Ход слоном: Индия нанесла неожиданный удар по американской экономике

Год седых волос

Подавать холодным

Следим за рукой

Хотя основным фронтом торговой войны для Вашингтона был и остается Китай, президент Дональд Трамп умудрился изрядно потрепать нервы индийскому премьер-министру Нарендре Моди.Все началось еще в марте, когда Трамп объявил о пошлинах на сталь и алюминий в размере 25% и десяти процентов соответственно. Под удар, наряду с коллегами из России, Китая, Европы, Японии и других стран, попали и индийские металлурги.Но Индия пострадала еще и за военно-техническое сотрудничество с Россией. В апреле Белый дом включил "Рособоронэкспорт" в санкционный список в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки" (CAATSA), и индийским банкам пришлось заморозить транш на два миллиарда долларов, предназначенный для оплаты ремонта арендованной у России АПЛ Chakra (проект 971 "Щука-Б"). Иначе возникал риск лишиться возможности проведения операций в долларах США.В начале мая Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, пообещав восстановить санкции против Тегерана и всех, кто сотрудничает с иранскими властями. Это, очевидно, было направлено в том числе против Китая и Индии — двух главных покупателей иранской нефти.Правда, президент США предоставил Пекину и Дели отсрочку в 180 дней для поиска новых поставщиков. Но при этом, как сообщили РИА Новости в Госдепартаменте США, расчеты должны производиться через специальный эскроу-счет. Открывает его страна-покупатель, и переведенные на него средства могут быть потрачены Ираном только на гуманитарные товары, разрешение на закупку которых дает Вашингтон.Стоит отметить, что Трамп согласился на отсрочку вовсе не по доброте душевной, а в результате тяжелых переговоров, длившихся целых полгода. Об этом в начале ноября РИА Новости рассказал источник в МИД Индии.Размер экономики не позволяет Индии симметрично отвечать на американские пошлины и вступать в открытую конфронтацию с Вашингтоном так, как это делает Китай (по данным Всемирного банка, ВВП Индии в 2017 году составил 2,6 триллиона долларов, КНР — 12,2 триллиона).Агрессивность Вашингтона привела к тому, что Пекин и Дели впервые за долгое время перешли от экономической конфронтации к скоординированным мерам против давления США. Даже несмотря на то, что Индия и Китай — по сути, стратегические соперники в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Тем временем Дели и Тегеран договорились об отказе от доллара в расчетах за нефть и с января перешли на оплату поставок в рупиях. Об этом сообщил агентству Reuters исполнительный директор индийского государственного банка UCO Чаран Сингх.Еще раньше такая же договоренность была достигнута с Россией. В начале ноября вице-премьер Юрий Борисов объявил, что Индия расплатится за противоракетные системы С-400 "Триумф" рублями. В дальнейшем предполагается расширение взаимной торговли в нацвалютах и по гражданской продукции.На практике это означает, что по ключевым внешнеторговым позициям Индия уже не зависит от американской валюты.Двадцать первого декабря в Нью-Дели встретились Сушма Сварадж и Ван И, главы МИД Индии и Китая. СМИ об этом мало писали, но вряд ли можно считать совпадением, что спустя две недели Индия объявила о пошлинах на заокеанские яблоки, миндаль, лесной орех, чечевицу и нут. Причем в Дели предупредили, что в перспективе ограничения коснутся некоторых изделий из железа и стали, борной кислоты, деталей для труб и мотоциклов.Напомним: минувшей осенью Пекин тоже ввел пошлины на американскую сельхозпродукцию — в размере 25%. Это больно ударило по фермерам, поставляющим пшеницу, кукурузу, молочные продукты, свинину. Больше всего пострадал рынок сои — экспорт в КНР обрушился на 98%, что привело к кризису перепроизводства (на сою приходилось порядка 60% всех сельскохозяйственных поставок в Китай).Зерно попросту было негде хранить. Даже после того как аренда зернохранилищ подорожала на 40% в сравнении с прошлым годом, все они оказались забиты никому не нужной соей. Единственное, что оставалось фермерам, — уничтожать урожай, закапывая его в землю.Теперь та же нерадостная перспектива открывается из-за индийских пошлин. Отметим, что фермерские штаты были главной электоральной опорой Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. В 2020-м о поддержке фермеров ему, судя по всему, придется забыть.Чтобы исправить ситуацию, Белый дом организовал для фермеров программу помощи на 15 миллиардов долларов. Однако из-за споров с Трампом по поводу строительства стены на границе с Мексикой законодатели отказались утвердить бюджет на 2019 год, и все правительственные расходы сейчас заморожены на неопределенный срок. В том числе и по программе поддержки фермеров.Очевидно, Индия и Китай неслучайно пошли на сближение в минувшем году, проведя ряд встреч (та, что состоялась 21 декабря в Дели, была не единственной) после многих лет вражды и территориальных споров.Так что отныне в Азиатско-Тихоокеанском регионе против Вашингтона единым тандемом выступают сразу две крупнейшие экономики, на которые приходится порядка 20% американского импорта и 12% экспорта. Вряд ли в новом году Трампу будет легче бороться за улучшение внешнеторгового баланса.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com