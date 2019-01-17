Строительство нового китайского авианосца

Спутниковые снимки строительства 3-го китайского авианосца.Показан прогресс строительства за 2018-й год.Сейчас Китай располагает двумя авианосцами. К 2030 году по плану должно быть 4, которые вкупе со строящимися кораблями сопровождения, должны составить 4 полноценных АУГ.3-й авианосец строится с учетом выявленных недостатков первых двух.

Источник: colonelcassad.livejournal.com