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Джетпак “Gravity Industries”

18:34. 19 января 2019 Просмотров - 67 Один комментарий Опубликовал:


Тестирование персонального джетпака в учебном центре Британской морской пехоты в Лимпстоне.



Проектом руководит отставной морской пехотинец Ричард Браунинг, который в 2017-2018 году уже организовывал несколько показов своего устройства.





Если проект доведут до ума (пока что он используется для развлечения зрителей или съемки роликов), то военные заинтересованы в использовании концепта в интересах британского министерства обороны.
Автор пока собрал несколько различных модификаций, которые периодически публично демонстрирует.









Последняя версия выглядит чуть менее громоздкой, нежели предшествующие.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Британия, технологии
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