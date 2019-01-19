Открытым текстом 18.01.2019

Правительство Британии потерпело поражение, небывалое с 1924 года. Причём не на поле боя и даже не на международных переговорах. А в своём родном парламенте, чьими членами остаются — в отличие от большинства стран — все министры, включая премьера.

Проект соглашения о выходе Соединённого Королевства из Европейского Союза Мэй и чиновники ЕС рожали больше года. Но в британском парламенте проект не принят с разгромным для правительства счётом: 202 голоса — за, 432 — против.

Открытым текстом объясняю: проект лишает страну всех прав члена ЕС, но на много лет оставляет за нею все обязанности. Британии хуже, чем даже Украине: с той хотя бы не потребовали заплатить за соглашение об ассоциации с ЕС, а с островитян взыщут $60 миллиардов за разрыв уже действующих договоров.

Два года назад, голосуя за выход из ЕС, британцы вряд ли ждали, что им обойдётся так дорого право не отдавать рабочие места понаехавшим полякам с латышами, не кормить дармоедов, объявивших себя беженцами неведомо откуда неведомо почему.

И ведь это ещё мягкий вариант! По жёсткому — безо всякого соглашения — останется открытой пятисоткилометровая граница Северной Ирландии, входящей в Соединённое Королевство, с Республикой Ирландия, остающейся в ЕС.

Специалисты открытым текстом предупреждают: если эту границу закрыть, ирландцы вновь поднимут открытый мятеж или по меньшей мере террористическую войну, как было почти весь двадцатый век.

А ЕС не хочет менять условия выхода — чтобы другим неповадно было. Позволь британцам выбраться из капкана без потерь — так за ними сразу Италия потянется: там уже правительство из сплошных евроскептиков. Испания вслед за Польшей и Венгрией откажется принимать беженцев. Греция потребует восстановить свою промышленность, уничтоженную конкурентами из сильных Франции и Германии.

Против нынешнего формата Европейского Союза накопилось у всех его членов так много, что брюссельские чиновники не умом, так поротой задницей понимают: малейшая слабина — и всё в клочья разлетится. А как потом Европа снова срастаться будет и срастется ли вообще — никто не предскажет.

Соединённые Государства Америки на глазах проваливаются в мощнейший политический кризис! Такой, что скоро тамошнюю охоту на ведьм будут вспоминать как невинное развлечение.

Палата представителей хочет допросить переводчиков, работавших на беседе президентов Трампа и Путина. По слухам, Трамп после беседы забрал записи, сделанные переводчиками по ходу работы, и прямо запретил разглашать содержание разговора.

Открытым текстом напоминаю: любые переговоры — хоть деловые, хоть политические — ведутся до поры до времени секретно, и на публику выносятся только согласованные результаты или общие сведения о направлении работы.

Если Трамп особо напоминает об этом — значит, не доверяет своим помощникам. И не зря: утечек из Белого дома за последние два года куда больше, чем при обоих предыдущих президентах вместе взятых.

А тут ещё конгресс хочет немытыми ногами потоптаться по секретам. Потому что и демократам, нынче ставшим большинством в нижней палате, да и многим республиканцам — однопартийцам Трампа — не по нутру его курс на возрождение промышленной основы американского могущества. Но напрямую заявить о своём нежелании дать работу большинству избирателей они не рискуют. И бьют по другому направлению политики Трампа — его желанию уравновесить ухудшение отношений с промышленным Китаем улучшением связей с Российской Федерацией.

Кандидат на пост главного поверенного в делах СГА (это нечто вроде генерального прокурора и министра юстиции одновременно) пообещал сенату, что не остановит расследование специального прокурора Мюллера, даже если этого потребует сам президент. А вот если расследование не даст результатов, он об этом публично не объявит.

Наш министр иностранных дел открытым текстом напомнил: Мюллер уже два года пытается найти следы вмешательства РФ в выборы президента СГА — и ничего похожего не обнаружил. Как учил Конфуций, трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате — особенно если её там нет.

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru