Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 января 2019
- 10:48 Коротко по Сирии. 16.01.2019.
- 04:31 Сирия: угроза уничтожения снова нависла над главной ударной силой коалиции США (ФОТО).
- 02:07 МОЛНИЯ: схвачен боевик ИГИЛ, готовивший покушение на Путина в Сербии, — источник (ФОТО).
Коротко по Сирии. 16.01.2019
Коротко по Сирии.
1. "Нуреддин-ан-Зинки" официально прекратила свое существование. После разгрома в противостоянии с "Хайят Тахрир-аш-Шам" и бегства в Африн, остатки группировки. лишившиеся награбленного имущества и практически всей колесной и гусеничной техники влились в ряды "Файлах-аль-Шам", которая прочно сидит под турецким контролем. Таким образом, одна из "неумеренных" группировок приведена к покорности и поставлена под контроль. Не без помощи "Ан-Нусры", конечно же, которая после заключения временного перемирия с "Ахрар-аш-Шам" закрепляет свою доминацию в Идлибе.
Ввиду этого ходят активные слухи о готовности Турции согласиться на операцию САА в Идлибе, которая будет поддержана ВКС РФ. Но вряд ли этот вопрос может быть разрешен без увязки с ситуацией в Рожаве.
2. Высокопоставленные командиры YPG вовлеченные в переговоры о судьбе Рожавы заявляют, что курдские делегации отправились в Москву и Дамаск уже через неделю после объявления Трампа о выводе войск из Сирии. Отмечается, что Москва позитивно воспринимает идею "заполнить силовой вакуум", который образуется после ухода американцев. Консультации по поводу будущего Рожавы продолжаются и сейчас, хотя конечного решения все еще нет. Параллельно курды пытаются добиться ясности от американцев, которые делают противоречивые заявления связанные с передачей курдских городов Эрдогану в рамках 32-километровой зоны. Курды заявляют, что не приемлют идеи "зоны безопасности" под контролем Турции, потому что такая зона небезопасна для курдов, которых она якобы должна защищать.
Подобные заявления со стороны Трампа стали для курдов неприятным сюрпризом. Впрочем, если и альтернатива – размещение на границе войск арабских государств (например, Египта и Судана) в рамках ранее обнародованных планов Саудовской Аравии, Израиля, ОАЭ и Египта по сдерживанию Эрдогана.
Турция также корректирует первоначальные заявления о контроле всей сирийской границы, заявляя, что Камышли останется под контролем Асада. Анадолу по случаю выпустила разъясняющую карту, где Камышли находится под контролем САА.
Дамаск заявляет, что будет рассматривать создание такой зоны как оккупацию своей территории.
3. С сегодняшнего дня согласно официальному уведомлению начинается период ракетных стрельб ВМФ РФ в Восточном Средиземноморье. Закрывается квадрат у побережья Ливана (на карте см. №22 и №23). Так как крупных наступательных операций сейчас нет, не обязательно, что будут осуществляться пуски крылатых ракет по целям в Сирии, возможно плановые учения.
4. Неугомонный Эрик Принс (основатель ЧВК Black Water) снова лоббирует замену оккупационных американских войск на ЧВК. Теперь в Сирии. Основной посыл все тот же – стратегических целей уже не достигнуть, войска выводить придеться, но какое-то присутствие сохранить хочется. Так почему бы не дать частным оборонным подрядчикам немного заработать, замещая регулярные американские части на ЧВК в оккупированных зонах. Если в дальнейшем и ЧВК придется убрать, то имиджевые издержки лягут на ЧВК, а государство сможет спасти лицо. Частники в этом раскладе не останутся в накладе, так как получат солидные суммы по контракту с Пентагоном или же от монархий Персидского залива, в случае если США смогут добиться оплаты расходов на пребывание в Сирии, как того хотел Трамп.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сирия: угроза уничтожения снова нависла над главной ударной силой коалиции США (ФОТО)
Итак, обстановка вокруг северных районов Сирии продолжает накаляться. Ситуация с сирийскими курдами — это крайне сложный вопрос, который предстоит решить основным участникам вооруженного конфликта в Сирии в 2019 году. Напомним, что курдские вооружённые формирования несколько лет были главной ударной наземной силой коалиции США в Сирии.
Турецкие СМИ с помпой объявили, что около 80 тысяч военнослужащих Турции находятся на границе в готовности к проведению войсковой операции на территории Сирии против курдов (см. фото ниже).
С не меньшей помпой заявляется о том, что это вдвое больше, чем при высадке турок на Кипр.
По замыслу наступление должно начаться на фронте шириной в 500 километров на 10 направлениях. В первом этапе планируется продвинуться на 10 км вглубь территории Сирии, на втором — еще на 10 для создания «зоны безопасности».
Все это происходит на фоне очередного обострения турецко-американских отношений, когда Вашингтон заявляет, что задушит сильнейшего в военном плане союзника по НАТО санкциями, если он тронет курдов, а Анкара заявляет, что плевать она хотела на ваши санкции, и вообще они первые защитники курдов от террористов на свете. Сцена, еще пять лет назад показавшаяся бы плодом больного воображения, сегодня разворачивается на наших глазах.
Но интересное на этом не заканчивается. Помимо сосредоточения для наступления на курдов, телеграм-каналы, освещающие события, распространили множество фотографий турецкой бронетехники, едущей в область Хатай, примыкающей к Идлибу, что говорит о возможной операции в змеином логове исламистов. Хотя сейчас вернее будет сказать — «Джебхат ан-Нусры»*, она же «Хайят Тахрир аш-Шам». Там же турецкие войска проводят учения, читай — находятся в полной боевой готовности.
И тут же, как по заказу, Абу Мухаммад Аль-Джулани, вождь «Тахрир аш-Шама», разразился заявлением, что он очень даже за то, чтобы турки атаковали курдов, и подконтрольные ему боевики мешать турецким силам, а также боевикам ССА не будут.
А сами курды тем временем не могут прийти к соглашению, с умными они будут или с красивыми. Представитель сирийского Курдистана в Москве Ршад Биенаф сообщил, что руководство курдов приостановило переговоры с Дамаском по поводу сдачи подконтрольных земель сирийской армии и решения по политическому будущему Курдистана. При этом в лагере курдов наблюдается заметное брожение.
Часть руководителей и полевых командиров готовы уйти под крыло Асада, чтобы уберечься от неминуемого турецкого наступления, против которого у отрядов самообороны нет шансов. Другая же часть продолжает рассчитывать на поддержку американцев в построении независимого Курдистана. Похоже, недавнее турне Болтона таки смогло повлиять на руководителей курдов, несмотря на заверения в обратном.
Чем закончится эта партия, пока трудно сказать, однако на данный момент уже видны некоторые тенденции.
Турки решительно настроены на наступление и, вероятнее всего, в каком-либо виде его проведут. К тому же, не зря ведь Эрдоган заявил о возобновлении выращивания конопли (перед вторжением на Кипр было объявлено о возобновлении выращивания мака). Шутки шутками, но движение турецких войск слишком серьезное, чтобы все молча откатить. Тем более, что им есть где маневрировать.
Вариант первый — курды продолжают упорствовать в своей нерешительности, лишаются прикрытия американского флага и получают турецкое наступление на широком фронте, в результате которого теряют значительную часть территорий и ключевых городов. Вариант крайне выгодный для Турции, которая получает возможность под предлогом борьбы с террористами построить еще одно марионеточное квазигосударство, как уже было сделано в Африне и Эль-Бабе.
Вариант второй — США продолжают прикрывать курдов, и тогда у Турции развязаны руки для наступления на Идлиб. Вот тут конспирология становится намного интереснее. В этом случае Анкара может провести очередной ребрендинг «Нусры»*, и тем самым подмять под себя, без преувеличения, всех боевиков в Идлибе, и создать марионеточное государство уже в Идлибе, надолго создав проблему Асаду и получив хорошие позиции для переговоров с его союзниками. Этот вариант выглядит куда как более реалистичным, так как не встретит противодействия со стороны США и в целом чреват меньшими издержками.
Впрочем, учитывая, что Трамп сам предложил (по турецкой версии — выдал за свою) идею создания зоны безопасности на границе Турции и Сирии, не исключено, что вторжение в Идлиб пройдет параллельно с вторжением в Курдистан.
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
На фото 1 – 8 турецкие войска концентрируются и проводят учения у сирийской границы, январь 2019 года
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МОЛНИЯ: схвачен боевик ИГИЛ, готовивший покушение на Путина в Сербии, — источник (ФОТО)
Молодой ваххабит Армин Алибашич был арестован сербскими спецслужбами в городе Нови-Пазар, где было найдено оружие, химикаты для изготовления самодельных взрывных устройств, а также флаг ИГИЛ. Он подозревается в подготовке теракта во время визита Путина в Сербию.
Об этом пишет ряд СМИ Белграда.
Сообщается, что 21-летний ваххабит боснийского происхождения подозревается в подготовке теракта во время предстоящего в среду визита Владимира Путина в Белград. Алибашич задержан в ходе совместной операции полиции и Агентства безопасности и информации (BIA) в окрестностях Нового Пазара (серб. Безбедносно-информативна агенција, BIA — разведывательное агентство Сербии, также занимается и контрразведкой).
Согласно оперативной информации сербских органов госбезопасности, есть все основания полагать, что арестованный ваххабит готовил нападение в четверг утром, когда российский лидер должен прибыть в Белград.
Отметим, что город Нови-Пазар (новый базар) находится на юго-западе Сербии в округе Рашка недалеко от Косова, большинство населения там — мусульмане-босняки.
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Армина Алибашича остановил полицейский патруль в г. Нови-Пазар из-за подозрительного рюкзака, который он нёс. При досмотре при нём была обнаружена винтовка с оптическим прицелом. Сразу после этого полиция и агентство BIA обыскали его квартиру, обнаружив целый арсенал оружия и оборудования, необходимого для изготовления взрывных устройств: от химикатов для изготовления взрывчатых веществ до часов, которые можно использовать для дистанционной активации бомбы. Были также найдены специальные телефоны, провода и устройство для дистанционного детонатора. Ещё было обнаружено различное дополнительное оборудование для изготовления бомб в домашних условиях.
Алибашич также хранил флаг так называемого ИГИЛ*, агитационные материалы, листовки и литературу террористической организации.
Дальнейшая проверка контактов и действий Алибашича выявила данные о том, что он готовил теракт именно к посещению российского лидера.
«Сербские органы госбезопасности с особой тщательностью разбираются в этом деле ваххабитов. Известно, что Путин является целью террористов из-за войны, которую Россия ведёт против ИГИЛ. Наши силы в сотрудничестве с российскими коллегами находятся в готовности, держат ситуацию под контролем, и президент Российской Федерации в Белграде будет в полной безопасности», — рассказал офицер изданию «Informer.rs».
По словам источника из сил безопасности Сербии, боснийский террорист пока задержан полицией на 48 часов, после чего он будет доставлен в прокуратуру для избрания меры пресечения.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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