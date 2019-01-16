«Прежде чем критиковать Родину, взгляните на США…» – обращение русского эмигранта

Назар Илишев – автор популярного youtube-канала «Вдумчиво обо всем». В ходе своих видеороликов он затрагивает вопросы внутренней жизни Америки, проводит личное сравнение США и России, а заодно развенчивает те мифы, которые создают люди, упорно закрывающие глаза на американские минусы.В своем недавнем материале, Назар рассказал зрителям о том, как под масками театрально улыбающихся граждан, на самом деле скрывается общество, далеко не свободомыслящих людей…— «Сегодня я бы хотел поговорить с вами о США. Но не о таких США, какими вы привыкли их воспринимать через СМИ, а о реальной стране под названием Америка. Потому что лично я, прожив в Соединенных Штатах много лет, постоянно вижу огромное количество русскоязычных блогеров, которые с «синдромом эмигранта» постоянно вещают о плюсах США. Им выгодно, что их информация совпадает с той, которую вам в голову уже заложил Голливуд и пользуясь этим фактом, они вешают лапшу на уши. Правда кусается, поэтому в своих рассказах эти люди ее обычно избегают. Я же, постараюсь копнуть поглубже и показать США такой страной, какой она на самом деле есть.Во-первых, в Штатах вас ждет непробиваемый барьер в плане общения. И я говорю это не про языковые преграды при коммуникации, а про барьер в ментальном и психологическом ключе.И поверьте, это касается не отдельных людей, а общества в целом. Ведь вопреки расхожим стереотипам американцы далеко не свободомыслящие люди… Правильнее сказать, что они дрессированные конформисты, взращенные жестко заданными и с рождения вдалбливаемыми рамками и стереотипами. Больше всего они бояться показаться неправильными или дать неправильный ответ. А теперь сравните это с русским менталитетом: когда вся мотивация в общении – это не следовать каким-то правилам, а докопаться до сути. Ну и как вы при такой разнице, окажетесь с американцами на одной волне? Никак, вам просто придется подстраиваться, либо коммуницировать в русском гетто.Понимаете, для американца любое общение — это просто инструмент. Пустая и лицемерная методика, имеющая целью расположить к себе нужного человека. Вот и все. Как в бизнесе. То есть вся мотивация разговоров в США – это сказать человеку то, что он хочет слышать. Это так называемая «эффективная коммуникация», а разговор по душам в России, они бы просто назвали глупым. А как иначе, ведь лично вы от него ничего материального не получаете?У них все поверхностно – диалоги, отношения, нет поиска смысла, нет никакого содержания, да и вообще отсутствует интерес к какому-то познанию нового.Кстати, в этой плоскости лежит ответ на вопрос, почему русскоговорящие блогеры описывающие несуществующую в реальности «голливудскую Америку» не вещают на аудиторию США… Да просто потому, что американцам это абсолютно не интересно! Их как правило интересует только работа, удовольствия и еда. Поэтому эти самые блогеры, даже отлично зная язык, все-равно вещают на страны бывшего Советского Союза…Вот если бы эти блогеры рассказали, что в новом ресторанчике появился в меню умопомрачительный пудинг, то на них бы подписались. А что – то более глубокое – это уже не для Америки.Сама система США взращивает такие кадры. Взрослея внутри американской матрицы, вы никогда не получите приобщения к глобальной культуре. Людей не приобщают к чему-то большему, из них делают винтики системы – потребители. Зарабатывай, бери кредиты и трать. Все остальное тебя не касается.И еще одно: общение с американцами — это чисто театральное явление. Они могут улыбаться, могут изображать восторг, но все опять-таки с целью дать правильный ответ и понравиться. Вбитая с детства фальшивая методика, для того, чтобы быть эффективным для выгоды коммуницирования.И в этом вся проблема – в поверхностном отношении этих людей ко всему! Вы даже не представляете, как много здесь нет из того, что есть в России. И вот кстати, здесь и заключен главный обман Голливуда. Проблема для тех, кто идеализирует Америку состоит в том, что акцентируясь на одних плюсах, люди убеждены, что все остальное помимо них, в США будет автоматически. Мол, будет также, как и в России.Но все на самом деле будет не так. Зарплата у вас будет выше, но вы никогда не сможете иметь столько свободного времени и свободы, сколько в своей стране. У вас будет машина, но она будет не ваша, а купленная в кредит. Тоже самое с домом, тоже самое с правилами и поведением. Вы подсознательно думаете, что привычные вещи в России будут и в Америке, но это не так. Это совершенно другой мир, и русскому менталитету он очень не понравится.В финале, я хочу еще одну вещь вам сказать, причем очень честную. Хотите правильных сравнений, тогда представьте себе жизнь в Америке как аквариум. Представьте, что живете в таком дорогом аквариуме где собрались рыбки со всего света, со всех концов земли, тут нет подводных течений, нет перемен погоды, не штормит, есть искусственные рифы, кругом все гладко, чисто, нет мусора, и хозяин вас регулярно кормит…И вот меня постоянно не покидает ощущение что я нахожусь в таком вот аквариуме. А с другой стороны есть Россия, то есть вот такой безграничный океан, где может и штормить, где есть перемены погоды, есть борьба за выживание, есть продолжение рода, вас могут сожрать, ну и вы можете сожрать богом данную пищу, вы не ограничены стенками, вам не мешают мыслить, вы вполне можете психануть, плюнуть и уйти с работы и мир на этом не кончится.А в США – вы белка в колесе. Пока вы крутите свой круг, все вроде нормально, но стоит только на секунду остановиться, и все. Вас завалит кредитами, нормами, правилами, выплатами, и так далее и так далее. А захотите с кем-то поговорить искренне, вам скажут: «простите, а вы не думали с этим сходить к психологу?» Вот настолько там все поверхностно… Диапазон эмоций в США очень узкий, и все какое-то не живое. А вот в России очень большой динамический диапазон, может быть и очень хр..ново, а может быть и очень здорово, но с другой стороны разве не в этом жизнь? Не в глубоком содержании, в динамике, в ощущении борьбы и стремлении к саморазвитию?..»

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com