На Дальнем Востоке столкнулись 2 Су-34

Тасс сообщает, что на Дальнем Востоке в воздухе столкнулись 2 Су-34.По заявлениям в прессе – одна из машин упала в море в Татарском проливе. При этом наблюдались 2 парашютных купола. Про второй экипаж информации нет, как и о том, выжили ли летчики успевшие катапультироваться.МО РФ уже подтвердило столкновение двух машин.UPD: МО РФ сообщает, что экипажи обеих машин катапультировались. Су-34 выполняли плановые тренировочные полеты без боекомплекта.В тоже время "Интерфакс" сообщает, что одна из машин смогла дотянуть до базы и сесть с отказавшим двигателем.

Источник: colonelcassad.livejournal.com