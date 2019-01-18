На Дальнем Востоке столкнулись 2 Су-34
10:28. 18 января 2019 Просмотров - 271 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Тасс сообщает, что на Дальнем Востоке в воздухе столкнулись 2 Су-34.
По заявлениям в прессе – одна из машин упала в море в Татарском проливе. При этом наблюдались 2 парашютных купола. Про второй экипаж информации нет, как и о том, выжили ли летчики успевшие катапультироваться.
МО РФ уже подтвердило столкновение двух машин.
UPD: МО РФ сообщает, что экипажи обеих машин катапультировались. Су-34 выполняли плановые тренировочные полеты без боекомплекта.
В тоже время "Интерфакс" сообщает, что одна из машин смогла дотянуть до базы и сесть с отказавшим двигателем.
После столкновения двух бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке один самолет потерпел крушение, а второй приземлился с отказавшим двигателем, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
"Один Су-34 после столкновения упал, а второй смог сесть с отказавшим двигателем", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что, по предварительным данным, бомбардировщики выполняли плановые полеты с аэропорта Хурба, расположенного в 17 км от Комсомольска-на-Амуре.
В департаменте информации Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили, что столкновение самолетов произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега, экипажи катапультировались.
"18 января в 08:07 по московскому времени при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО", – говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.
Источник: colonelcassad.livejournal.com