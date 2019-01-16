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Рыть назло соседу. Зачем Польша строит канал через Балтийскую косу?

21:02. 16 января 2019 Просмотров - 281 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.aif.ru
В Варшаве уверены, что новый судоходный канал должен «положить конец российской диктатуре».

Правительство Польши планирует соорудить огромный искусственный остров в Калининградском (Вислинском) заливе. Площадь насыпного острова составит 181 гектар, а его строительство станет частью другого масштабного проекта: прокладки судоходного канала через Балтийскую косу.

Сооружение канала началось в ноябре 2018 года. Согласно проекту, он должен соединить Гданьскую бухту и Вислинский залив. Разработка проекта началась с подачи бывшего премьер-министра, председателя правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, брата погибшего в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского. Польская пресса пишет, что канал ни много ни мало должен положить конец «российской диктатуре». Дело в том, что сейчас пройти в Калининградский залив корабли могут только через территориальные воды РФ, а именно — через российский порт Балтийск, главную военно-морскую базу Балтийского флота. Все суда, направляющиеся этим путем, должны запрашивать специальное разрешение.

По словам Качиньского, новый канал, во-первых, экономически важен для Польши, прежде всего — для портового города Эльблонга. Во-вторых, он укрепит польский суверенитет, поскольку позволит польским кораблям свободно проходить домой без согласования с российскими властями. «Времена, когда русские указывали нам, что мы можем, а что не можем делать на нашей территории, закончились», — подчеркнул политик.

Стоимость проекта оценивается в 880 млн злотых (236 млн долларов). Завершить строительство планируют к 2022 году. По каналу протяженностью около 1 км смогут проходить суда длиной до 100 метров и шириной до 20 метров.

Угроза экологии

Однако новый польский проект уже вызвал опасения экологов. Польские и российские специалисты высказали предположение, что строительство канала нанесет вред экосистеме Балтийской косы.

«Во-первых, при строительстве канала неминуемо изменится коэффициент солености воды. Во-вторых, оно приведет к изменению мест нереста рыб, причем не только в польских, но и в российских территориальных водах. Поэтому мы изначально говорили о том, что нужно было проводить международную экологическую экспертизу данного проекта, прежде чем приступать к нему», — говорит АиФ.ru руководитель калининградского отделения экологической организации «Зеленый фронт» Олег Иванов.

После того как в 2017 году польский Сейм одобрил проект, в то время исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов объявил о создании рабочей группы, которая занялась изучением экологических аспектов польского плана. По итогам работы группы тогдашний глава Минприроды РФ Сергей Донской направил министру окружающей среды Польши Яну Шишко обращение. В нем было сказано, что экосистема Балтийской косы очень чувствительна к антропогенным воздействиям. Донской попросил коллегу предоставить информацию о проекте всем странам Балтийского региона для изучения до начала строительства. Также в Минприроды указали, что рассчитывают на ответственный подход польской стороны к строительству. Однако ответа на российское обращение не последовало.

Более того, когда проект вызвал возражения польских экологов, в Варшаве заявили, что те «действуют в интересах Кремля». Именно так, например, на негативное заключение по проекту со стороны Поморского воеводства отреагировалзаместитель главы Министерства морского хозяйства Польши Гжегож Витковский.

А Ярослав Качиньский, реагируя на аргументы о потенциальном вреде для экологии от данного проекта, привел в пример «Северный поток-1» и «Северный поток-2». «Эти газопроводы нарушают экологическую безопасность Балтийского моря, а при строительстве канала нет никаких угроз», — заявил он.

По словам Олега Иванова, потребовать изменить проект и привести его в соответствие с требованиями экологов может только Европейский союз. «Польша — часть ЕС, а Балтийское море — общее для всего союза. Если бы Брюссель принял решение о запрете строительства, то, возможно, оно было бы остановлено», — говорит эколог. Однако пока ЕС свою официальную позицию никак не обозначал.

Канал для военных целей?

Между тем российские власти считают, что за строительством канала стоят не экономические, а политические и военные соображения. «Экономики в этом проекте крайне мало, потому что есть другие порты совсем рядом с Эльблонгом: Гдыня, Гданьск. На наш взгляд, это исключительно политическая инициатива, а может быть, даже имеющая какой-то двойной военный, геостратегический подтекст», — заявил в интервью радиостанции «Спутник» Антон Алиханов.

Стоит заметить, что, говоря о военном подтексте, российский чиновник лишь повторил слова польского руководства. О том, что идея строительства канала возникла в польском Министерстве обороны, польским СМИ говорил еще бывший руководитель Генерального командования вооруженных сил Польши генерал Ружаньский. Он занимал свой пост как раз во время разработки проекта в 2015—2016 гг.

Тем не менее сами польские эксперты признают, что в военном плане канал бесполезен. «Он находится в зоне досягаемости русской ствольной артиллерии и в случае начала конфликта может быть легко уничтожен», — рассказал «Газете Выборчей» польский военный эксперт Максимилиан Дура. По его словам, проект имеет скорее политическую составляющую. «Однако выделенные на канал деньги мы могли бы потратить гораздо эффективнее», — считает он.

Автор: Глеб Иванов

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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