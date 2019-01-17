Почему Курилы так важны для России

Концептуал СМИ Владимир Полеванов рассказывает об уникальном месторождении рения на Курилах

Почему этот редкий металл незаменим в космической промышленности, в каких ещё отраслях он применяется. По каким причинам российское правительство медлит в вопросе добычи рения. Кому исторически принадлежали Курилы, почему мы не должны идти на совместное хозяйственное освоение этих территорий вместе с Японией.



О геополитически важных для России территориях и перспективах их освоения и развития читайте в книгах:



Курилы – щит и богатство России, Широкорад Александр Борисович

Россия в Арктике. Вызовы и перспективы освоения, Институт Национальной Стратегии



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