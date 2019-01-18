Глас народа

Но, критика это одно, и совсем другое – когда якобы объективные блогеры, начинают не брезгуя явной, неприкрытой ложью, поливать грязью действующего президента России, приписывая ему, не стесняясь, даже то, что происходило в 90-е годы, во времена правления недоброй памяти ЕБНа. Но трудно ожидать от явных противников Путина и России чего-то иного. Эти недруги просты и понятны, прозрачны и полностью предсказуемы. Имена, точнее ники , называть смысла нет – мы все их видим каждый день, читаем их…

Сейчас практически во всех соцсетях, в том числе и на нашем ресурсе – КОНТ, идёт хорошо организованная, чётко спланированная атака на нашего президента. Я не собираюсь безудержно восхвалять Путина, его, конечно, есть за что критиковать во внутренней политике. Кто сам безгрешен, пусть первым кинет камень.



Вызывает недоумение другое: ранее вполне адекватные блогеры вдруг "прозрели", и тоже начали вести атаку на Путина. С разных сторон, по разным вопросам и проблемам.



Тут и "Курильский вопрос", коим вдруг они озаботились, и начали исподволь внушать народу, что "всё уже решено кулуарно", и в скором времени "нас, то есть народ России, поставят перед фактом", отдав, либо продав острова Японии.



Тут и "Сирийский вопрос", о котором вдруг в негативном ключе вспомнили, и начали вопить, что "наши люди там гибнут за интересы олигархов", и о том, сколько денег туда угрохали, – "отдали бы лучше пенсионерам", и прочую хрень.



Тут пресловутая пенсионная реформа, тут и повышение НДС, в общем всё свалили в кучу без разбора, и обильно приправили ложью и измышлениями.

Вызывает недоумение и то, что и коммунистически ориентированные блогеры, и блогеры либеральной направленности, пишут свои статьи как под копирку. Видимо по одной "методичке работают".



Цели этих атак на Путина тоже не секрет, тоже понятны и прозрачны. Свалить Путина, устранив его любой ценой, любым методом, хоть с помощью выборов, хоть путём переворота, либо "цветной революции".



Говоря об имеющихся наших недостатках, а в какой стране нет недостатков? Эти товарищи и господа как-то "забывают" сказать и о достижениях Путина.





Кому выгодно устранение Путина любой ценой, вплоть до физического устранения, тоже понятно.

Не секрет что сейчас США при их огромном, просто запредельно безумном госдолге, крайне важно добраться до неисчерпаемых природных и ископаемых ресурсов России.



Ни США, ни другим странам Запада не нужна сильная, независимая, могущественная в военном отношении Россия, странам Запада нужна нищая, раздробленная на несколько враждующих между собой частей, под иностранным, конечно же, протекторатом.





Эту доктрину никто и никогда не отменял, и не отменит.

Запад готов платить, да и платит уже немалые деньги за проекты, направленные на уничтожение России. Госдеп США выделил на "развитие демократии в России", ни много ни мало, а 17 миллиардов долларов, ещё в 2015 году.



Огромные деньги, и значительная часть этих денег идёт на организацию и проведение кампаний, направленных против Путина, на оплату публикаций, обливающих грязью нашего президента.

Убрать любыми путями, вплоть до физического устранения, от власти Путина; назначить президентом своего марионетку, и уничтожить Россию, – голубая мечта Запада.



Практически это единственная надежда Запада продлить своё никчемное существование ещё лет на 50 или несколько больше.





Именно Путин и стоит непреодолимой преградой на пути осуществления этой мечты США и других стран Запада.

Исходя из понимания отстранения Путина от власти и концепции уничтожения России, совсем в ином свете видятся все публикации наших "записных критиканов".



При внимательном взгляде, становится понятным: все эти публикации, несмотря на кажущуюся разницу, написаны как под копирку. Они похожи как две капли воды своей ненавистью к Путину, слегка прикрытой фиговым листом "заботой о народе".





Но, господа и товарищи, все ваши потуги, все ваши усилия раскачать народ, вывести его на улицы и устроить в России новую революцию обречены на провал. С каким бы презрением вы ни относились к нашему народу – народ не дурак, он прекрасно видит вашу гнилую, продажную натуру, и никогда не пойдёт у вас на поводу.

Повторюсь, Путина конечно есть за что критиковать, но именно критиковать, а не лить потоки лжи и своих испражнений в надежде на то, что народ примет всё это "за чистую монету" и поверит вам.

Наш народ далеко не дурак, и насквозь видит всю вашу гнилую, продажную натуру.





Хрен вам, а не гибель России!

Вот, как то так…………..

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