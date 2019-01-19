Джетпак “Gravity Industries”

Тестирование персонального джетпака в учебном центре Британской морской пехоты в Лимпстоне.Проектом руководит отставной морской пехотинец Ричард Браунинг, который в 2017-2018 году уже организовывал несколько показов своего устройства.Если проект доведут до ума (пока что он используется для развлечения зрителей или съемки роликов), то военные заинтересованы в использовании концепта в интересах британского министерства обороны.Автор пока собрал несколько различных модификаций, которые периодически публично демонстрирует.Последняя версия выглядит чуть менее громоздкой, нежели предшествующие.

Источник: colonelcassad.livejournal.com