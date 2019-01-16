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Совокупная власть мирового капитала. Александр Дугин

18:57. 16 января 2019 Просмотров - 150 Нет комментариев Опубликовал:

Цезаризм и контргегемония

Философ Александр Дугин о совокупной власти мирового капитала. Какой должна быть альтернатива глобализации по западном образцу. Почему нам необходимо понять код западноевропейской цивилизации.

О конфликте русского и западного мира и о борьбе России с западными противниками расскажут:

Книги Александра Дугина

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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