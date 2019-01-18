В Якутии экстремал из Молдавии пробежал 50 км при -60 градусах
13:48. 18 января 2019 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Целью забега Дмитрия Волошина стала помощь четырехлетней девочке, страдающей ДЦП
Спортсмен-экстремал из Молдавии Дмитрий Волошин пробежал в Якутии 50 км при температуре -60 градусов, сообщает официальный информационный портал республики.
Забег состоялся 14 января на Полюсе Холода – в местности Оймякон, где 80 лет назад была зарегистрирована рекордно низкая температура – -71,2 градуса по Цельсию.
Дмитрий Волошин является президентом общественной спортивной организации Sporter. Его забег в Якутии прошел в рамках проекта Unfrozen, целью которого является привлечение внимания к проблеме ДЦП, а также помощь четырехлетней Еве Письменюк, страдающей этим заболеванием.
Волошин стал первым спортсменом, который преодолел 50 км при экстремально низкой температуре без поддержки врачей и спасателей. Экстремал признался, что это было самое тяжелое испытание в его спортивной карьере.
Он финишировал с результатом шесть часов и установил беговой рекорд при ультранизких температурах.
Источник: 2planeta.ru