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“Это не травля разве?” Песков пожаловался, что россияне травят чиновников

11:11. 18 января 2019 Просмотров - 446 10 коммент. Опубликовал:
«У нас в стране вообще принято травить чиновников. Вот я, к примеру, всю жизнь работал в госаппарате. Сейчас из-за специфики своей работы я неделями не вижу семью, жену. Как и многие другие госслужащие. Но всё равно – всех под одну гребенку: дескать, все чиновники – воры, подонки и так далее. Это не травля разве?»



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожаловался, что российское общество затравило чиновников. «В обществе отношение к госслужащим такое, что мне порой бывает стыдно говорить, что я чиновник», – посетовал Песков в интервью «Аргументам и фактам».

«Всех под одну гребенку: дескать, все чиновники – воры, подонки и так далее»

По мнению пресс-секретаря президента, в российском обществе «отсутствует толерантность к чужим словам». Отсюда негативная реакция людей на «неловкие фразы» представителей власти.


«С одной стороны, у нас есть люди, которые, может быть, многое делают для страны, но при этом совершенно не умеют выражать свои мысли. С другой стороны, в обществе полностью отсутствует толерантность к чужим словам. Порой неловкая фраза может привести к травле», – объяснил Песков.

«Мне это безумно не нравится. Если есть чиновники, которым наплевать на людей, нужно их критиковать? Нужно. Но под каток общественной критики попадают все: и хорошие, и плохие. У нас в стране вообще принято травить чиновников. Вот я, к примеру, всю жизнь работал в госаппарате. Сейчас из-за специфики своей работы я неделями не вижу семью, жену. Как и многие другие госслужащие. Но всё равно – всех под одну гребенку: дескать, все чиновники – воры, подонки и так далее. Это не травля разве?» – задается вопросом пресс-секретарь.

Песков отметил, что в России много чиновников и большая часть тех, кто состоит на госслужбе, «самоотверженно работают на благо страны, они не замешаны ни в какой коррупции».

«Я человек, который официально "несет пургу"»

Пресс-секретарь отметил, что и ему порой достается за допущенные ошибки, особенно от президента.

«Давайте не забывать, что я человек, который официально "несет пургу" (смеется). Чтобы застраховать себя от проколов, у пресс-секретаря есть только один выход: молчать. Но зачем тогда нужен пресс-секретарь?», – сказал Песков и напомнил, что работает в администрации президента с 2000 года, пресс-секретарем Путина – уже 10 лет.



С критикой Пескова Владимир Путин выступил в марте 2018 года в интервью американскому телеканалу NBC. «Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» – заявил президент.

«Я никогда частное мнение свое не излагаю», – оправдывался позднее Песков.​

Автор: Маргарита Титова
Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: общество, песков, чиновники
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10 коммент.»

  • 538 498
    Хан_Уман 18 января 2019 в 11:16 Ссылка Пометить
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    Любопытно?
    А что чиновники сделали тонкого плохого, что результат вот такой.

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  • 21267 13874
    Ликвидатор 18 января 2019 в 11:57 Ссылка Пометить
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    Я думал, это чиновники травят народ. Пескову мало платят???

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  • 21256 13863
    Ликвидатор 18 января 2019 в 12:01 Ссылка Пометить
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    “С другой стороны, в обществе полностью отсутствует толерантность к чужим словам.” песок! дай народу денег!! он и подобреет!

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  • 21256 13863
    Ликвидатор 18 января 2019 в 12:04 Ссылка Пометить
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    А я Бортникова и Патрушева не критикую. Почему Песков отнёс себя к хорошим? непонятно.

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    Ликвидатор 18 января 2019 в 12:34 Ссылка Пометить
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    Чиновники сделали народ нищим. И жалуются ему на судьбу. Песок потерял берега и опять понёс пургу.

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    Ликвидатор 18 января 2019 в 12:36 Ссылка Пометить
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    Песок, в чём проблема? напиши заявление по собственному, и иди в наёмные работники. или в бизнес.

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  • 21267 13874
    Ликвидатор 18 января 2019 в 13:28 Ссылка Пометить
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    Песок явно не осознаёт, что часть народа сброшена в нищету.

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  • 4523 4140
    strelez 18 января 2019 в 13:40 Ссылка Пометить
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    Гр-н Песков! Опять несёте пургу. Для начала поясните, сколько гражданств у Вас, у членов Вашей семьи. Заодно у дочерей президента.
    Расскажите, за что вернули из Франции чиновника? За что посадили Улюкаева? Честен ли Чубайс7 А то тут намедни ссылочка была интересная про Вас и про него. Расскажите, почему у баб чиновниц такие взгляды “макарошечные”? За что сняли Сердюкова и судили его подружку-чиновницу Васильеву?
    Откуда такие миллиарды у полковника московской полиции и главы Серпуховского р-на?
    А Медведев, Миллер, Сечин….?
    При 2 млн. чиновников в России перечислять можно бесконечно.

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  • 16771 14491
    Вячеслав 18 января 2019 в 13:45 Ссылка Пометить
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    О, как! Затравили бедолаг… Тогда власть что делает, сажая их в тюрьмы? Скоро уже отдельные зоны для “затравленных” чинуш надо будет строить…

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