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Боги и черти. Свет и мрак. Кто кому служит? Елена Андреева и Алексей Орлов.

09:20. 18 января 2019 Просмотров - 28 Нет комментариев Опубликовал:

Боги и черти. Свет и мрак. Кто кому служит?
(Раскрытие внутреннего мира)

Елена Андреева и Алексей Орлов.

Боги и черти, Свет и мрак – кто кому служит. Раскрытие внутреннего мира, возможностей, чувствования.
В этой беседе мы приоткрываем тайны взаимодействия света и тьмы. Вы узнаете, всегда ли проявления тьмы – это зло, может ли человек самостоятельно освободиться от сущности, и к каким инструментам прибегают боги, чтобы вернуть человека на Путь света.

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Источник: www.youtube.com

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