В Москве создали карту помоек, на которых можно поесть

Фриганы из Москвы готовились к созданию таких помоек около 3 лет: искали места, куда магазины выбрасывали испорченную еду. Последователи течения уверены в том, что продукты с истекшим сроком годности можно употреблять. Многие супермаркеты просто выбрасывают просроченный товар в мусорные баки. Из помоек еду и растаскивают фриганы – люди, которые живут по своим правилам и не брезгуют такой едой.

Фриганизм (англ. freeganism от free — «свободный, бесплатный» и vegan — «веганизм») — стиль жизни, отрицающий принципы потребительства. Его приверженцы ограничивают своё участие в традиционной экономической жизни и стремятся к минимизации потребляемых ресурсов. В качестве источника продуктов питания и других материальных благ фриганы используют свалки, мусорные контейнеры и т. п. Википедия

Места, где можно добыть утилизированную еду, доступны всем желающим. На карте, которую можно получить в соцсетях в соответствующих группах, сейчас около тридцати точек.

Бездомные и бедные люди много времени тратят на поиск места, где можно полакомиться. И не всегда найдется уголок на длительное время: часто продавцы, увидев человека, который копается в помойке, сами же отравляют продукты и поливают ее какой-нибудь «гремучей» смесью.

Люди, употребляющие продукты с недавно истекшим сроком годности, утверждают, что ее вполне можно есть и многие не раз в этом убеждались. Фриганы считают, что некоторые продукты вообще не имеют срока годности.

Карта, созданная для искателей бесплатной пищи, указывает адрес помойки и название магазина. Имеются полезные советы и рекомендации, которые помогут избежать неприятных ситуаций или составить меню. Фриганы помечают, какие продукты и где выбрасывают и как часто вывозят мусор: долго лежащая еда в баке быстро портится.

В соцсетях фриганы выкладывают свою «добычу». Часто это фрукты, дорогие кофе или чай, молочные продукты, иногда даже мясо или рыба.

Опытные фриганы составили даже ряд подсказок для начинающих, которые помогут избежать отравления.

Составители карт планируют еще больше усовершенствовать их, чтобы ими могли пользоваться бедные и бездомные, не имеющие выхода в интернет.

Приверженцы течения не продают найденные продукты. Они готовы его бесплатно раздать нуждающимся. Фриганы мечтают о том, чтобы товар, которые вот-вот испортятся, раздавали бездомным или выставляли на продажу с большой скидкой, чтобы бедные люди могли себе ее позволить.

Вслед за столичными фриганама, своей картой обзавелись их соратники в Екатеринбурге. Об этом сообщает портал URA.RU.

Список адресов помоек Москвы, где можно найти еду:

Чертановская ул. 9, стр 1.

Кировоградская ул., 14

Россошанская ул. 4, к.1

Чертановская ул. 32,с.1

Россошанская ул., 2, к. 1

Ивантеевка, ул.Трудовая 14

Славянский бульвар, 8

Большая Косинская ул., 16

Проектируемый проезд №6148, 18Д

Кировоградская ул. 4, к.3

Кировоградская ул. 8

ул. Советской Армии, 7

Воколамское шоссе, 10 корп. 4

Воколамское шоссе, 18

Волоколамское шоссе, д. 45

Суздальская ул., 26а

ул. Лескова, 14

Профсоюзная ул. 118

ул. Введенского, 29

поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, 31, стр. 1

поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, 19А 1

Одинцово, ул.Неделина, 9

Одинцово, ул. Союзная, 1В

Коровинское шоссе, 23, корп.1

Коровинское шоссе, 21, корп 1.

Химки, ул. Победы,11

Можайское шоссе 45

Беловежская ул. 1/2

«Шутки за 300» настоятельно не рекомендует питаться с помоек. Если нечего кушать, есть выход – устроиться на работу!

P.S. Чувства фриганов обидеть не хотели.

Источник: 301-1.ru