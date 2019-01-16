Россия сильна дураками. Почтовый ящик наоборот (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Россия сильна дураками. Как дураки изобрели новый почтовый ящик с безотказным фильтром антиспама. Который к тому же экономит семейный бюджет. Ни один умник не способен придумать такое.



Как нужно соображать, что бы повесить почтовый ящик вверх ногами? Работник выполнил поставленную ему задачу, но не стал задумываться, как люди будут пользоваться результатами его труда.



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Источник: www.youtube.com