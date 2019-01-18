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Краткость – сестра таланта! Алексей Орлов и Михаил Ять

09:22. 18 января 2019 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:

Краткость – сестра таланта.
Авторы: Алексей Орлов и Михаил Ять

К нам пришли такие пожелания:
“Краткость сестра таланта, делайте ролики ещё короче! Просмотров прибавится!”

“Согласен! Мысль нужно излагать лаконично.”

Мы решили внедрить эту идею побыстрее, и сразу записали новое видео, учитывая поступившие к нам пожелания…

Ну, а что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!

___________

Нам очень Важно Ваше мнение!
Пожалуйста пишите Ваши отзывы и комментарии:
может остались ещё моменты, которые необходимо осветить?
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Источник: www.youtube.com

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