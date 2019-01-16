Путин поручил полностью расселить пострадавший дом в Магнитогорске (+ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому полностью расселить частично обрушившийся в результате взрыва газа дом в Магнитогорске.

«Несмотря на то, что экспертиза показала, что жить там можно, я людей понимаю. Дом должен быть полностью расселён с предоставлением людям жилья в самые короткие сроки», — заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.

Встреча началась с обсуждения трагедий при взрывах газа в жилых домах в Магнитогорске и Шахтах.

Президент России добавил, что, по предварительным оценкам, стоимость полного расселения пострадавшего дома составит 1 млрд 300 млн руб. Средства на это будут взяты из регионального и федерального бюджетов, также Путин рассчитывает на помощь Магнитогорского металлургического комбината.

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