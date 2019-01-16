Путин поручил полностью расселить пострадавший дом в Магнитогорске (+ВИДЕО)
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому полностью расселить частично обрушившийся в результате взрыва газа дом в Магнитогорске.
«Несмотря на то, что экспертиза показала, что жить там можно, я людей понимаю. Дом должен быть полностью расселён с предоставлением людям жилья в самые короткие сроки», — заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.
Встреча началась с обсуждения трагедий при взрывах газа в жилых домах в Магнитогорске и Шахтах.
Президент России добавил, что, по предварительным оценкам, стоимость полного расселения пострадавшего дома составит 1 млрд 300 млн руб. Средства на это будут взяты из регионального и федерального бюджетов, также Путин рассчитывает на помощь Магнитогорского металлургического комбината.
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Источник: rusvesna.su
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А за чей счёт банкет, простите переселение? Как всегда указ издал, а денег дать забыл, мол крутитесь как хотите!
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Озвучил три источника.
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А в этих источниках, хоть что-нибудь имеется? Он много чего озвучивает! Только все его звуки, это обычный треп!
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Расселение это понятно! Есть главный вопрос! По чему уже какой год в России почти каждый месяц подрываются многоэтажки! Это случайность? техническая закономерность? Или всё же терроризм! Как. да очень просто, вам приходят некие молодые люди на дом и требуют что бы они за ваш счёт поменяли ваш шланг к плите или колонке на их, при этом показывая документы! При при их задержании было установлено. что они работают в в фирме по обслуживанию кондиционеров! Прав работы с газовым оборудованием нет! Где они брали шланги неизвестно! Вполне возможно, что это левый брак и лопнуть он может в любой момент! А место того что бы бороться с террористам, нам предлагают их хозяева менять окна! Оказывается что взрывах виновата не разгильдяйство государства, а пресловутые окна!