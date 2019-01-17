Алексей Сафронов о советской экономике. По-живому
Разговор с Алексеем Сафроновым, кандидатом экономических наук.
Содержание беседы:
0:29 О стратегическом планировании и плановой экономике
7:40 Советская экономика и ее изъяны
22:33 Китай и советский опыт
30:38 О подходах к изучению советской экономики
40:43 Про составные части и задачи советской экономики
46:32 О постановке целей в экономике
50:43 О планировании “до гайки”
54:13 Планомерники, товарники и идеи Глушкова
1:02:53 Можно ли было избежать развала советской экономики?
1:09:10 О работе в аналитическом центре
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Источник: www.youtube.com