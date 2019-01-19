О законности и легитимности власти. Часть 1

добровольное

В последние несколько лет о законности и легитимности власти у нас не говорит только ленивый. Но при этом далеко не все понимают, что на самом деле означают эти термины и как они взаимодействуют между собой.Для начала приведу несколько часто встречающихся утверждений. После событий на Украине очень часто можно услышать, что власть президента Украины Порошенко незаконна, поскольку он пришёл к власти благодаря выборам, которые были объявлены незаконно после силового захвата власти. Ещё одно часто встречающееся утверждение, что современная российская власть тоже незаконна, поскольку у Ельцина не было полномочий разрушать СССР и подписывать беловежское соглашение в конце 1991 года. Поэтому, якобы, СССР до сих пор жив и обладает каким-то там правами.Термин легитимности или легитимации власти тоже в различных выступления и на всяческих ток-шоу звучит постоянно, часто совсем не к месту.Так что же такое законность и легитимность? Какая между ними связь и как они влияют на власть?Итак, начнём с базовых определений.Законно то, что делается по закону или соответствует закону. Тут всё более менее просто. Главная хитрость здесь заключается в том, что мы понимаем под термином «закон». Я даже не сомневаюсь, что в комментариях набежит множество «знатоков», которые начнут рассказывать о том, что на Руси, якобы, раньше жили по «Кону», а теперь всех заставляют жить по «закону», и именно по этому у нас все беды. А вот если бы мы снова начали жить «по Кону», причём именно так, с большой буквы и с придыханием при произношении, то вот тогда бы всё сразу и практически мгновенно наладилось.Чтобы не растекаться сильно «мыслью по древу» и не тратить лишнее время, как своё, так и читателя, объясню как можно короче. Кон — это внутренний круг общины, который со временем трансформировался в понятие «граница», «основа», а также в некоторых играх стал обозначать границу игрового поля, за которую нельзя выходить или внутри которой должен происходить поединок между борцами/соревнующимися. Отсюда и выражение «выходить на кон» или «ставить на кон». Большую часть вопросов внутри общины, в том числе спорных, на самом деле решались «по кону», то есть на собраниях внутреннего круга общины (у больших общин в него входили далеко не все члены общины). И в этих случаях обычно руководствовались понятием справедливости и неписанными правилам общежития, которые были приняты в данной общине и обычно передавались от родителей детям в процессе их воспитания.Законами же назывались правила, которые действовали «за коном», то есть, за пределами общины, то есть, в процессе взаимодействия общин или отдельных их представителей между собой. Раньше, для выработки подобных законов и их утверждения на Руси созывались так называемые «земские соборы», на которые направлялись самые достойные представители из каждого «земства», то есть объединения рядом расположенных общин.Сейчас законом называют некие правила, которые устанавливаются государством, и которые обязательны для исполнения гражданами этого государства. И это якобы есть «общественный договор». Также подразумевается, что данные правила, называемые «законами», должны быть опубликованы, что якобы делает из доступными для населения.И вот тут мы подходим ко второму термину, то есть кв конечном счёте означает ни что иное, какпризнание населением. Другими словами, это и есть тот самый «общественный договор». Причём «добровольное» в данном случае является принципиально важным, поскольку в противном случае государству придётся постоянно применять силовое принуждение к исполнению населением законов, то есть установленных им тех или иных правил.Другими словами, законность, это есть следование правилам. А легитимность, это добровольное признание населением как самих правил, так и право находящихся в данный момент у власти людей, во-первых, данные правила устанавливать (законодательная власть), во вторых, выполнять ту часть правил, которая относится к государству (исполнительная власть), и в третьих, наказывать тем или иным способом за неисполнение данных правил (судебная власть и силовые структуры).Теперь вернёмся к приведённым выше примерам и разберём их подробно.Начнём с событий 1991 года и даже чуть раньше. После начала Горбачёвым так называемой «перестройки» уровень жизни населения в СССР, особенно в союзных республиках, начал стремительно падать. Само собой, что виноват в этом был не только лишь Горбачёв, как это сейчас пытаются представить. Это было спланированное действие достаточно большой части правящей элиты СССР того периода. Но самое главное, что из-за этого власть КПСС с точки зрения населения СССР начала очень быстро терять легитимность, то есть, добровольное признание населением того, что именно КПСС имеет право управлять страной, поскольку дела в государстве, с точки зрения простого обывателя, шли всё хуже и хуже. Тотальный дефицит, пустые полки в магазинах и т. д.На самом деле все эти процессы, включая дефицит потребительских товаров, были организованы правящей элитой СССР сознательно. И главная задача была в том, чтобы подорвать у населения доверие к действующей власти, то есть, лишить власть КПСС той самой легитимности.Многие думают, что СССР прекратил своё существование в декабре 1991 года. Но на самом деле это не так. Это населению объявили о прекращении его существования только в декабре 1991 года. На самом же деле СССР прекратил своё существование 12 июня 1990 года, когда на съезде народных депутатов РСФСР была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». Аналогичные декларации чуть раньше или чуть позже были приняты и всеми остальными республиками. На самом деле все эти действия и все принятые подобные декларации были незаконными, поскольку явно противоречили действующему на тот момент законодательству СССР. Но, и это важно, эти действия были полностью, то есть, осуществлялись с согласия населения СССР, которому правящая в тот момент элита запудрила мозги всеми этими «выборами», «народными депутатами» и т. п. псевдодемократической чушью.Почему я утверждаю, что СССР прекратил своё существование после 12 июня 1990 года, когда была принята декларация о суверенитете? А потому, что данная декларация помимо прочего утверждала приоритет Конституции и законов РСФСР над законами и Конституцией СССР. Это всё равно, если бы сейчас какая-то из областей России, та же Омская или Тюменская, взяли бы и объявили, что теперь принятые ими правила главнее, чем те, что принимаются в Москве на уровне Российской Федерации.И дальше Ельцин и компания начали в спешном порядке создавать органы управления будущим государством. Причём на самом деле этот процесс начался ещё до того, как декларация независимости была окончательно принята.Теперь, внимание, вопрос. А могли ли обо всех этих действиях, которые явно направлены на разрушение существовавшего в тот момент государства под названием СССР, не знать в КГБ (комитете государственной безопасности)? Конечно нет, ведь Ельцин всё делал вполне открыто, ни от кого не прятался, не создавал никаких подпольных структур. Для размещения вновь создаваемых или серьёзно расширяемых уже существовавших структур управления ему официально выделялись необходимые помещения и ресурсы. Другое дело, что знали об этом не все, поскольку у каждого свой круг обязанностей, но те, кому положено следить именно за этой сферой, несомненно не только всё знали, но и контролировали этот процесс.Почему так называемый «путч ГКЧП» произошёл именно в августе 1991 года? А потому, что именно к этому моменту основные подготовительные процессы по формированию органов власти нового государства Ельцин практически завершил и начали выходить указы, которые требовали от региональных структур подчинения только республиканским министерствам и ведомствам. То есть, тем самым союзные (федеральные) органы управления лишались реальной власти.Да и сам «путч» был очень грамотно поставленный и срежиссированный спектакль, который обязательно должен был произойти, чтобы окончательно лишить легитимности, то есть признания населением, власти КПСС и тех людей, кто на самом деле захотел бы сохранить СССР от окончательной ликвидации. Смотрите сами. Во главе «путча» были только «старцы» из ЦК КПСС. То есть, населению сознательно демонстрировали образ немощного руководства, которое в принципе уже не в состоянии решить никакие из имеющихся проблем. Они не в состоянии внятно говорить, не могут толком объяснить чего они хотят и как собираются этого добиться, никто из них не обладал харизмой лидера, который может повести за собой людей.При этом я больше чем уверен, что самих участников ГКЧП использовали вслепую. То есть, они действительно пытались спасти СССР. Скорее всего те, кто должен был изначально не допустить сложившейся ситуации и вовремя доложить «на верх» о складывающейся ситуации, достаточно долго держали их в неведении, а потом, непосредственно перед путчем, пришли к ним с докладом, что «всё совсем плохо», фактически не оставив им выбора.Опять же, на их фоне Борис Ельцин 1991 года смотрелся намного предпочтительнее. Якобы борец с партноменклатурой и привилегиями, весь такой из себя «демократ», заметно моложе и энергичнее тех, кто был в ГКЧП. Другими словами, совершенно очевидно, кого должна была поддержать большая часть населения России, когда пришло время действовать.Таким образом, в 1991 году мы получаем следующую ситуацию. Действия ГКЧП полностью законны, но практически не легитимные, то есть, не поддерживаются подавляющим большинством населения России. Власть КПСС во главе со «старцами» уже всем «поперёк горла».В противовес этому действия Ельцина с точки зрения действовавших в то время законов СССР были по большей части незаконными, но практически полностью легитимными, так как большинство населения России поддерживало именно Ельцина.Соответственно, ликвидация СССР в конце 1991 года была незаконной, тут спору нет. Но она была легитимной, поскольку население не вышло с протестами на улицы, следовательно, фактически поддержало это решение, обеспечив ему легитимность. Тут, справедливости ради, необходимо отметить, что население просто нагло обманули, поскольку всё это время ему постоянно твердили о том, что на самом деле СССР будет преобразован в некое новое «содружество государств», что всё делается исключительно для блага этого самого населения и прочая «лапша на уши». О том, какое это благо, это самое население узнало несколько позже, когда его уже лишили возможности что либо изменить.Каким образом лишили? А очень просто. Воспользовавшись имеющейся на тот момент легитимностью правительства Ельцина, под завывания о том, что во всех бедах виноваты «проклятые коммуняки», а также «лишь бы не было гражданской войны», новому политическому порядку и новой власти обеспечили законность, путём принятия новой Конституции и силового разгона осенью 1993 года тех самых «народных депутатов», которые принимали ту самую «декларацию о суверенитете» в 1990 году и руками которых в том числе был разрушен СССР.А что население России? А население дружно проголосовало за конституцию и так и не вышло поддержать своих «народных» депутатов, которых в упор расстреляли из танков прямо в здании парламента. То есть, тем самим легитимность опять оказалась у Ельцина, а не у Хазбулатова с Руцким. И то, что легитимность Ельцина опиралась на ложь, которую активно скармливали населению, сейчас уже ничего не меняет. Как там у классика? «Каждый народ достоин своего правителя»?На самом деле у любого правительственного переворота всегда будет один и тот же сценарий.На первом этапе у населения должно возникнуть недовольство действующей властью, что должно начать подрывать легитимность, то есть понижать согласие населения добровольно подчиняться действующей власти.Во время этого процесса жизненный уровень населения должен по тем или иным причинам начать заметно снижаться. Например, полупустые полки магазинов в СССР, либо перебои, а затем и полное прекращение поставок продовольствия в Петроград зимой 1917 года.В какой-то момент должен произойти тот или иной кризис, чтобы это недовольство приняло публичные формы. Выход нескольких сотен тысяч человек на митинг против КПСС на Красную площадь в Москве, либо несколько тысяч человек на Майдан в Киеве и т. п.Чтобы окончательно подорвать свою легитимность, действующая власть обязательно должна применить силу для подавления недовольного населения. Вспоминаем историю. Расстрел демонстрации рабочих 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге, что послужило началом неудавшейся революции 1905 года. Расстрел демонстрации 3-4 июля 1917 года в Петрограде. Танки в Москве и три ритуальные жертвы в Москве во время путча ГКЧП в 1991 году. Расстрел майдановцев якобы по приказу Януковича в Киеве в феврале 2014 года. Сценарий везде пишется под одну копирку.Само собой, что если действующая власть лишается легитимности, то есть, признания населения, то те, кто пытаются эту власть свергунть, это самое признание, то есть, легитимность, получают. И то, что они в этот момент действуют незаконно, уже никого не волнует, поскольку любая власть будет объявлять попытки её свержения незаконными.А вот дальше начинается самое интересное. После свержения власти те, кто на данный момент получил признание от населения, то есть, обладает легитимностью, должны обеспечить себе законность. После чего, их власть снова становится и легитимной, и законной! Например, провести выборы.И тут возникает ещё один важный момент. На поверку оказывается, что легитимной власть должна быть не только с точки зрения населения, но и с точки зрения западных правящих кланов. То есть, те, кто находится у власти в так называемых «развитых» странах, во-первых, должны признать законность проведённых выборов, а значит и тех, кто на них победил. А во-вторых, они должны объявить своему населению, которое обеспечивает их правом на власть, то бишь предоставляет им легитимность в их странах, что новую власть на той же Украине теперь следует признать законной.Почему Ельцин решился расстрелять парламент из танков в 1993 году? Да потому, что он получил заверения от западных правящих кланов, что они его поддержат и признают его действия законными, что в том числе поможет ему сохранить легитимность у населения России, которое в то время ещё верило в сказку про «процветающий капитализм».

Источник: mylnikovdm.livejournal.com