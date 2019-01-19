Ким Чен Ир о причинах гибели СССР
14:19. 19 января 2019 Просмотров - 140 3 коммент. Опубликовал: brahman
Из статьи Ким Чен Ира 1990 года о причинах поражения социализма в СССР и Восточной Европе. Статья была написана еще до ликвидации СССР.
Основная причина того, что в ряде стран партии рабочего класса переродились под влиянием современного ревизионизма, состоит в том, что они не могли правильно решить вопрос преемственности руководства партии.
В любой стране партия получает здоровое развитие до тех пор, пока у руля партии стоит выдающийся руководитель, который повел революцию к победе в трудной борьбе. В ряде стран с началом смены поколений уже давно назрел вопрос о преемственности партийного руководства, но он не нашел правильного решения. Новые люди, унаследовавшие руководящее положение в партии, начали ревизовать революционную линию и политику, разработанные руководителями, осуществившими социалистическую революцию в трудных условиях, начали клеветать на них, разрушая их авторитет и престиж. Социализм непрерывно развивается, и на пути его продвижения встает немало вопросов, ждущих нового решения. Но социализм совершенствуется во весь период от начала революции до ее окончательной победы путем унаследования, обогащения и развития достижений и опыта предыдущих времен. И тогда, когда партия рабочего класса ведет революцию и строительство нового общества в суровых испытаниях, складываются бесценные революционные традиции, достойные быть вечным образцом, и разрабатываются руководящие установки, которых следует неизменно придерживаться. Само отрицание этого славного прошлого партии уже означает ее перерождение. Те, кто отрицает преемственность партии, созданной и развивавшейся в ходе суровой борьбы, все без исключения были изменниками делу революции.
Настоящие революционеры во всем мире сегодня выражают глубокое уважение и доверие к нашей партии. Это объясняется именно тем, что мы неизменно наследуем и развиваем созданную товарищем Ким Ир Сеном партию и ее дело. В странах Восточной Европы дело социализма терпит поражение, а в нашей стране социализм победоносно идет вперед. Такая противоположность действительных результатов ясно показывает, что преемственность руководства партии есть коренной вопрос, от решения которого зависит судьба дела социализма.
Главная причина перерождения партий рабочего класса современным ревизионизмом заключается и в том, что они не установили принципов чучхе и допускали низкопоклонство в революции и строительстве социализма.
Коммунистическое движение — самостоятельное движение. Утверждение принципов чучхе — это его жизнь. Главным идеологическим течением, мешающим установлению принципов чучхе в коммунистическом движении, является низкопоклонство. По сути своей низкопоклонство есть контрреволюционное идеологическое течение, разъедающее самостоятельное сознание народных масс. Поскольку коммунистическое движение является самостоятельным движением, осуществляемым силами самих народных масс для достижения их самостоятельности, в его рядах ни в коем случае не допустима низкопоклонническая психология. Низкопоклонство — проводник идей ревизионизма, капитализма и всякого рода другого контрреволюционного яда. Партии многих стран, погрязшие в болоте низкопоклонства, не смогли разглядеть ревизионизм, приняли его без всякого разбора и, в конечном счете, внедрили даже идеи капитализма. Заразившиеся низкопоклоннической психологией не только не могут отличать правду от кривды, но и не в состоянии отразить напор внешних сил. В прошлом, когда современные ревизионисты вмешивались во внутренние дела других стран, некоторые партии послушно подчинялись им. Причина в том, что они не установили принципов чучхе и допустили низкопоклонство. Раньше многие партии не раз потерпели большой урон, допуская низкопоклонство и безропотно идя по чужим стопам, но они все-таки не стряхнули с себя пыли низкопоклонства и слепо следовали за другими. В последнее время партии некоторых стран, зараженные психологией низкопоклонства, послушно следовали за другими, когда те, разыгрывая фарс с «перестройкой», оказывали нажим. Втянутые в водоворот «перестройки», они потерпели полный крах.
Выступать против низкопоклонства и установить чучхе — это становится еще более важным, жизненным вопросом при нынешних условиях, когда большая страна, которую раньше возвеличивали партии многих стран, теперь, скатившись в болото современной социал-демократии, в открытую вступает в сговор, сообщничество с империалистами во главе с американскими, идет дорогой измены революции. Та большая страна, которая раньше выдавала себя за оплот социализма, сегодня дошла до того, что целиком продает даже завоевания революции, добытые ценой крови и пота своего народа на протяжении более 70 лет. И понятно, что взяться за руки с врагом и продать своих друзей — для нее пустяковое дело. Люди иных стран, которые с давних пор шли вместе с нами в общей борьбе за социализм и коммунизм, сегодня, сговорившись с империализмом США и сдружившись с марионетками Южной Кореи, из кожи лезут вон, чтобы продать и наш народ. Мы никогда не допускали быть проданными кем бы то ни было и ни в коем случае не допустим этого и впредь. Нынешняя действительность убедительно подтверждает, насколько верным было то, что наша партия последовательно выступала против низкопоклонства и прочно установила принципы чучхе.
Ход перерождения партии рабочего класса, подверженной влиянию современного ревизионизма, был процессом отступления от революционных принципов. По сути своей ревизионизм — контрреволюционное идеологическое течение, выхолащивающее революционные принципы. Защищать революционные принципы или отбросить их — вот каков важнейший критерий, отличающий революционную партию от оппортунистской. Отказаться от революционных принципов и примириться с классовым врагом — такова природа присущая оппортунизму. Если партия поступится революционными принципами одним за другим, то она не сможет сохранить свой исконный облик и, в конце концов, переродится.
Соблюдение революционных принципов партией рабочего класса означает: отстаивать его классовые требования и коренные интересы революции и развертывать на этой основе строительство партии и партийную деятельность. Это — коренное требование, исходящее из миссии партии рабочего класса. Великое дело партии рабочего класса, направленное на осуществление самостоятельности рабочего класса, всех трудящихся масс, совершается в ходе ожесточенной классовой борьбы против врагов всех мастей, попирающих самостоятельность. Чем дальше продвигается революция, тем яростнее пытаются классовые враги сорвать дело революции. Следовательно, партия рабочего класса должна твердо придерживаться революционных принципов вплоть до окончательной победы революции.
Если начнешь отказываться от революционных принципов, то поступаешься ими без конца. Бросишь один из них — на очереди второй, а далее постепенно и все принципы и так, в конце концов, погубишь саму партию и революцию. Об этом наглядно свидетельствуют события, происходившие в партиях ряда стран Восточной Европы. Под давлением империалистов современные ревизионисты уступали один за другим революционные принципы и начали давать «зеленый свет» веяниям буржуазной либерализации. Подобные уступки постепенно расширялись, и дело дошло до того, что они, полностью отказавшись даже от основных принципов революции, целиком продавали империалистам и классовым врагам партию и ее дело. Империалисты и другие реакционеры всячески пытались оторвать и нашу партию от революционных принципов. Однако наша партия ни на йоту не отступила от своих революционных принципов и развернула непримиримую борьбу с любыми малейшими попытками отказаться от них. Когда современные ревизионисты, капитулировавшие под нажимом империалистов, ослабляли партийное руководство и приводили партию к гибели, наша партия всемерно усиливала свою боеспособность и руководящую роль. Такая непреклонная революционная принципиальность позволила ей прославлять себя как великую партию, имеющую непобедимую силу, которую не смеет тронуть любой враг, как славную партию, достойно совершающую великое дело социализма с высоко поднятым знаменем революции.
Процесс систематического перерождения партии, проходивший длительное время под влиянием современного ревизионизма, привел к ее организационному крушению с появлением современной социал-демократии.
Современная социал-демократия открывает путь к реставрации капитализма под вывеской «перестройки». Сами инициаторы политики «перестройки» не скрывают, что путь, по которому они идут, ведет к обществу вроде капиталистических стран, в которых, мол, осуществлена социал-демократия. Учитывая, что современная социал-демократия является проникшей в коммунистическое движение буржуазной идеологией, можно считать ее продолжением современного ревизионизма. Однако современная социал-демократия является не простым продолжением современного ревизионизма. Это есть его самая реакционная разновидность. Ревизионизм — контрреволюционное идеологическое течение, выхолащивающее сущность революционной теории рабочего класса путем ее ревизии. Однако современная социал-демократия не ограничивается ревизией революционной теории рабочего класса, а во всем отрицает ее. Осуществляя стратегию «мирного перехода», проводимую империалистами, современные социал-демократы пытаются приукрашивать ее разноцветными вывесками, такими, как «демократичный социализм», «гуманный и демократичный социализм», «современная демократия», «демократическое гражданское общество».
Cреди буржуазных реставраторов, проповедующих «мирный переход социализма к капитализму», существуют различные политические силы и группировки. Есть среди них и открытые классовые враги, в том числе бывшие крупные помещики, капиталисты и их потомки, есть и идеологические перерожденцы коммунистического движения, которые выступают против социализма, строя наивные иллюзии о некоем «третьем пути». И среди современных социал-демократов, трубящих о «перестройке» как примере «третьего пути», налицо разношерстные группировки, каждая из которых выступает со свойственными ей идейками и утверждениями. Но, какими бы ни были их концепции и утверждения, те, кто мечтает о «третьем пути», крича о «перестройке», все равно являются гнусными изменниками революции, осуществляющими стратегию «мирного перехода», проводимую империалистами. В борьбе против социализма империалисты и другие реакционеры вначале соблазняют слащавыми речами современных социал-демократов, мечтающих о «третьем пути», а по мере нарастания социального хаоса толкают реакционные силы правого крыла на полное отвержение социализма. Первым объектом, на который буржуазные реставраторы направляют острие атаки с целью уничтожения социализма и восстановления капитализма, является партия рабочего класса — направляющая сила социалистического общества. Буржуазные реставраторы прибегали к гнуснейшим попыткам подорвать доверие народа к партии, чтобы разрушить партию рабочего класса. Чтобы атаковать партию рабочего класса, они всячески раздували недостатки, имеющие место внутри партии. Разумеется, партия рабочего класса должна вовремя исправить наблюдаемые в своих рядах недостатки, решительно преодолевая бюрократизм, партчванство, коррупцию и другие нездоровые явления. Однако недостатки внутри партии, какими бы значительными они ни были, должны преодолеваться путем внутрипартийной борьбы. Однако буржуазные реставраторы, когда в партии дали о себе знать недостатки наподобие бюрократизма, партчванства и коррупции, как бы поджидали время для использования их, нападали на партию под вывеской «гласности». Они умышленно приписывали обнаруженные внутри партии недостатки самому руководящему положению партии и даже революционным принципам партийного строительства, подстрекая людей на ослабление руководящего положения и роли партии, а затем и на ее разрушение.
Недостатки, обнаруженные в некоторых партиях рабочего класса, не имеют ничего общего с природой партии. Откровенно говоря, если бы партии рабочего класса последовательно придерживались революционных принципов в партийном строительстве и партийной деятельности в соответствии со своей миссией как авангарда революции, то не допускалось бы разрастание подобных недостатков. Буржуазные реставраторы, преувеличивая допущенные внутри партии недостатки и выдумывая новые, яростно атаковали партию и, не ограничиваясь этим и пользуясь своими руководящими постами в партии, занятыми заговорщическим методом, в организационном порядке навязывали контрреволюционную линию, направленную на полное выхолащивание руководства партии и разрушение ее самой.
Буржуазные реставраторы, разглагольствуя, что партия должна проводить «свою политику в рамках выборного законодательного органа» и что нужно осуществить «отделение политики и экономики», отказались от партийного руководства социалистическим государством и административно-хозяйственными учреждениями. Кроме того, они, ратуя за какое-то «партнерство» партии и общественных организаций, выхолостили партийное руководство последними. Твердя о деполитизации вооруженных сил, учреждений общественной безопасности и других органов диктатуры, они предприняли контрреволюционные меры для запрещения деятельности партийных организаций в указанных структурах. Под вывеской «гласности» они вывели всю идейно-культурную жизнь из-под контроля партии рабочего класса и всесторонне внедряли буржуазную идеологию и культуру. Все это является гнусной контрреволюционной акцией, цель которой — превратить партию рабочего класса в бессильное существо, не имеющее никакого руководящего влияния на общество.
https://prorivists.org/doc_kim_jong-il-1990/ – полностью по ссылке
На заглавной фотографии Ким Чен Ир с семьей.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Мудрый был человек.
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Слова-то какие… Ревизионизм… А до этого – высокое звание коммуниста, моральный облик партийца, ваше поколение будет жить при коммунизме… Скурвились правители, как и сейчас… Жировали, как хотели, вот и полетело всё в тар-тарары…
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а ведь он прав!