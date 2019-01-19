Главная » Невероятное в мире, Политика

Акт №10

20:31. 19 января 2019 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:


Наступила очередная суббота, и значит пришла пора очередной серии французских протестов, которые выходят более регулярно, чем некоторые сериалы уходящие на новогодние каникулы.
Вот и сегодня более 30 000 французов по всей Франции (по данным протестующих, их было намного больше) занимались тем же самым, чем и прошлые 9 раз. Противодействовали им около 80 000 полицейских. Как обычно десятки арестованных, десятки пострадавших, поврежденное имущество. И никаких признаков компромисса.


Макрон это французский Больсонаро!


Макрон – террорист!




В Париже вспоминают Карла Либкнехта и Розу Люксембург. Протестующим плюсик в карму.






Жизнь потрепала Марианну.


























































Русский след.




Эльзас наш!




Шотландия будет свободной!














Титушки Макрона против мирных протестующих!














Революционные уланы. На Тюильри!






















































Акт №11 намечен на следующую субботу.

PS. В России, кстати, завтра тоже будут митинговать – по поводу Курил. В Москве соберется большая сборная солянка левых и правых под общим лозунгом "Фиг вам, а не Курилы".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Европа, желтые жилеты, макрон, Митинги, Париж, протесты, фотографии, Франция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Канцлер-Акт – это?
...Он имеет свою конституцию или акт аналогичного характера, высшие государственные органы...так называемый «Канцлер-Акт». Что же такое «Канцлер-Акт»? «Канцлер-Акт» – это ... интересы немецкого народа. Этот акт является частью тайного государственного договора...
Смогут ли „Лидеры России” предотвратить акты, подобные керченскому, и решить проблемы страны?
...уголовное дело по статье «террористический акт», сейчас переквалифицированное в «убийство....Что представляют собой террористические акты и акты самосуда? В своём корне...стратегия искоренения «международного терроризма» и актов, подобных керченскому, состоит в ...
Некоторые итоги "Акта №5"
Акт 5 https://colonelcassad.livejournal.com/..., что по сравнению с "Актом №4" в "Акте №5" приняло участие в... случае пока, так как в "Акте №4" основные погромы в Париже... же временной флуктуацией, увидим на "Акте №6".Основная проблема Макрона, что...
Письмо читателя. Ключевой актив будущего
... нешуточная борьба. Знания — да, актив, и серьёзный актив, но территории они никак... для нового статуса полуострова. Главный актив «экономики знаний» - это возможность США... момента, пока дубина, или «главный актив» в руках мирового гегемона. Как...
Секрет "Канцлер - Акта"
«Канцлер-Акт» - это тайный, тщательного скрываемый от ... и интересы немецкого народа. Этот акт является частью тайного государственного договора... республике до 2099 года. „Канцлер-Акт“ – это, документ, который до сегодняшнего...
Два акта одной драмы
... и атака в Думе - два акта одной драмы.Эти незаконные воздушные... обещаний отказаться от войны) от акта открытой агрессии, который угрожал конфронтации... изучения и без второго отвлекающего акта?Поэтому они давили на теперь...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>