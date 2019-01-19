О законности и легитимности власти. часть 2

Теперь снова рассмотрим ситуацию на Украине в 2013-2014 годах.На начальном этапе власть Януковича начала терять легитимность, чему способствовали экономические проблемы на Украине. Дальше была организована инсценировка с «расстрелом Януковичем» протестующих на Майдане, что окончательно подорвало легитимность власти Януковича и с этого момента поддержка достаточно большой части населения Украины перешла на сторону «протестующих». Это дало им возможность начать действовать незаконно и осуществить силовой захват власти. Соответственно, власть на Украине на какое-то время стала частично легитимной, но незаконной. Почему частично? А потому что Крым и Донбасс, где легитимность, то есть добровольного признания новой власти у населения получить не удалось.Ну а дальше на Украине были проведены выборы нового президента, которым стал Порошенко. А поскольку эти выборы были признаны законными как западными правящими кланами, так и российской правящей элитой, а на самой Украине кроме Крыма и Донбасса больше активных протестов населения не было, власть Порошенко на данный момент является полностью законной. Опять же, за исключением территорий Крыма и Донбасса, поскольку Крым теперь вообще стал частью России, а в отделившейся части Донбасса были проведены выборы другой власти.Итого, формула любой революции, включая так называемые « оранжевые», следующая.1. Действующая власть должна по тем или иным причинам начать терять легитимность, то есть, добровольное признание со стороны населения. В случае с «оранжевыми революциями» этому будут активно способствовать как «пятая колонна» во власти целевой страны-жертвы, так и явные и скрытые агенты влияния, которые будут всеми способами «дуть в уши» населению.2. Должен произойти тот или иной кризис, который вынудит достаточно заметную часть населения на открытый протест действующей власти. В случае с «оранжевими революциями» он может быть тем или иным образом спровоцирован действием западных правящих кланов. Например, путём объявления тех или иных санкций, которые подрывают экономику целевой страны, либо принуждают элиту действовать против своего государства.3. Действующая власть должна попытаться силовым путём подавить этот протест населения, чтобы максимально утратить доверие у населения, которое должно перейти к протестующим, обеспечив им возможность действовать против законов, которые установлены более не легитимной властью.4. Протестующие, либо тех, кто их организовывал под их прикрытием и пользуясь их легитимностью, полученной во время протестов, осуществляют захват власти, который со стороны действующей на тот момент власти всегда будет считаться незаконным.5. После незаконного захвата власти, пока легитимность, то есть, признание населения, ещё не утрачена, новая власть должна сама себя узаконить. Например, проведя внеочередные «выборы». При этом желательно, чтобы данные выборы были признаны не только населением, но и правящей элитой других государств. Хотя, как показывается практика большевиков после 1917 года, последнее не является обязательным, если вы достаточно сильны, чтобы, во-первых, удержать власть, а во-вторых, защититься от внешнего вторжения, которое, в случае не признания западными правящими кланами, непременно произойдёт. Примеров этому также можно привести великое множество, начиная от иностранной интервенции в начале 20-го века в России и заканчивая ситуацией в Сирии, где западные кланы отказываются признавать власть Башара Асада, не взирая ни на какие выборы и признание его власти населением самой Сирии.Почему я решил написать и опубликовать данную статью именно сейчас? А потому, что некоторое время назад посмотрел ролик с Борисом Юлиным «о том, у кого власть», из которого следует, что действующая российская власть стремительно теряет свою легитимность, то есть, добровольное признание этой власти населением. И это далеко не случайный процесс, поскольку помимо пенсионной реформы, которая обсуждается в данном ролике, я наблюдаю ещё великое множество процессов, основное назначение которых состоит в первую очередь в том, чтобы разозлить население или ещё больше понизить его уровень жизни, тем самым вызвав недовольство властью, чтобы как можно больше понизить её легитимность. Теперь посмотрите ролик, тем более, что он не очень длинный, а потом продолжим.Если честно, то я не знаю, искренне действует Борис Юлин, пытаясь доказать утрату легитимности действующей власти, либо действует в рамках заданного сценария, но факт остаётся фактом. Действующая власть в России стремительно теряет легитимность. Причём как за счёт предпринимаемых действий, так и за счёт регулярных высказываний тех или иных чиновников самого разного уровня, которые тут же подхватываются и раскручиваются СМИ самого разного уровня, включая федеральный. Один только этот факт уже говорит о том, что всё это не случайные процессы, как и в 1990-х годах.Дальше, согласно приведённой выше схеме, должен последовать серьёзный кризис, который должен вывести население на улицы. Причём это только кажется, что подобный кризис сейчас сложно организовать. В конце зимы в США планируется принятие нового пакета санкций. Заблокировать работу российской банковской системы, которая большую часть транзакций продолжает гонят через западные платёжные системы, чтобы вызвать реальный паралич российской экономики, вполне осуществимо. А поводом для этого может послужить очередное начало активных боевых действий на востоке Украины, к которым идёт активное приготовление уже несколько месяцев. Если в феврале войска Украины перейдут в массовое наступление, то правящий клан Путина окажется в патовой ситуации. Если не оказывать поддержку ДНР и ЛНР, то уже сам этот факт будет поводом для того, чтобы организовать массовые демонстрации и волнения по всей России. Если оказывать, то можно получить те самые реальные санкции, которые приведут к тому же результату.Что лично меня больше всего напрягает в складывающейся ситуации, так это то, что пока совершенно не просматривается та сила, которую хотелось бы поддержать в очередной явно надвигающийся смутный период. Это в 1917 году России повезло, что у Ленина была партия большевиков и он мог выйти и сказать: «есть такая партия». Увы, Борис Юлин не Владимир Ильич, у него такой партии, к сожалению, нет.Но я очень надеюсь, что такая «партия» в России всё-таки есть и они сумеют вовремя себя обозначить в нужный момент. Поскольку иначе государство Российская Федерация может весьма скоро прекратить своё существование.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com