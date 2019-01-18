Унижение имиджа Франции
13:19. 18 января 2019 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О закулисной информационной войне вокруг ЦАР.
Столкновение Парижа и Москвы в прессе ЦАР
Посол Франции в Центральноафриканской Республике подверг резкой критике публикации в некоторых СМИ, обвиняя их в распространении «слухов, направленных на унижение имиджа Франции».
Предполагается. что конфликт развивается между изданиями, четко выбравшими свою позицию в конфликте между Россией и Францией.
Противостояние между Францией и Россией в Центральной Африке также нашло отражение в местной прессе. Несколько центральноафриканских СМИ явно встали на сторону Москвы против Парижа в войне за влияние, которая все больше и больше запутывается в Банги.
Информационное нападение на присутствие французов в Центральноафриканской Республике в некоторых газетах носят настолько прямой характер, что посол Франции в Банги написал официальное письмо на имя руководителя регулирующего СМИ органа, в котором заявил, что Францию беспокоит то, что он описывает как «непрекращающиеся призывы к ненависти в центральноафриканской прессе, распространяющейся на Францию в течение последних нескольких месяцев».
В этом письме, подписанном французским послом Эриком Жераром и отправленном 19 декабря Жозе Ричарду Пуамби, копию которого цитирует газета Centrafric Matin, последняя обвиняется в «преднамеренном распространении ложной информации и слухов, направленных на унижение имиджа Франции», и в регулярном обращении к «насилию и ненависти». Посол осудил статью от 17 декабря, в которой Centrafric Matinн «ложно утверждает, что министры Ле Дриан и Фабиус обещали, что ЦАР будет в огне». Газета цитирует также журналиста Жюльена Бела, виновного в глазах посла в том, что он написал, «поджигатели войны из Франции осуществляют свой план геноцида в ЦАР».
Другая газета, цитируемая в сообщении Эрика Жерара, « Le Quotidien de Bangui» . На этот раз из статьи от 20 ноября прошлого года, в которой можно прочитать, что «посольство Франции участвует в маневрах, направленных на уничтожение населения Центральной Африки».
Наше издание связалсь с Жюльеном Бела, редактором издания Centrafric Matin , который говориит, что полностью спокоен в отношении выдвинутых обвинений. «Мне от жалоб французов ни холодно, ни жарко. Я защищаю свою страну, я должен высказать свое мнение и просвещать общественность ", – настаивает редактор.Он также уверенно полагает, что выбрал свой лагерь между Парижем, с одной стороны, и Москвой и Пекином, с другой. «Россия, сверхдержава с мощными вооружениями, а Франция – посмешище для народа Центральной Африки». Подобный пассаж можно прочитать на первой полосе издания «Утро Центральной Африки» от 5 декабря.
«Франция находится в нашей стране уже очень давно, но никогда не делала ничего конкретного. Россия и Китай только что прибыли. Мы уже видим плоды их присутствия на нашей территории», – говорит Жюльен Бела, имея в виду, в частности, военное сотрудничество и передачу вооружений и техники обеих стран в пользу центральноафриканской армии. И журналист стремитс «вести борьбу», пока Франция не поймет, что ей здесь нет места."
Сайты регулярно публикуют многочисленные статьи, враждебные Франции. Это такие ресурсы как Bangui24News, Центрально-Африканский потенциал или Кангби-Ндара. Янник Налимо, ответственный за последний, предполагает: «Если Франция жалуется на наши статьи, то она чувствует себя подавленной». «Мы должны задать себе вопрос о том, почему они недовольны. Медиа-инвективы часто являются настоящими доносами с фактическим содержанием, но некоторые из них это обычные фантазии. Люди видят тень России повсюду. Но это ошибка, тем более что россияне проводят конкретные действия в Центральноафриканской Республике », – говорит Янник Налимо.
Сообщения в прессе против Парижа не являются недавним явлением в Центральноафриканской Республике, но с начала расширения российского влияния в Центральноафриканской Республике несколько публикаций в прессе стали более прямо нападать на Францию.
Журналист из Центральной Африки, работающий в одном из указанных СМИ, уверяет наше издание, что «журналисты получают заработок. Иногда это ежемесячные пакеты подключения к Интернету, иногда это компьютеры, принтеры и т. д. Он говорит, что при условии анонимности и без указания того, кто это финансирует, журналисты получают определенные выгоды.
Процедура, инициированная Посольством Франции в Высшем совете связи, помимо политического сигнала, займет время. «Санкции будут приняты, возможно , после изучения запроса, результатов исследований и, самое главное – преодоление правовых процедур регулирования местных средств массовой информации,» говорит молодой африканец Ричард Пуамби, председатель Высшего совета связи. «Иногда есть публикации, которые беспокоят меня как гражданина. Но, как глава регулирующего органа, я не могу так решить, не следуя процедурам. "
Он говорит, что «обнаружил это антифранцузское чувство, которое развилось в СМИ», но он, однако, особенно осторожен в отношении подозрений в российском дистанционном управлении. "Это связано с российским присутствием? Я не знаю Не вызывает сомнений то, что люди думают, что Франция является источником кризиса. Лично у меня нет доказательств того, что присутствие России является причиной газетных статей против Франции. "
https://www.jeuneafrique.com/702833/politique/centrafrique-le-bras-de-fer-paris-moscou-se-joue-aussi-dans-la-presse/- цинк
И еще на тему ЦАР
1. Россия сменила посла в ЦАР - http://uawire.org/putin-replaces-russian-ambassador-to-central-african-republic Новым послом стал Владимир Титоренко
2. Как подставили группу Джемаля - https://www.youtube.com/watch?v=xyat8jwoWmI Вся история с этой группой наглядно указывает на то, что Ходорковский и те, кому он платил или платит, работали в ЦАР в интересах оппонентов РФ – либо Франции, либо какой-то другой страны, возможно, США.
3. В регионе также появился Израиль. Нетаньяху в ходе визита Чад высказал заинтересованность в укреплении политических и экономических связей между Израилем и странами Африки.
4. О том, что творится в районах ЦАР, которые не контролирует правительство (осторожно 18+) https://www.youtube.com/watch?v=0jXFgf3_4nM
Плюс документальный фильм 2014 года (еще до прибытия российских военных специалистов в ЦАР) посвященный войне в ЦАР.
Источник: colonelcassad.livejournal.com