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Россия и Сербия подписали соглашения на €200 млн

20:13. 17 января 2019 Просмотров - 255 2 коммент. Опубликовал:
Россия и Сербия подписали соглашения на €200 млн | Русская весна

Москва и Белград в ходе визита президента России Владимира Путина в Сербию подписали соглашения на €200 млн, сообщил сербский лидер Александр Вучич.

«Мы подписали договоры примерно на €200 млн. Если мы всё организуем так, как начали сегодня, то эта цифра возрастёт до €600 млн», — заявил Вучич.

По его словам, стороны ещё никогда не заключали столько соглашений.

Российская делегация во главе с Владимиром Путиным находится в Белграде с однодневным визитом.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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