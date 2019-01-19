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Интервью в Донецке

09:13. 19 января 2019 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:

В эфире донецкого телеканала ЮНИОН мы обсудили предложение для выхода из тупика ситуации на Донбассе. Война здесь продолжается уже дольше чем Великая Отечественная.

Военного решения этот кризис не имеет, дипломатия так же не дает никаких результатов. Нужен «третий путь» решения проблемы. Эти наши предложения уже озвучивались. Во всех многочисленных встречах в Донецке и Горловке, во всех аудиториях мы обсуждали с жителями ДНР эти предложения.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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