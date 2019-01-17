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Строительство нового китайского авианосца

20:34. 17 января 2019 Просмотров - 419 10 коммент. Опубликовал:


Спутниковые снимки строительства 3-го китайского авианосца.
Показан прогресс строительства за 2018-й год.



Сейчас Китай располагает двумя авианосцами. К 2030 году по плану должно быть 4, которые вкупе со строящимися кораблями сопровождения, должны составить 4 полноценных АУГ.
3-й авианосец строится с учетом выявленных недостатков первых двух.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авианосцы, Китай, спутники, фотографии
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10 коммент.»

  • 6262 1771
    nikolay 17 января 2019 в 22:17 Ссылка Пометить
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    Это к большой войне для завоевания жизненного пространства.

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    • 1377 1093
      KOCMOHABT nikolay 17 января 2019 в 22:33 Ссылка Пометить
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      Один калибр с тактическим ядерным зарядом – один авианосец. Сейчас эта техника практически не нужна уже. От гиперзвука не уйдёт ни один корабль.

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      • 296 76
        влад KOCMOHABT 18 января 2019 в 0:39 Ссылка Пометить
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        Первый вопрос, а калибр на авианосец как наводиться будет? Второй вопрос, Вы считаете, что тактический ядерный боеприпас гарантировано уничтожает АУГ?
        https://topwar.ru/70833-korabli-i-yadernye-vzryvy-chast-pervaya.html
        Вопрос №3, Вы думаете на вооружении АУГ нет ЯО?)))
        Очень опасно недооценивать противника.

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          Степаныч влад 18 января 2019 в 1:22 Ссылка Пометить
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          По проводу епт,наводиться будет.)))Сравнил 23клт,и 100клт,и там не прямое попадание,и бронированный линкор,а не плавучее корыто.К слову,достаточно даже не ядерной бч,а обычной по палубе,и полсотни самолетов тоже отправятся в утиль.

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            влад Степаныч 18 января 2019 в 1:48 Ссылка Пометить
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            А в условиях РПД Вы обеспечите прямое попадание?)))) Ну-ну)))).
            Вы на палубе авианосца видели полсотни самолетов? Фото в студию.
            Противника лучше переоценить, а не недооценить.
            Ну и самое интересное, Вы пытались реально оценивать боеготовновть/боеспособность ВС РФ? Рекомендую, откройте гугл карты, там прекрасно видно расположение авиатехники на аэродроме. По секрету расскажу, нормальное расположение авиатехники (АТ), это когда АТ в зонах рассредоточения (в капонирах или обвалованиях). Посмотрев на гугл карты Вы с удивлением обнаружите, что рассредоточение, нормальное по меркам СССР, на сегодняшний день, это бред сивой кобылы. Просмотрите десяток наших аэродромов, Вы оцените степень нашей боеготовности. А потом просмотрите десяток баз НАТО, Вы почувствуете разницу.

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            • 28899 14245
              Степаныч влад 18 января 2019 в 2:06 Ссылка Пометить
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              Стандартный набор до 70 самолетов и вертолетов,что не так гений тактики и стратегии.)А разве с дырой от ракеты на палубе,авианосец сможет нормально фунциклировать.)То есть когда на стрельбах попадают в маленький списанный тральщик,то в 300-метровый авианосец могут промахнутся.)Насчет расположения,это к шпионам,и насчет амерской техники,у них давно на бумаге одно,а на деле и на половину авианосцев старья нет.)Где хваленые фу35,они уже покрыли себя боевой славой,или их прячут от дождя и грозы как печеньки мисс нуланд.)))

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              • 296 76
                влад Степаныч 18 января 2019 в 2:23 Ссылка Пометить
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                Насчёт дыры в палубе никто не спорит. Но Вы сначала попадите в условиях РПД, и при движущейся цели, по этой палубе. Подскажите принцип наведения, если не сложно. Но вопрос даже не в этом. АМГ супостатов, это ведь силы быстрого реагирования, но кроме них у пиндосов есть вполне себе некислое количество баз вокруг РФ. Вы разглядывали их из гугл мапс? Интересное зрелище, некоторые из них представляют собой просто тупо залитое бетоном поле, на котором красочкой нарисованы схемы движения. Но, в реальности это единое лётное поле, с каким курсом хочешь, с таким и взлетай. Воронка посреди лётного поля не критична…

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                • 59 43
                  Ольга влад 18 января 2019 в 8:15 Ссылка Пометить
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                  Не мешайте шапкозакиданцам!
                  Для них главное проорать “Ща как вдарю!”
                  А то, что с некоторых пор у нас не осталось даже авианесущего крейсера (так кстати вышедший из строя ремонтный док – уж не китайцам ли?) это так, мелочи.

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        • 1379 1095
          KOCMOHABT влад 18 января 2019 в 9:12 Ссылка Пометить
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          1. Легко наводиться будет. У авианосца размер с половину Твери. Если вы забыли, то напомню, что калибры попадали в цель с точностью около 15 метров с расстояния запуска в 2000 км.
          2. Да, т.к. тактический заряд – это не 250-килограмовая авиационная хлопушка. Взрыв этого боеприпаса даже на расстоянии в пол километра сдует большую часть авианесущей группировки. А как мы знаем калибры имеют точность около 10-20 метров.

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      Степаныч nikolay 17 января 2019 в 23:09 Ссылка Пометить
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      Ну да,они хорошо будут бороздить просторы Сибири,или они уже и на пендостан замахнулись.)))

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