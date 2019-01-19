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1964-1975. Дин Конгер в Москве. Часть 2

10:50. 19 января 2019 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:


1964. Академик Лев Андреевич Арцимович, советский физик, академик АН СССР. Под руководством Арцимовича впервые в мире в лабораторных условиях осуществлена термоядерная реакция


1964. Исторический проезд

1964. Колесо Обозрения в ЦПКО им М.Горького

1964. Отражение Покровского собора в дождевой воде на Красной площади

1964. Панорама города

1964. Первомай в Москве

1964. Четыре полосы эскалаторов в московском метро

1966. Женщина-шофер

1966. Академик Николай Николаевич Блохин (хирург-онколог, академик АН СССР и АМН СССР) со своей женой Надеждой

1966. Академик Николай Николаевич Блохин оперирует больного раком

1966. Академик Николай Николаевич Блохин оперирует больного раком

1966. Похороны С.П. Королёва

1966. Похороны С.П. Королёва

1966. Похороны С.П. Королёва

1966. Разметка камня на могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены

1966. Улица Горького. Начало строительства гостиницы Интурист.

1967. Кремлевская башня становится видна, когда раннее утреннее солнце заставляет исчезнуть наледь на окне гостиницы Националь

1967. Музей и Кремль в снегу

1973. Два мальчика в деревне Свердлово, к северу от Москвы

1973. Красная площадь ночью

1973. Кремлевская башня, силуэт на закате

1974. Старый большевик

1975. Кафе в московском аэропорту Шереметьево

1975. Пассажиры в московском метро

1975. Пасхальная служба в Елоховском соборе Москвы.

1975. Переполненные эскалаторы в московском метро.

Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Москва, Россия, фото
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