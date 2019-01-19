Наступила очередная суббота, и значит пришла пора очередной серии французских протестов, которые выходят более регулярно, чем некоторые сериалы уходящие на новогодние каникулы.Вот и сегодня более 30 000 французов по всей Франции (по данным протестующих, их было намного больше) занимались тем же самым, чем и прошлые 9 раз. Противодействовали им около 80 000 полицейских. Как обычно десятки арестованных, десятки пострадавших, поврежденное имущество. И никаких признаков компромисса.Макрон это французский Больсонаро!Макрон – террорист!В Париже вспоминают Карла Либкнехта и Розу Люксембург. Протестующим плюсик в карму.Жизнь потрепала Марианну.Русский след.Эльзас наш!Шотландия будет свободной!Титушки Макрона против мирных протестующих!Революционные уланы. На Тюильри!Акт №11 намечен на следующую субботу.PS. В России, кстати, завтра тоже будут митинговать – по поводу Курил. В Москве соберется большая сборная солянка левых и правых под общим лозунгом "Фиг вам, а не Курилы".

Источник: colonelcassad.livejournal.com