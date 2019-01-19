Эра гнева. Константин Семин. Агитпроп 19.01.2019

“Эра гнева”. Такая формулировка содержится в очередном бюллетене “Глобальные риски”, который уже четырнадцать лет подряд выпускают организаторы всемирного экономического форума в Давосе. Совсем скоро лучшие люди соберутся на уютном альпийском курорте, чтобы обсудить, как им обустроить планету.



Доклад:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Glob…



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Источник: www.youtube.com