Совокупная власть мирового капитала. Александр Дугин
18:57. 16 января 2019 Просмотров - 150 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Цезаризм и контргегемония
Философ Александр Дугин о совокупной власти мирового капитала. Какой должна быть альтернатива глобализации по западном образцу. Почему нам необходимо понять код западноевропейской цивилизации.
О конфликте русского и западного мира и о борьбе России с западными противниками расскажут:
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