьмы боевиков ИГИЛ
Сержант армии США Кэмерон Мэддок получил смертельное ранение при нападении американских рейнджеров на тюрьму Талибана, где содержались пленные боевики ИГИЛ.
Мэддок получил пулевое ранение, от которого и умер в госпитале на территории Германии.
14 января Талибан официально обвинил США и правительство в Кабулеhttps://eadaily.com/ru/news/2019/01/14/taliby-obvinili-ssha-i-oficialnyy-kabul-v-osvobozhdenii-boevikov-ig , что они освободили 40 боевиков ИГИЛ из талибской тюрьмы, убив двух охранников. Кроме того, Талибан обвиняет США в том, что авиация США бомбит талибов, когда те воют с ИГИЛ.
Про погибшего рейнджера стало известно только сегодня. Мэддок служил в 75-м полку рейнджеров, который проводит операции как на территории Афганистана, так и на территории Сирии.
"Героически погиб спасая боевиков ИГИЛ из тюрьмы".
Касательно флага, с которым позировали Талибы.
По заявлению Талибана, флаг добыт в бою, в результате нападение на две машины с американцами, в результате чего сожжено два Хамви и убито 9 американских солдат.
Афганские источники заявляют, что Талибан врет и убиты не 9 американских солдат, а 7 афганских. А флаг просто пропаганда.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com