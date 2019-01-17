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Демократический процесс в Ливии

17:04. 17 января 2019 Просмотров - 181 Нет комментариев Опубликовал:


Разборки банд демократов в столице демократической Ливии стали уже доброй традиции, этой свободной от тирании Каддафи страны.
Не так давно боевики ИГИЛ уже навещали министерство нефти и знатно там покуражились. Всю осень шли бои в районе центрального аэропорта Митига.
Очередной раунд выяснения, кто из этих прекрасных людей свободнее и демократичнее, обернулся новыми столкновениями в центре города с применением пулеметов, гранатометов, автоматов и гранат.
По минимальным оценкам министерства здравоохранения – к середине дня в ходе демократического процесса погибло 6 человек и 38 получили ранения. Демократический процесс в Ливии продолжается.
















Еще одна Пальмирия. Где-то лишилась ствола.
Другую сожгли еще осенью в ходе предыдущих разборок банд демократов.









Хафтар придет – порядок наведет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Африка, демократия, Ливия, триполи, фотографии, юмор
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