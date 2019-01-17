Полет в иное измерение

Автор: ОТШЕЛЬНИКЪ

Я пишу этот дневник в тайне и не до конца все понимая. Он относится к моему Арктическому полету 19 февраля 1947 года. Приходит время, когда неизбежность истины затмевает рациональность. Я не в праве раскрывать следующую документацию на момент написания… может быть, она никогда не откроется для широкой общественности, но мой долг записать здесь все, чтобы это было однажды прочитано.

Бортовой журнал: Арктическая база, 19/02/1947

6:00 Все приготовления для нашего полета на север завершены и мы отрываемся от земли в 6:10 с полными баками горючего.

6:20 Топливовоздушная смесь в правом двигателе слишком насыщенная, выполнили регулировку и теперь двигатели Pratt Whittneys работают хорошо.

7:30 Радиоконтакт с базой. Все в порядке и радиосингал хороший.

7:40 Заметил небольшую утечку масла в правом двигателе, однако индикатор давления масла показывает, что все в норме.

8:00 Небольшая турбулентность отмечена в восточном направлении на высоте 2321 фут, изменили высоту до 1700 футов, больше турбулентность не наблюдается, но хвостовой ветер усиливается.

Небольшие регулировки дросселя и сейчас самолет управляется отлично.

8:15 Радиоконтакт с базой, все в норме.

8:30 Снова турбулентность. поднялись до 2900 футов, снова все спокойно.

9:10 Бескрайний лед и снег внизу, отмечаются области, окрашенные в желтоватый цвет. Меняем курс для лучшего изучения этих областей, замечаем красноватые и пурпурные области. Делаем два круга над этими местами и возвращаемся на курс. Радиоконтакт с базой, сверяем местоположение и передаем информацию об окрашенном снеге и льде под нами.

9:10 Магнитный и гирокомпас перестают раскачиваться и вращаться так, что мы не можем держать курс по приборам. Используем солнечный компас, так как он позволяет держать курс. Самолет достаточно тяжело управляется, хотя обледенение фюзеляжа не наблюдается.

9:15 В отдалении нечто, напоминающее горы.

9:49 Спустся 29 минут мы убедились, что это действительно горы. Это небольшой горный хребет, который я никогда не видел!

9:55 Изменяем высоту до 2950 футов, так как снова наблюдаем сильную турбулентность.

10:00 Мы пролетаем над небольшим горным хребтом все еще двигаясь на север так точно, как это может быть установлено. Помимо горного хребта мы видим небольшую поляну с рекой или ручьем посредине. Но ведь под нами не может быть зеленой поляны! Здесь что-то определенно не так! Мы должны быть надо льдом и снегом! По левому борту мы видим лес, растущий на склонах гор. Наши навигационные инструменты все еще вращаются, гироскоп раскачивается вперед-назад.

10:05 Я изменяю высоту до 1400 футов и закладываю крутой левый крен для того, чтобы рассмотреть поляну под нами. Она зеленая либо из за мха, либо из за плотно сплетенной травы. Свет здесь кажется другим. Я больше не вижу Солнца. Мы делаем еще один левый разворот и замечаем нечто вроде большого животного под нами. Похоже, что это слон. НЕТ!!! Он больше похож на мамонта! Невероятно! Но тем не менее это так! Мы снижаемся до 1000 футов и я достаю бинокль для того, чтобы лучше рассмотреть животное.

Теперь я убедился - это определенно животное вроде мамонта. Сообщаем это на базу.

10:30 Обнаруживаем больше зеленых холмов. Индикатор температуры за бортом показывает 74 градуса по Фаренгейту (примеч., 23 градуса по Цельсию). Продолжаем двигаться на север. Навигационные приборы сейчас в норме. Я озадачен их поведением. Пытаемся выйти на радиоконтакт с базой. Радио не функционирует!

11:30 Земля под нами более ровная и нормальная (если можно ее так назвать). Впереди мы замечаем нечто, похожее на город!!!! Невероятно! Самолет кажется странно легким. Управление не реагирует! Господи! По бокам от наших крыльев странного типа летательные аппараты. Они летят вдоль быстро приближаясь. Они напоминают по форме диск и блестящий внешний вид. Сейчас они достаточно близко, чтобы увидеть маркировку на них. Это свастика!!! Фантастика. Где же мы? Что же произошло. Я пытаюсь потянуть на себя штурвал - никакой реакции!! Мы пойманы в нечто вроде нивидимых тисков!

11:35 Наше радио начинает трещать и слышится голос на английском с небольшим скандинавским или немецким акцентом. “Адмирал, добро пожаловать на нашу территорию. Мы приземлим Вас ровно через 7 минут. Расслабьтесь, адмирал, Вы - в надежных руках. ” Я заметил, как двигатели нашего самолета остановились! Самолет под каким то непонятным контролем и сейчас сам совершает поворот. Управление бесполезно.

11:40 Еще одно радиосообщение получено: “Мы начинаем процесс посадки” и через некоторое время самолет начинает немного дрожать и снижаться так, как будто находится на невидимом подъемнике. Мы снижаемся очень плавно и касаемся земли лишь с небольшим толчком!

11:45 Я делаю последнюю поспешную запись в бортовой журнал. Несколько мужчин пешком приближаются к нашему самолету. Они высокие со светлыми волосами. В отдалении - большой город пульсирующий и мерцающий всеми цветами радуги. Я не знаю, что сейчас произойдет, но я не вижу оружия у тех, кто приближается. Я слышу голос, обращающийся ко мне по имени чтобы я открыл дверь грузового отсека. Я выполняю. Конец журнала.

С этого момента я описываю все события по памяти. Описанное ниже не поддается воображению и будет выглядеть полным бредом, если бы это не произошло на самом деле.

Радиста и меня вывели из самолета, но обходились с нами очень тепло и уважительно. Далее мы взошли на некое транспортное средство, напоминающее платформу, но без колес. Она понесла нас к мерцающему городу с большой скоростью. По мере приближения создалось впечатление, что город был сделан из какого то материала, напоминающего хрусталь. Вскоре мы прибыли к большому зданию, подобных которому я ни разу в жизни не видел. По архитектуре оно напоминало работы Фрэнка Ллойда Райта (прим., американский архитектор, известный необычными проектами вроде Fallingwater или Solomon Museum) или даже фантастические новеллы про Бака Роджерса (прим., герой американских фантастических новелл) !! Нам дали какие то теплые напитки, по вкусу не напоминающие ничего, что я пробовал до этого. Восхитительно! Примерно через 10 минут появились наши необычные сопровождающие и сказали, что я должен проследовать с ними. Мне не оставалось ничего, кроме как согласиться. Я оставил своего радиста и мы спустя некоторое время мы зашли в нечто, напоминающее лифт. Мы спускались какое то время, после чего кабина остановилась и дверь беззвучно поднялась вверх! Дальше мы пошли по коридору, залитому розовым светом, исходившим, кажется, прямо из самих стен. Один из наших сопровождающих жестом попросил остановиться перед большой дверью. На двери было нанесены какие то знаки, которых я не мог понять. Большая дверь бесшумно открылась и мне предолжили пройти внутрь. Один из сопровождающих сказал: “Не бойтесь, адмирал, Вас примет Хозяин”.

Я захожу внуть и вижу яркий необычный свет, заполняющий все помещение. После того, как глаза привыкают к свету я замечаю то, что меня окружает. То, что я увидел было самым прекрасным из всего, что я видел в жизни. Это было слишком прекрасно, чтобы я мог это как-то описать. Это тонко и изысканно. Я думаю, что не существует слов, чтобы описать ЭТО со всей точностью и правдоподобностью! Мои мысли были мягко прерваны теплым мелодичным голосом: “Я приветствую Вас на нашей земле, Адмирал”. Я вижу человека в возрасте с приятными чертами лица. Он сидит за большим столом. Движением он предложил мне сесть на один из стульев. После того, как я сел, он свел пальцы рук вместе и улыбнулся. Он продолжает говорить мягким голосом и передает нижеследующее.

“Мы позволили Вам попасть сюда потому, что Вы - благородный человек и хорошо извстны на Поверхности Земли, Адмирал.” Поверхности Земли, у меня перехватило дыхание! “Да“, ответил Хозяин с улыбкой, “Вы в землях Арианни, внутреннего мира Земли. Мы не отнимем много времени от Вашей миссии и в целости и сохранности вернем на поверхность Земли на некоторое расстояние.

Но теперь, адмирал, я должен объяснить Вам, почему Вы здесь. Мы стали наблюдать за Вашей Расой сразу после того, как взорвались первые атомные бомбы в Хиросиме и Нагасаки в Японии. Именно в это неспокойное время мы в первый раз отправили наши летательные аппараты, Flugelrad’ы в Ваш мир на поверхности с целью узнать, что у Вас произошло. Конечно, сейчас это в прошлом, мой дорогой адмирал, но я должен продолжить. Видите ли, мы никогда раньше не вмешивались в жесткость и войны Вашей Расы, но сейчас мы обязаны это сделать, так как Вы научились обращаться с одной силой, которая не для человека, я говорю о ядерной энергии. Наши посланники уже доставили сообщения державам Вашего мира, но те пока не прислушались. Сегодня Вы были выбраны быть свидетелем того, что наш мир действительно существует. Как видите, наша культура и наука на много тысяч лет обгоняет Вашу, адмирал.” Я перебил, “Но как это может быть связано со мной, сэр?”

Показалось, что глаза Хозяина проникли в мой разум и после некоторой паузы он продолжил. “Ваша Раса достигла точки невозвращения, так как среди вас есть такие, которые скорее уничтожат весь Ваш мир, чем откажутся от своей силы, так как они знают о ней”, я кивнул и Хозяин продолжал, “”В 1945 и позже мы пытались выйти на контакт с Вашей Расой, но наши попытки были встречены враждебностью, наши Flugelrad’ы были обстреляны. Да, даже преследовались Вашими истребителями с целью уничтожить. Поэтому сейчас, сын мой, я сообщаю, что в Вашем мире собирается большая буря, черная ярость, которая не исчерпает себя за много лет. В Вашем оружии не будет ответа, Ваша наука не защитит Вас. Буря может бушевать до тех пор, пока не будет растоптан каждый цветок Вашей культуры, пока вся человечность не будет затоптана в бескрайний хаос. Ваша последняя война была лишь прелюдией того, через что придется пройти Вашей Расе. Мы здесь видим все четче с каждым часом. Вы считаете, что я ошибаюсь?”

“Нет”, ответил я, “это уже случалось раньше, наступали Темные века и они длились более пятисот лет“.

“Да мой сын”, ответил Хозяин, “Темные века, которые придут сейчас, покроют Землю темной пеленой, но я верю, что некоторые из Вашей Расы переживут эту бурю, ничего больше я не могу сказать. Вдали мы видим новый мир, возраждающийся на руинах Вашей расы, ищущий потерянные легендарные сокровища и они будут здесь, сын мой, у нас на хранении. Когда это время придет, мы снова выйдем чтобы помочь Вам возродить Вашу Расу и культуру. Может быть, к тому времени Вы осознаете бессмысленность войн и соперничества… и может быть после этого, некоторые части Вашей культуры и науки будут возвращены Вам, чтобы начать все заново. Тебе, сын мой, нужно вернуться в Мир на Поверхности с этим посланием…”.

С этими словами наша встреча, похоже, подошла к концу. Я стоял некоторое время как во сне… и тем не менее я знал, что это было реальностью, и по какой то странной причине я слегка поклонился, то ли из уважения, то ли из смирения, я так и не понял из за чего.

Неожиданно я снова заметил, что двое моих сопровождающих стояли рядом со мной. “Пройдемте, адмирал”, сказал один из них. Перед тем как уйти я еще раз посмотрел на Хозяина. По его мудрому лицу проскользнула улыбка и он сказал “Прощай, сын мой!” и помахал мне рукой в знак мира и наша встреча была на этом окончена.

Мы быстро вышли из больших дверей помещения Хозяина и снова зашли в лифт. Дверь тихо опустилась и мы сразу поехали вверх. Один из моих сопровождающих сказал: “Теперь мы должны поторопиться, адмирал, Хозяин не хочет больше Вас задерживать и Вы должны вернуться с этим сообщением к Вашей Расе”.

Я промолчал. Все это было совершенно неверноятно, но снова мои мысли были прерваны, когда мы остановились. Я зашел в комнату и оказался снова рядом со своим радистом. У него было озабоченное выражение лица. Я подошел и сказал “все в порядке, Хоуи, все в порядке”. Двое сопровождающих проводили нас к ожидающему транспортному средству и вскоре мы были снова рядом с нашим самолетом. Двигатели были выключены и мы немедленно прошли на борт. Весь воздух вокруг теперь был пропитан ощущением срочности. Как только закрылась дверь грузового отсека, самолет стал подниматься в воздух невидимой силой пока мы не достигли высоты в 2700 футов. Два летательных аппрата по сторонам сопровождали нас на пути обратно. Здесь я должен заметить, что индикатор скорости показывал, что мы не движемся, хотя на самом деле мы двигались с очень высокой скоростью.

14:15 Пришло радиосообщение: “Мы покидаем Вас сейчас, адмирал, Ваше управление снова работает, Auf Wiedersehen!!!!”

Мы некоторое время смотрели как flugelrad’ы исчезали в бледном голубом небе.

Самолет неожиданно тряхнуло так, будто он попал в воздушную яму. Мы быстро выровняли самолет. Мы некоторое время молчали, каждый думал о своем…

ЗАПИСЬ В БОРТОВОМ ЖУРНАЛЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ:

14:20 Мы снова находимся над обширными площащями льда и снега и примерно в 27 минутах от базы. Мы выходим с ними на радиоконтакт. Мы сообщаем, что все в норме….в норме. База сообщает об облегчении из-за того, что мы снова на связи.

15:00 Мы мягко приземляемся на базе. У меня есть миссия…

КОНЕЦ ЗАПИСЕЙ В БОРТОВОМ ЖУРНАЛЕ.

11 марта 1947 года. Я только что присутствовал на совещании сотрудников в Пентагоне. Я полносью сообщил о своем открытии и сообщении от Хозяина. Все было должным образом записано. Об этом было доложено Президенту. Сейчас я несколько часов нахожусь под стражей (6 часов 39 минут, если быть точным). Я был внимательно опрошен сотрудниками Службы Безопасности и командой врачей. Это было испытанием!! Я помещен под жесткий контроль Национальной Службы Безопасноти США! МНЕ ПРИКАЗАНО МОЛЧАТЬОТНОСИТЕЛЬНО ВСЕГО ЧТО Я УЗНАЛ! Невероятно! Мне напомнили, что я военный и должен подчиняться приказам.

30 декабря 1956 года, последняя запись: Последние несколько лет с 1947 года не были легкими… Сейчас я хочу сделать свою последнюю запись в этом дневнике. В заключение я хотел бы сказать, что я верно хранил эту тайну все эти годы. Это было против моего желания и моих ценностей. Сейчас я чувствую, что мои дни сочтены, однако эта тайна не уйдет со мной в могилу, а как любая истина, рано или поздно восторжествует.

Это может оказаться единственной надеждой Человечества. Я видел правду и она укрепила мой дух и освободила меня! Я отдал должное чудовищной машине военно-промышленного комплекса. Сейчас приближается длинная ночь, но это будет не конец. Как только длинная арктическая ночь закончится, ослепительный бриллиант Истины заблистает и те, кто во тьме, утонут в его свете…

ПОТОМУ ЧТО Я ВИДЕЛ ТУ ЗЕМЛЮ ЗА ПОЛЮСОМ, ЭТОТ ЦЕНТР ВЕЛИКОГО НЕИЗВЕДАННОГО.

Источник: cont.ws