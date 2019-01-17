Разборки банд демократов в столице демократической Ливии стали уже доброй традиции, этой свободной от тирании Каддафи страны.Не так давно боевики ИГИЛ уже навещали министерство нефти и знатно там покуражились. Всю осень шли бои в районе центрального аэропорта Митига.Очередной раунд выяснения, кто из этих прекрасных людей свободнее и демократичнее, обернулся новыми столкновениями в центре города с применением пулеметов, гранатометов, автоматов и гранат.По минимальным оценкам министерства здравоохранения – к середине дня в ходе демократического процесса погибло 6 человек и 38 получили ранения. Демократический процесс в Ливии продолжается.Еще одна Пальмирия. Где-то лишилась ствола.Другую сожгли еще осенью в ходе предыдущих разборок банд демократов.Хафтар придет – порядок наведет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com