Акт №10
20:31. 19 января 2019 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Наступила очередная суббота, и значит пришла пора очередной серии французских протестов, которые выходят более регулярно, чем некоторые сериалы уходящие на новогодние каникулы.
Вот и сегодня более 30 000 французов по всей Франции (по данным протестующих, их было намного больше) занимались тем же самым, чем и прошлые 9 раз. Противодействовали им около 80 000 полицейских. Как обычно десятки арестованных, десятки пострадавших, поврежденное имущество. И никаких признаков компромисса.
Макрон это французский Больсонаро!
Макрон – террорист!
В Париже вспоминают Карла Либкнехта и Розу Люксембург. Протестующим плюсик в карму.
Жизнь потрепала Марианну.
Русский след.
Эльзас наш!
Шотландия будет свободной!
Титушки Макрона против мирных протестующих!
Революционные уланы. На Тюильри!
Акт №11 намечен на следующую субботу.
PS. В России, кстати, завтра тоже будут митинговать – по поводу Курил. В Москве соберется большая сборная солянка левых и правых под общим лозунгом "Фиг вам, а не Курилы".
Источник: colonelcassad.livejournal.com