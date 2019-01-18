Боги и черти. Свет и мрак. Кто кому служит? Елена Андреева и Алексей Орлов.

Боги и черти. Свет и мрак. Кто кому служит?

(Раскрытие внутреннего мира)



Елена Андреева и Алексей Орлов.



Боги и черти, Свет и мрак – кто кому служит. Раскрытие внутреннего мира, возможностей, чувствования.

В этой беседе мы приоткрываем тайны взаимодействия света и тьмы. Вы узнаете, всегда ли проявления тьмы – это зло, может ли человек самостоятельно освободиться от сущности, и к каким инструментам прибегают боги, чтобы вернуть человека на Путь света.



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Источник: www.youtube.com