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Необходимо начать массовое и срочное предоставление российского гражданства жителям Донбасса

19:20. 19 января 2019 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: www.donetsk.kp.ru

Конфликт на Донбассе должен решаться не военными средствами. Это очень сложный процесс и главная задача сделать этот путь как можно короче.

Конфликт на Донбассе должен решаться не военными средствами. Это очень сложный процесс и главная задача сделать этот путь как можно короче. Так считает видный российский общественный и политический деятель, писатель Николай Стариков. Об этом он заявил сегодня в Донецке, на встрече с активом общественного движения «Донецкая республика». Одной из ключевых составляющих мирного процесса урегулирования конфликта Николай Стариков считает упрощение процедуры получения жителями Донбасса российского гражданства.

— Необходимо начать массовое и срочное предоставление российского гражданства жителям Донбасса. Но это только первый шаг, — считает Николай Стариков. — Далее, с нашей точки зрения, Россия должна заявить, что она готова предоставить гражданство Российской Федерации каждому гражданину Украины, кто не запятнал себя ни государственными преступлениями, ни борьбой против своих собственных сограждан, не служил в нацистских батальонах, не был замешан ещё в каких-то преступлениях, которые произошли с 14 года. И когда на Донбассе, в России, на Украине будут граждане одного государства, мне кажется, что война прекратится сама собой.

Разговоры об упрощении российского законодательства в части предоставления гражданства ведутся давно, с момента начала конфликта на Донбассе. В Государственной Думе РФ даже был зарегистрирован законопроект. Однако, по словам Николая Старикова никакого процесса облегчения этим законопроектом сделано не было.

— Поэтому, все-таки я считаю, что наши законодатели должны принять те законы, согласно которым предоставление российского гражданства будет происходить максимум в течение 2 месяцев. И такие предложения есть, — говорит Николай Стариков. — И это не просто мнение каких-то сторонних экспертов. Например, Владимир Вольфович Жириновский говорит, что 2 месяца это вполне достаточный срок для предоставления российского гражданства. Поэтому. Мы рассчитываем, что может быть депутаты от ЛДПР внесут какие-то новые законопроекты, и процесс получения российского гражданства будет быстрым, эффективным и, если хотите, приятным для того, кто обратился к Российскому государству. Потому что сегодня у нас много наших друзей, знакомых, которые получаю российское гражданство по разным причинам. Например, мой близкий товарищ женился на девушке из Донецка. И она сейчас тоже в процессе получения российского гражданства. Это процедура сложная, её даже можно назвать унизительной. Это недопустимо. Россия должна быть матерью для всех, а ни в коем случае не мачехой. Как это происходит сегодня очень часто.

Визит Николая Сарикова в ДНР продлится несколько дней. Он планирует провести ряд встреч с представителями общественных движений, с государственными деятелями. Запланирована также встреча с Главой республики Денисом Пушилиным. Кроме того, Николай Стариков планирует посетить горловский детский дом.

ЕЛЕНА ШИНКАРЕНКО

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Источник: nstarikov.ru

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