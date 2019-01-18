“Это не травля разве?” Песков пожаловался, что россияне травят чиновников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожаловался, что российское общество затравило чиновников. «В обществе отношение к госслужащим такое, что мне порой бывает стыдно говорить, что я чиновник», – посетовал Песков в интервью «Аргументам и фактам».По мнению пресс-секретаря президента, в российском обществе «отсутствует толерантность к чужим словам». Отсюда негативная реакция людей на «неловкие фразы» представителей власти.«С одной стороны, у нас есть люди, которые, может быть, многое делают для страны, но при этом совершенно не умеют выражать свои мысли. С другой стороны, в обществе полностью отсутствует толерантность к чужим словам. Порой неловкая фраза может привести к травле», – объяснил Песков.«Мне это безумно не нравится. Если есть чиновники, которым наплевать на людей, нужно их критиковать? Нужно. Но под каток общественной критики попадают все: и хорошие, и плохие. У нас в стране вообще принято травить чиновников. Вот я, к примеру, всю жизнь работал в госаппарате. Сейчас из-за специфики своей работы я неделями не вижу семью, жену. Как и многие другие госслужащие. Но всё равно – всех под одну гребенку: дескать, все чиновники – воры, подонки и так далее. Это не травля разве?» – задается вопросом пресс-секретарь.Песков отметил, что в России много чиновников и большая часть тех, кто состоит на госслужбе, «самоотверженно работают на благо страны, они не замешаны ни в какой коррупции».Пресс-секретарь отметил, что и ему порой достается за допущенные ошибки, особенно от президента.«Давайте не забывать, что я человек, который официально "несет пургу" (смеется). Чтобы застраховать себя от проколов, у пресс-секретаря есть только один выход: молчать. Но зачем тогда нужен пресс-секретарь?», – сказал Песков и напомнил, что работает в администрации президента с 2000 года, пресс-секретарем Путина – уже 10 лет.С критикой Пескова Владимир Путин выступил в марте 2018 года в интервью американскому телеканалу NBC. «Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» – заявил президент.«Я никогда частное мнение свое не излагаю», – оправдывался позднее Песков.​

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com