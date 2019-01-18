Какое образование у Е. Бойко: журналистское или тюремное?

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Елена Борисовна Бойко (Вищур) родилась 18 апреля 1959 года во Львове. Окончила факультет журналистики Львовского университета им. И. Франко, после чего работала в местных СМИ.

15 января оппозиционную журналистку выдворили из России за нарушение режима пребывания в стране. В декабре 2018 года Преображенский суд Москвы принял решение о ее депортации и оштрафовал Бойко на пять тысяч рублей. В суде журналистка заявила, что на Украине против нее возбуждено уголовное дело, поэтому она не может вернуться обратно. В Россию ее пригласили для участия в телевизионных программах в качестве эксперта, однако она не оформила патент на трудовую деятельность, поскольку ее работа носила разовый характер.



С 2004 года она была членом Коммунистической партии Украины, а в 2011 году вышла из нее и начала работать в издании журналистских расследований «Галицкий ястреб». Когда на Украине попали под запрет символы советской эпохи, она выходила с красным флагом на немногочисленные первомайские демонстрации и шествия, посвященные Дню Победы.



Бойко также отстаивала право львовян свободно выражать свои мысли и говорить на русском языке. После этого ее деятельностью заинтересовались представители спецслужб. В адрес Бойко не раз поступали угрозы, а однажды радикально настроенные элементы облили ее зеленкой.

В связи с гонениями на родине в 2016 году Бойко обратилась в органы ФМС России за политическим убежищем, однако ей было отказано. В марте того же года она приехала в Россию для участия в телеэфирах в качестве эксперта. Регистрацию на территории Москвы ей оформили знакомые на основании миграционной карты. Как было сказано в официальном обвинении, Бойко не покидала территорию РФ с 9 июня 2016 года.







Елена Бойко в своем резюме утверждает что закончила факультет журналистики Львовского университета им. И. Франко 1983 — 1987 годах.

На самом деле в это время она отбывала наказание в Качановской колонии №54 в Харьковской области за кражу.

Эту информацию подтвердили источники в милиции. В частности, Бойко была арестована Червоноградским ГУВД Львовской области 10 октября 1983 и освобождена в октябре 1987 года.



Судимость была погашена через три года после отбытия наказания, поэтому юридически она не имеет судимости. Но мы приводим эту информацию для того, чтобы показать, что Бойко не могла одновременно сидеть в тюрьме и получать высшее образование.



Да бог с ней с кражей, не в ней дело. Но этот факт дает понять, что приведённая выше официальная биография далека от правды. И, самое важное в этой истории с кражей и липовым журналистским образованием, на котором она строила карьеру – Лена Бойко этим сама дала в руки СБУ крючок, за который, возможно её и подцепили.



Но может быть для её вербовки и не надо было никакого крючка, и она пошла на "сотрудничество" с СБУ добровольно, по зову сердца. И ощущала себя в студии Останкино у Норкина как Штирлиц в логове врага.

Вот здесь давнее описание неожиданно мягкого обращения с Бойко СБУ, которое должно было бы насторожить: "Вместе с тем, точно не известно, почему Служба безопасности Украины отпустила Елену Бойко после задержания. Тогда силовики рапортовали о задержании двух “сепаратистов” и изъятия у них техники и доказательств якобы их финансирования из России. В СБУ ситуацию пока не комментируют."

А вот фотография Лены Бойко на майдане (от кота Моти). Видно по выражению лица, что она среди своих, как рыба в воде.

Вот еще фотография с майдана. Здесь она и в самом деле работает по декларируемой ею специальности – корреспондентом.





У Лены Бойко полно защитников в РФ. Сегодня пришлось столкнуться с одним из них – гиппопотамом. По публикации гиппопотама видно, что за Бойко заступаются две категории 5-я колонна и "пламенные борцы с кровавым режимом". Всё как всегда.

С Леной Бойко будет всё хорошо. украинские СМИ уже трогательно о ней заботятся. С одной стороны они сообщают, что задержана "пророссийская пропогандистка", а сдругой публикуют её фотографию с размытым лицом.



Если Вы пройдёте по ссылке, то увидете, что не называется даже её имя! Пишут просто: "Сотрудники СБУ задержали женщину…"

Почему они скрывают от украинцев ее лицо и имя, вместо того, чтобы выставить на всеобщий позор "российского агента", предавшего родину? Потому что после недолгого задержания "в застенках СБУ" она обретет свободу, и первый попавшийся на улице глупый бандеровец не должен её узнать и, соответственно, совершить "справедливый акт мщения за предательство нэньки".



Незачем лишний раз светиться. СБУ бережет своих агентов.

"Выдворенная из России гражданка Украины Елена Бойко по решению районного суда во Львове будет находиться под стражей 60 суток. Об этом сообщило управление СБУ по Львовской области." То есть нашей Леной занимается областной суд и её вывозят на периферию! Для чего? Да чтобы все об этом побыстрее забыли. А как же предвыборный пиар на фоне свежепойманного "российского агента"?!

Если Бойко не агент СБУ а реально пророссийская, то почему бы на Украине не развернуть компанию против самого ненавистного для украины человека – Путина?! Дескать смотрите русские, как путинский режим предаёт своих преданных сторонников? Но нет, на Украине тишина. И личность Бойко скрывается!



И только от воя нашей 5-й колонны закладывает уши. Россия имеет не только самую большую территорию, но и самую многочисленную 5-ю колонну в мире! Случайное совпадение? Не думаю.

Кстати, можно не сомневаться, что колоссальный процент бежавших от бандеровцев – агенты СБУ. Впрочем, попадаются и приличные – и это всё осложняет.

Приведённые материалы представляют собой серьёзные, хотя и косвенные улики против Елены Бойко.

За строгими доказательствами желающие могут обратиться в ФСБ. А они, доказательства, у этой организации несомненно есть, потому что Украина ведёт себя в этом вопросе очень тихо, как никогда скромно и очень корректно..

Но почему агента СБУ Бойко не арестовали и не использовали, хотя бы для обмена. Примерный ответ следует из множества аналогичных случаев.

1. Украинского шпиона выдворили из России. Сообщается, что против агента украинских спецслужб не стали возбуждать уголовное дело, поскольку он не успел совершить преступное деяние.

2. Россия вернула Украине задержанного "агента СБУ и ЦРУ". По той же причине.

….. таких случаев навалом

Можно предположить, что тюрьмы у нас не резиновые, и поэтому сажать всех агентов нет физической возможности.