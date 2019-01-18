Технические коррекции финансовых рынков перерастут в мировой кризис

Концептуал СМИ Есть все признаки того, что финансовая олигархия готовит мировой кризис сознательно

В наступившем, 2019 году должна отмечаться десятая годовщина со времени окончания глобального финансового кризиса 2007-2009 гг. По меркам ХХ столетия период «затишья» рекордный. Власти США недавно сообщили, что период экономического роста в стране уже составил 117 месяцев. Если так, то где-то в марте 2019 года Америка отметит десятилетие своего непрерывного экономического благополучия.

Однако до десятилетнего юбилея Америка может не дотянуть. Слишком много признаков того, что финансовый кризис может накрыть мир раньше. Впрочем, некоторые эксперты говорят, что это будет не новый кризис, а вторая волна. Кризис 2007-2009 гг. был частичным, дисбалансы в мировой экономике удалось лишь отчасти смягчить, загнать в подполье. Кризис 2007-2009 гг. можно сравнить с грозой, которая вроде бы прошла, но небо не очистилось. Гром уже громыхает снова. Однако в 2018 году гроза не разразилась. Возможно, потому, что в минувшем году под маркой «количественных смягчений» продолжал работать печатный станок Европейского центрального банка (ЕЦБ), то же самое делал Банк Японии. Оба Центробанка сохраняли отрицательные процентные ставки по депозитным счетам. То есть делали то, что обычно делается лишь в критические моменты для тушения кризиса. Однако они делают это достаточно долго. Такого в истории «цивилизованного» капитализма ещё не было. Впервые ведущие центробанки мира на протяжении десяти лет снабжают мировую экономику гигантскими количествами дешёвых, даже бесплатных денег.

Странный получается капитализм. Его правильнее назвать «денежным социализмом», бенефициарами которого оказываются спекулянты, связанные с центробанками. А спекулянты за счёт дармовых денег продолжают своё любимое занятие – надувание пузырей на финансовых рынках (и отчасти на рынке недвижимости). Периодически на финансовых рынках происходят заметные падения котировок и индексов, что заставляет всех вздрагивать. Правда, через некоторое время значения котировок и индексов восстанавливаются и продолжают расти. На языке профессионалов такие падения-снижения называются техническими корректировками рынка. Подобные корректировки являются особенностью любых рынков – финансовых, товарных, недвижимости. Капитализм сталкивается с ними с тех пор, когда пошли кризисы перепроизводства (в Англии первый такой кризис произошёл в 1825 году; первый мировой экономический кризис был зафиксирован в 1857 году). Однако корректировки – ещё не кризисы, они лишь на короткое время выравнивают дисбалансы. Любая техническая корректировка может перерасти в полномасштабный кризис с быстрым и резким (не на проценты, а на десятки процентов, иногда в разы) падением показателей объёмов производства, цен на недвижимость, фондовых индексов, цен на акции и т. п.

Сколько было технических корректировок на финансовом рынке США со времени окончания кризиса 2007-2009 гг., даже трудно сказать (одни даже падение на 0,1% называют корректировкой, другие в качестве критерия берут падение не менее 1%). Но вот накануне нового, 2019 года на финансовых рынках США началась такая корректировка, которой Америка в послевоенное время ещё не знала. В период с 3 по 24 декабря основные американские индексы (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ) обвалились на 15-16% и обновили минимумы 2017 года. В относительном выражении такое резкое падение на месячной основе фиксировалось в США лишь в начале 1930-х гг., когда свирепствововал сильнейший в мировой истории экономический кризис.

Похожую динамику в декабре 2018 года демонстрировали европейские и азиатские фондовые площадки. Все уже приготовились к тому, что «техническая корректировка» перерастёт в кризис, но потом маятник пошёл в обратную сторону, индексы стали расти. 19 декабря Федеральный резерв на заседании Комитета по операциям на открытом рынке принял решение о повышении ключевой ставки на четверть процентных пункта (до 2,25-2,50%). Это привело президента США Дональда Трампа в бешенство. Повышение ставки, по его мнению, может затруднить реализацию его планов экономического восстановления Америки и спровоцировать кризис. 23 декабря, по сообщению агентства Блумберг, Трамп заявил, что не исключает возможности замены председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Спустя некоторое время по американским СМИ прошла ещё одна новость: мол, Трамп подумывает о замене министра финансов Стива Мнучина. Сейчас уже обсуждается другая версия: мол, Трамп об отставках ничего не говорил, всё это фантазия журналистов, может быть, кем-то проплаченная. Пресс-служба Белого дома опровергла слухи об отставках и подтвердила, что оба чиновника остаются на своих местах. На рынках начался процесс ремиссии (восстановления).

Тем не менее история «технической коррекции» в декабре очень настораживает. Если для столь глубокого проседания рынка оказалось достаточно публикации агентства Блумберг, это явный признак того, что рынок очень перегрет. И при желании можно организовать многошаговую информационную атаку, которая спровоцирует как раз такую «техническую коррекцию», которая перерастёт в кризис.

О перегреве рынков можно судить, сравнивая два показателя участников фондовой биржи: 1) цена обращающихся на бирже акций и рассчитываемая на этой основе рыночная цена компании; 2) годовая прибыль компании. Посмотрим под этим углом зрения на чемпиона фондового рынка – компанию Amazon. Она недавно по своей рыночной капитализации дотянулась до планки в 1 триллион долларов. Потом несколько просела, её цена составляет сейчас около 800 миллиардов долларов. Однако и это в 138 раз больше её годовой прибыли. А ещё недавно допустимым считалось превышение в 10-15 раз. А вот раскрученная Илоном Маском компания Tesla вообще вместо прибыли имеет одни убытки, но при этом её рыночная капитализация сейчас превышает 60 млрд. долл. В Америке в условиях «денежного социализма» появилось громадное количество нежизнеспособных компаний, существующих лишь за счёт дешёвых (почти бесплатных) кредитов. Их называют «компании-зомби». Страшно представить, что с ними будет, если деньги продолжат дорожать.

На первый взгляд, очень странно, что ФРС повышает ключевую ставку. Мало того, Федеральный резерв начинает разгрузку своего портфеля от тех бумаг, которые он скупал несколько лет при реализации программ количественного смягчения (КС). До кризиса активы ФРС находились на уровне 800 млрд. долл. В октябре 2014 года, когда последняя программа КС была завершена, активы раздулись до 4,5 трлн. долл. Уже около года ФРС разгружает свой портфель бумаг, продавая ипотечные и казначейские бумаги, то есть изымает из обращения деньги. Сейчас каждый месяц изымается по 50 млрд. долл. Эффект от распродажи бумаг такой же, как от повышения ключевой ставки. Ведение бизнеса в Америке затрудняется, деньги становятся дефицитными, возрастает риск полномасштабного кризиса.

Не сомневаюсь, что Джером Пауэлл и Стивен Мнучин понимают риск повышения ключевой ставки ещё лучше, чем Дональд Трамп. Однако Пауэлл глубокомысленно рассуждает о том, что в стране, мол, складываются благоприятные макроэкономические условия, снижаются риски, повышается спрос и т. п. То есть повышение ставки подаётся как «научно обоснованное» решение. Что ж, должность председателя совета управляющих ФРС обязывает говорить банальности, даже глупости. А вот бывший председатель ФРС Алан Гринспен уже может позволить себе говорить то, что он думает. И Гринспен предрёк крах фондовых рынков, призвав инвесторов по всему миру «готовиться к худшему». Свои опасения по поводу возможности кризиса в августе 2018 года высказал и глава RIT Capital Partners барон Якоб Ротшильд: «Годы низких процентных ставок и политики количественного смягчения, надувшие капитализацию фондовых рынков, подходят к концу… Это создает риски для послевоенного экономического порядка и безопасности».

Вероятность того, что кризис начнётся в 2019 году, признали более половины опрошенных журналом Time экспертов. Остальные также уверены, что кризис неизбежен, но переносят его начало на 2020 год.

Как ни парадоксально, именно к кризису стремятся те, кому принадлежит печатный станок, – главные акционеры ФРС. Среди них и банк “Голдман Сакс”, в котором некогда работал Стивен Мнучин. Алгоритм давно сложился. Сначала хозяева печатного станка накачивают экономику деньгами, экономика растёт, создаются новые активы. Затем путём резкого сжатия денежной массы провоцируется кризис. Начинаются банкротства, активы дешевеют в разы. В финале хозяева печатного станка скупают подешевевшие активы. Затем начинается новый экономический цикл с очередного расширения денежного предложения и подготовки условий для очередного ограбления. Кстати, и паника на фондовой бирже Нью-Йорка в октябре 1929 года была спровоцирована Федеральным резервом.

Есть все признаки того, что финансовая олигархия сознательно готовит мировой кризис, поскольку опасные действия Федерального резерва синхронизированы с действиями других ведущих центробанков. Так, президент ЕЦБ Марио Драги (тоже выходец из банка “Голдман Сакс”) заявил, что программа КС в еврозоне сворачивается, в новом году её не будет. Вот и Банк Англии, который на протяжении десяти лет держал базовую процентную ставку на планке 0,25%, неожиданно повысил её в ноябре 2017 года до 0,50%, а в августе 2018 года – до 0,75%.

Почти десять лет все основные субъекты экономической деятельности – государство, компании, домашние хозяйства (физические лица) – наслаждались дешёвыми, почти бесплатными деньгами, наращивая свои долги. Относительный уровень совокупных долгов (по всем секторам экономики) сейчас приблизился в США к планке 300% ВВП. Примерно таков же относительный уровень долгов в Европе (еврозона) и в Китае. Может быть, в Китае он даже выше, поскольку там статистика почти не отражает долгов, созданных теневыми кредитами. Удорожание денег ведёт к повышению расходов по обслуживанию всех видов долгов – государственных, корпоративных, домашних хозяйств. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и других центробанков будет неизбежно провоцировать дефолты во всех секторах экономики.

Со времени окончания последнего финансового кризиса правила жизни в международных финансах остались прежними. Это правила так называемого Вашингтонского консенсуса. Одно из них – запрет на введение ограничений для трансграничного движения капитала. Следовательно, если кризис начнётся в США (или в Европе, Китае), он пойдёт по всему миру, как лесной пожар. И как бороться с мировым финансовым пожаром, не знает никто.

В этих условиях Трамп может стать козлом отпущения. Он хотел оставить след в мировой истории как президент, сумевший возродить экономику США. А может попасть в историю как главный виновник экономического кризиса, который, если случится, будет не менее грандиозным, чем кризис 1929 года. Однако свою роль в истории Трамп несколько преувеличивает. Американские президенты, начиная с Вудро Вильсона, утратили возможность управлять страной. Утратили потому, что 23 декабря 1913 года Вильсон подписал закон о Федеральной резервной системе США. И лишь много позднее он признал: «Я самый несчастный человек. Не понимая, что делаю, я разрушил свою страну… Мы оказались самым безвольным, самым подвластным и подконтрольным правительством в цивилизованном мире. Мы больше не правительство народной воли, не правительство, избранное большинством, но правительство под властью небольшой кучки людей».

Кто толкает человечество в пропасть? Что такое «теневое правительство» США? К чему приведут экономические реформы? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Расскажут:

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