Главная » Вооруженные силы, История

Бронированные монстры. Каких русских танков немцы боялись больше всего

10:35. 19 января 2019 Просмотров - 305 Нет комментариев Опубликовал:
В Великую Отечественную советские тяжелые танки шли в авангарде наступлений, прорывали укрепрайоны, прикрывали пехоту броней и оказывали ей огневую поддержку. Основной кузницей тяжелой бронетехники в СССР долгие годы оставался опытный танковый завод № 100. Его главному конструктору — дважды лауреату Сталинской премии инженер-полковнику Афанасию Ермолаеву 19 января исполнилось бы 115 лет. РИА Новости рассказывает о машинах, к которым он приложил руку.

КВ-1С

Тяжелый танк КВ-1С (“Клим Ворошилов” скоростной) разработали в мае-июле 1942-го после жалоб танкистов на низкую подвижность базового КВ-1. Летом-осенью 1941-го эти танки, наравне со средними Т-34, изрядно удивили немцев прочностью своей брони. Практически ни одно противотанковое орудие вермахта не могло пробить ее в лоб со средних и дальних дистанций. Впрочем, неповоротливые КВ-1 становились легкой целью для вражеской авиации и имели сравнительно небольшой запас хода.
Танк КВ-1с у диорамы “Прорыв блокады Ленинграда”
© Фото : WolfDW
КВ-1С отличался уменьшенными габаритами и ослабленным бортовым бронированием, но за счет меньшей массы и новой коробки передач мог разгоняться на шоссе до 42 километров в час (против 34 у КВ-1), а на пересеченной местности — до 10-15 (против 7-10 у КВ-1). Орудие осталось прежним, однако его эффективность несколько возросла, так как место командира оборудовали наблюдательной башенкой, улучшившей обзор. Правда, после принятия вермахтом на вооружение тяжелых “тигров”, КВ-1 и КВ-1С стали считаться устаревшими. Что, однако, не поставило крест на семействе КВ.

КВ-85

Танк КВ-85 разработали на опытном заводе № 100 в мае-июле 1943-го специально для борьбы с “тиграми”. Машину снабдили новой 85-миллиметровой пушкой Д-5Т, позже адаптированной для танков Т-34-85. Испытания на полигоне в Кубинке показали, что при стрельбе прямой наводкой орудие прошивает лобовую броню трофейного “тигра” с километровой дистанции. Ходовую часть взяли от КВ-1С, башню — от перспективного тяжелого ИС (“Иосиф Сталин”).
© РИА Новости / В. Хоменко
 Танк КВ-85
Модернизированный “Ворошилов” воевал с переменным успехом: с одной стороны, его пушка уже не позволяла немецким танкистам чувствовать себя в безопасности, с другой — советской машине явно не хватало брони. В январе 1944-го три КВ-85 при поддержке двух самоходок Су-122 и роты пехоты без потерь уничтожили вблизи совхоза имени Тельмана Ленинградской области пять немецких танков, в том числе три “тигра”. Однако чаще новые машины использовали как средство прорыва обороны. В результате из ста построенных с 1943 года танков к осени 1944-го уцелели считаные единицы.

КВ-8

Тяжелый КВ-8, ограниченно выпускавшийся в 1942-1943 годах, относится к немногочисленному семейству огнеметных танков. В башне КВ-1 вместо спаренного с пушкой пулемета был установлен огнемет поршневого типа. Он, впрочем, был слишком громоздким и не “уживался” по габаритам со штатным 76-миллиметровым орудием. Поэтому пушку решили заменить на 45-миллиметровую, замаскировав тонкий ствол кожухом-”обманкой”. Всего до 1943 года успели построить около 140 танков КВ-8 и КВ-8С (на базе КВ-1С). Из них формировали отдельные огнеметные батальоны, воевавшие под Сталинградом, Ростовом-на-Дону и в Донбассе.
Танк КВ-8
Танковый огнемет выстреливал струю пламени на дистанцию до 130 метров, выжигая все живое в зоне поражения. В минуту он давал до 18 залпов. Огонь, липнущий ко всему, был не только эффективным средством борьбы с вражеской пехотой и легкой бронетехникой, но и мощным фактором психологического воздействия. Одно появление КВ-85 вблизи вражеских позиций не раз вынуждало немцев спасаться бегством. Причем при определенных условиях КВ-85 мог сражаться и с танками. По воспоминаниям маршала Василия Чуйкова, в Сталинграде один “Змей Горыныч”, как эти машины прозвали в войсках, за раз сжег три немецких средних “панцера”, зайдя им в борт.

ИС-1 и ИС-2

ИС-1 (другое название — ИС-85, по калибру орудия) представляет собой, по сути, глубокую модернизацию тяжелых танков КВ-1 и КВ-1С, практически непробиваемых для немецкой противотанковой артиллерии в начале войны. Испытания машины проводились с 22 марта по 19 апреля 1943-го и завершились удачно. Комиссия пришла к выводу, что танки ИС-1 при меньшей массе значительно превосходили предшественников по крепости брони и скорости. Основным вооружением выбрали пушку Д-5Т калибра 85 миллиметров. В январе-марте 1944-го это же орудие начали ставить на серийные средние Т-34-85 , впоследствии признанные экспертами лучшими танками Второй мировой.
Проход тяжелого танка ИС-2 по лесной дороге
© РИА Новости / Борис Кудояров
Стоит отметить, что ИС-1 хоть и стал родоначальником новых советских бронемашин, массово в войска не поставлялся. Всего было изготовлено около 130 танков, большинство из них участвовали боях за освобождение Украины зимой-весной 1944-го. ИС-1 выдерживали попадания 88-миллиметровых пушек “тигров”, при этом сами наносили противнику серьезные повреждения. Однако бронезащиты и огневой мощи все же не хватало. Поэтому параллельно с эксплуатацией ИС-1 на вооружение стали поступать их “идейные наследники” — ИС-2 со 122-миллиметровым орудием Д-25Т. Этот танк дрался на равных уже с “королевскими” “тиграми” (“Тигр-II”) и значительно превосходил по боевым возможностям все другие танки схожей весовой категории армий стран антигитлеровской коалиции.
Александр Коц

Источник: voicesevas.ru

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Армату» поддержат штурмовые танки Эхо войны в Сирии докатилось даже до Нижнего Тагила
...динамической защитой, дополнительное бронирование, противокумулятивные решетки. И... пути создания форменных бронированных монстров. Первый опыт в...90. Русские, на самом деле, спроектировали эти танки таким... огня такого орудия, как утверждают, втрое выше,...
Сорок уроков русского: Урок двадцать первый - Народ
...она победила.Пересчитывать количество танков, самолетов и живой...заманухи: трагическая смерть русской народной героини, принцессы ...просто государственная машина – бронированный монстр, ведомый сильными мира ...Не стану рассказывать, как бы оживилась азиатская ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 марта 2017
... Сухейль Аль-Хасан, как ранее стало известно «Русской Весне», в планировании... бронированных сил.the Lieutenant general Zekai Aksakallı is from SFТак какой... FSA и танками или просто собственными возможностями стальных монстров.Отсутствие наземной...
Четвертая попытка, или Почему в России не приживается авианосный флот
... божились, что никаких русских подлодок во всем Мексиканском...находились точно такие же бронированные монстры. Стало быть огромные ... том числе и такой монстр, как АВУ типа "Нимиц". ...континентальных лучше выходят самолеты, танки и подводные лодки. Ударность...
Открытое письмо. «О состоянии стрелкового и иного оружия в нашей стране»
... будут плюсом для проходимости и как ремрезерв танка, на всяк случай! Подвеска..., ехать в бой за спиной бронированного монстра и под такой же броней..., как на белорусском  «2Т Сталкере» и прикрыть ДЗ? Эх… Показали русско-французкий...
Каждый швед знает кого-то, кто видел русскую субмарину
...раз — из контейнеров выкатывают танки и вертолеты, будут захвачены...что русские могут напасть. Сложно привязать это к какой-то ...можно сказать, что этот «бронированный треугольник» получил очень много ... человек ищет монстра, он везде видит только монстров. Я бы...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>