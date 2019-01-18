Форум «Артек. ТОП-2019»: лагерь ищет новые пути развития и партнеров

С 21 января в «Артеке» пройдет трехдневная конференция, которая соберет порядка 250 специалистов разного профиля со всей страны. Главной целью мероприятий станет обсуждение развития стратегии лагеря в области образовательных программ, а также возможного тематического партнерства с организациями, осуществляющими свою деятельность во многих сферах.

На будущей неделе «Артек» примет более 250 гостей на своем уже четвертом по счету всероссийском форуме. Специалисты из разных областей обсудят с руководством МДЦ перспективы сотрудничества, а также сформируют новую стратегию развития крымского образовательно-досугового детского центра. Напомним, что лидер МДЦ Алексей Каспржак покинул пост руководителя лагеря по собственному желанию после почти пяти лет работы. В настоящее время функции директора выполняет его заместитель Игорь Зобов.

Планируется, что в 2019 году «Артек» будет реализовывать около 120 образовательных программ разной направленности. В этом педагогам лагеря будут помогать специалисты 92 партнерских организаций. Однако, несмотря на перестановки в высших кругах, обычная жизнь МДЦ продолжается. Ребята ежедневно учатся чему-то новому, развивают себя как ораторы, актеры, дипломаты, юмористы, исследователи, краеведы, художники и спортсмены.

На регулярной основе в «Артеке» проводится фестиваль «КВН». Конкурсы для него вполне стандартны - разминка, приветствие, биатлон и т.д. Мастера слова и актерской игры учат ребят сценическим приемам, тонкостям юмористического разговорного жанра, а также уверенности и находчивости. Все эти навыки, безусловно, пригодятся ребятам и в жизни.

Не забывают воспитанники про спорт: одни тренируют стратегическое мышление в шахматных турнирах, другие – физически борются с соперниками на игре «Веселая спортландия». Есть такие ребята, которые едут в «Артек» с конкретной миссией. Речь о заядлых туристах и исследователях всего нового. За смену они обучаются навыкам выживания в непредвиденных условиях – ориентироваться в незнакомой местности, ставить палатку, добывать огонь, преодолевать преграды в виде водоемов и возвышенностей, а также оказывать первую медицинскую помощь.

Не разочаровывает лагерь любителей прикладного творчества и кулинарии. В январе артековцы смогли стать одновременно архитекторами и мастерами пряничных дел. Воспитанники посетили мастер-класс шеф-повара столовой комплекса «Горный» Константина Сорокина, который научил ребят замешивать имбирное тесто с корицей и медом, выпекать его в формах, а затем конструировать съедобные дома. Вдохновение участники черпали из знаменитой сказки Гофмана про Щелкунчика. Впрочем, помимо пряничных строений едят подростки в лагере разнообразно и вкусно. В ежедневный рацион входят молочные блюда, супы, мясо, рыба, птица, крупы, картофель, повышенная норма овощей и фруктов и прочие необходимые для поддержания юных организмов продукты.

Руководство лагеря уверено, что каждый ребенок найдет в МДЦ занятие по своему вкусу и способностям. Главной же задачей сейчас является увеличение пропускной способности лагеря, чтобы еще большее количество талантливых детей смогли посетить его. Недавно пресс-служба «Артека» заявила, что в 2018 году центр принял рекордное количество детей за всю историю существования, а именно - 40 тысяч 280 человек.