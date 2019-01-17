Россия и Сербия подписали соглашения на €200 млн

Москва и Белград в ходе визита президента России Владимира Путина в Сербию подписали соглашения на €200 млн, сообщил сербский лидер Александр Вучич.

«Мы подписали договоры примерно на €200 млн. Если мы всё организуем так, как начали сегодня, то эта цифра возрастёт до €600 млн», — заявил Вучич.

По его словам, стороны ещё никогда не заключали столько соглашений.

Российская делегация во главе с Владимиром Путиным находится в Белграде с однодневным визитом.

Читайте также: «Ад какой-то», — Собчак рассказала, зачем приехала в Киев