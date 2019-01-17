Почему Курилы так важны для России
Владимир Полеванов рассказывает об уникальном месторождении рения на Курилах
Почему этот редкий металл незаменим в космической промышленности, в каких ещё отраслях он применяется. По каким причинам российское правительство медлит в вопросе добычи рения. Кому исторически принадлежали Курилы, почему мы не должны идти на совместное хозяйственное освоение этих территорий вместе с Японией.
О геополитически важных для России территориях и перспективах их освоения и развития читайте в книгах:
Курилы – щит и богатство России, Широкорад Александр Борисович
Россия в Арктике. Вызовы и перспективы освоения, Институт Национальной Стратегии
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Там что-то кроме рения должно быть. Не зря узкоплёночные так дёргаются.
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Так Полеванов говорит и о запасах золота, и о предполагаемых больших нефтегазовых месторождениях. Но рений – уникальное, единственное в мире такое месторождение.
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Полеванов говорит, что он надеется на приход нового правительства. То ли эта съёмка давнишняя, сделанная до переназначения Медведева, то ли он что-то знает о грядущих переменах. Хотелось бы, чтобы случилось второе. Но скорее всего суть – в первом варианте.