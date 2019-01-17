Помойная куча постмодерна

Немецкий фашизм 30-х годов ХХ века имел своё самостоятельное место в мировой политике, жуткий, но собственный проект и достаточное целостное «чёрное» видение мира. Украинский фашизм наших дней – это дети-дебилы, играющие по подвалам в SS и гестапо. И пусть вас не обманывает великовозрастность этих детин. Их мышление – младенческое, оборванно и дробно. Кровавая игра остаётся лишь игрой, пост-модернистской версией истории ХХ века в стиле «попаданческой» литературы. Как и другие игры заигравшихся: в приватиров (пиратов), во всяческие исторические реконструкции, и прочие забавы существ, выпавших из собственного рода, вида, своего пространства и времени, подменивших истинность всякого утверждения его «прикольностью». И, видимо, рассчитывающих просто «перезагрузится», когда игра убьёт их. В игре перезагрузиться можно. В жизни – нельзя…



Если ты хочешь стоять в правде и истине – то это одна модель поведения, даже если ты ошибся насчёт того, что посчитал правдой и истиной.



А если ты "прикалываешься" и увлечён ролевыми играми, в которых всё, кроме убийств, "понарошку" – тогда модель поведения в корне другая.



Её мы и видим на помойной куче пост-модерна с его игривым, шаловливым, шуточным смешением того, что в серьёзном и полноценном виде никогда не могло бы быть совмещено.

Германский нацизм и еврейская олигархия, гитлеровская свастика над иудейским банком – заставили перевернутся в гробу и Гитлера, и его жертв. Это и есть постмодернизм – когда все осколки памяти сваливают в одну кастрюлю, смешивая горчицу с джемом, и борщ с компотом.



Главная черта пост-модернизма – и слова, и дела утрачивают смысл. Они начинают существовать в пустом пространстве, как свалка трупиков умерших идей. Каждая идея, пока была живой – что-то из себя представляла.



А теперь их стащили в кучу, в виде трупов, чтобы надругаться над всеми трупами равно-дегтярным чёрным глумом…

В политике постмодерн – это азартная игра вместо разумного выбора. Здесь не думают, а ставки делают наудачу. Безумная любовь – а затем стремительное и глубокое разочарование в этой однодневной влюблённости, не делающей никакого вывода из своей легковерности.



Народ начинает напоминать слабоумную девушку, которая, разочаровавшись в очередном подонке тут же находит себе другого, но точно такого же.

Политические технологии и дьявольские ухищрения PR-а сместили центр тяжести в политики с действий на личность. Поскольку толпа не понимает ни полезности одного рода решений, ни вредоносности решений другого рода, она зацикливается на субъекте принятия решений, обсуждая, в основном, симпатичен ли он, как человек, или несимпатичен.

Так возникают политтехнологические пузыри, мгновенно надуваемые кишечными газами рекламных каналов, и столь же мгновенно сдувающиеся. Мир пузырей вытеснил прежний мир устойчивых, идеологических партий, которые в минувшие века славны были не лидерами, а позицией.

Уверяя человека, что он «принимает решение» – его как раз таки уводят от решения, заставляя сидеть в жюри зрительских симпатий исполнителей оригинального жанра. Люди увлечены игрой, не задумываясь, а часто уже не умея думать, чего им нужно лично им, для их жизни, а не для шоу-показухи «общества спектакля».

Политика из фабрики жизни, выпускающей необходимые продукты широкого потребления, превратилась в эстрадный театр. Разговор о вашем и моём будущем заменила клоунада, буффонада.

Таков фактор Макрона во Франции. Макрон – не рутинный партийный политик, представляющий определённый образ жизни и набор опробованных жизнью мер. Еще в 2016-м его никто не воспринимал в качестве будущего «отца Франции».

Затем «вдруг» начался феерический взлет в рамках слома всех действующих правил. Слиняло в два дня полувековое двухпартийное устройство Франции: голлисты и социалисты.



Одновременно все крупные издания неистово агитировали за «кота в мешке», Макрона. В июне 2017 года, на выборах в Национальное собрание две бывшие системные партии, прежде полностью контролировавшие парламент, набрали вместе лишь 31 процент мандатов, а спешно созданная под Макрона партия «Вперед, республика!» — 60.

Это партия одного актёра, созданная как бройлер, с нуля и с бору по сосенке! Макрон, который ничего не обещал, и про которого никто до 2016 года не думал – рожей заменил всякую программность. Никто не знал, что он несёт, но все думали, что он спаситель – ведь он такой «классный парень»!

Итог предсказуемый. Украинский итог. Полтора года — и три четверти французов поддерживают движение «желтых жилетов», а рейтинг Макрона опустился до минимума. Как внезапно полюбили весной-летом 2017 года, также внезапно и разлюбили.

Макрона сделали на пустом месте закулисные влиятельные силы[1]. Они мобилизовали все ведущие СМИ страны (привет мифу «свободы слова»!) и моментально обнулили складывавшуюся 50 лет двухпартийную систему.

Как отмечают аналитики – для надувания ноля и пустышки «пришлось по ходу дела разрушить всю политическую систему». Вырастает перспектива жуткая и кафкианская: её теперь каждые два года будут ломать под новую марионетку. Какая страна, какое общество такое выдержит?!

Анализируя метания в образцово-показательном для мировой масонерии украинском дурдоме, Юрий Алексеев писал ещё в 2014 году:

- …вы протестовали против «нечестных выборов». Дескать, Янукович… подтасовал результаты. Устроили большую всеукраинскую дискотеку, месяц пели и танцевали на своем Майдане.



В результате – повторные выборы и победа Ющенко и «женщины с косой».



А всего через пять лет вы своего вожделенного Ющенко (за которого пели и плясали месяц на морозе) отправили в помойное ведро навсегда. Извиняюсь спросить: а шо так? Що сталося?



А потом вы выбрали президентом того же самого «отмайданенного» Януковича (уже без подтасовок, под наблюдением мировых экспертов), и песенка «мы – не быдло, мы – не козлы» получила свежий смысл. Улавливаете?



В 2004-м вы орали, что «вы не быдло» – и выбрали Ющенко, а в 2010-м – вернулись назад к Януковичу. То есть подумали хорошенько, все взвесили… и признали, что вы таки быдло и козлы…» [Когда Юрий Алексеев писал эти строчки, он не мог знать, что вскоре те, которые „признали”, снова начнут орать и скакать на Майдане, требуя отставки того же Януковича. – Прим. ss69100]

У психически здоровых, вменяемых людей – ТАК НЕ ДЕЛАЕТСЯ. Взрослый и ответственный глава семьи не имеет права капризничать, как ребёнок.



Всякое решение таким человеком принимается на серьёзных основаниях, после тщательного обдумывания. А не так, что сегодня нравится – завтра не нравится. За такой рыбьей забывчивостью отчётливо маячит слабоумие!

Постмодернисткие политики по технологиям шоу-бизнеса (созданным для развлечения, а не для жизнеобеспечения!) мгновенно надуваются и столь же мгновенно сдуваются в ничто.



Как может вменяемый человек месяц мёрзнуть за кого-то на морозе, потом проклясть и забыть того, и никогда уже к нему не возвращаться?! А главное – никаких выводов из этой своей ошибки, самим же признанным за ошибку – не сделать?!

Почему такое стало возможно? Потому что игра и жизнь поменялись местами. А игра лишена причинности, проблемности и последствий. Дети, играющие в пиратов, могут в любой момент уйти домой ужинать – безо всяких последствий и для себя, и для морского разбоя.



Человек начинает игру не по необходимости, а когда ему скучно. Никаких проблем в игре не существует – потому что всё в ней «понарошку». Проиграл, убит – просто перезагрузись, и снова живой!

Дебилы перенесли эту беспроблемность игры в жизнь. Они перестали различать капризы скуки, придурь фантазий – и жизненно-необходимые функции власти. Дебилам кажется, что в случае неудачи они просто перезагрузят систему, и все убитые снова встанут на старт.

Игра принесла ложное представление о многоразовости жизни и многоразовости смерти. Но то, что в жизни легко переиграть – в жизни переиграть уже невозможно. Вменяемый человек понимает, что и жизнь одна, и смерть одна – «в одни руки».



Вера в лёгкость перезагрузки приводит к патологической безответственности позиции, выбора и решений, всё чаще принимаемых «по приколу[2]», намекающему на глобальную и фундаментальную смену рациократии наркократией.

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Мировая масонерия с её «обществом спектакля», принимаемым наивными за «демократию» сама себя завела в тупик: крайней своей безответственность и цинизмом, «играя в Бога», она расшатывает свои устои. А расшатывая свои устои – однажды обрушит их.

Можно сказать более научно: всё более грубые и тотальные промывания мозгов, манипуляции сознанием быдла (охлоса) разрушают само сознание, а следовательно, превращают общество в сумасшедший дом.



Но можно ли управлять окончательно свихнувшимися сумасшедшими?! Ведь никто и никогда не сможет рассчитать заранее – что придёт в голову сумасшедшему, «какой новой верой решится эта борьба».

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В основе действий психически здорового человека:

- Критерий «предположение – действие – эффект».

1. Предполагаемый эффект озвучивается заранее.

2. Производится действие

3. Если эффект не соответствует ожидания – действие признаётся ошибочным.

Иначе говоря – «обещание – действия – воплощение».

Система проверки действий на соответствие через соответствие результата предположениям – не мой каприз и не скучные игрища логиков. Не кабинетные академические гипотезы.

Система «действие – эффект» – единственное средство для человека оставаться в объективной реальности. Откажись от системы – улетишь в никуда. Увязнешь в беспочвенных заявлениях и бессмысленных метаниях, из которых уже не будет выхода.



Полностью утратишь понимание причинно-следственных связей. Получится так, что любые действия – воспринимаются как причины любых явлений.

- Чтобы добиться чего угодно – можно делать, что попало…

Понимание того, что для достижений конкретной цели нужны всегда не абы какие, а строго-определённые, изучаемые в рамках причинно-следственных связей, средства, утрачено.

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Можно вылечить ожог, если отдёрнуть руку от раскалённой сковородки. В зависимости от степени тяжести ожог будет лечится быстро или долго, но начало процесса – оторваться от источника ожога.

Нельзя излечить ожог, если всё сильнее и старательнее прижимать руку к раскалённой сковороде. Ожоги так не лечатся, чтобы ни думали по этому поводу Бандера и Шухевич (клинические садисты-психопаты). И врач, который прописал лечить ожоги засовыванием рук поглубже в огонь – сумасшедший.

Он такой же сумасшедший, как политик, который прописал лечить проблему насилия в обществе разгулом банд или проблему бедности – погружением поглубже в бедность. Или проблему беззакония и бесправия – хаосом выборно-митинговой криминальной стихии.

Для того, чтобы видеть в перечисленном лечебные средства – нужно решительно и окончательно разорвать с пониманием причинно-следственной связи явлений. Что и происходит на наших глазах, причём – о, ужас! – повсюду…

[1] Ротшильды, мировая закулиса, духовный отец Жак Аттали с его любовью к глобальным кочевникам

[2] Изначально «приколоться» – означало уколоться, принять наркотик и хохотать по итогам наркотического опьянения. Постепенно, и не без оснований понятие «прикол» было перенесено в сферу всего юмора и досуга – когда человек «прикольный» относится ко всему в жизни играючи, несерьёзно.

Н. Выхин

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