Джетпак “Gravity Industries”
18:34. 19 января 2019 Просмотров - 67 Один комментарий Опубликовал: brahman
Тестирование персонального джетпака в учебном центре Британской морской пехоты в Лимпстоне.
Проектом руководит отставной морской пехотинец Ричард Браунинг, который в 2017-2018 году уже организовывал несколько показов своего устройства.
Если проект доведут до ума (пока что он используется для развлечения зрителей или съемки роликов), то военные заинтересованы в использовании концепта в интересах британского министерства обороны.
Автор пока собрал несколько различных модификаций, которые периодически публично демонстрирует.
Последняя версия выглядит чуть менее громоздкой, нежели предшествующие.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Да это фейк. Было уже, мужик на скейте так летал.