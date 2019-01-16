Остров принципиального прагматизма

И со второго раза Терезу Мэй не удалось отправить в отставку.Даже несмотря на вчерашнюю чудовищную катастрофу, сторонникам немедленной отставки Терезы Мэй не удалось набрать большинство и парламент оставил ситуацию в патовой позиций. Мэй сохранила свой пост, но сделка с ЕС была провалена.Такой вариант делает очень вероятным сценарий жесткого Брексита, то есть выход из ЕС без сделки. Хотя, судя по всему, последует попытка проголосовать уже заключенный договор еще раз, хотя Мэй против нового договора или повторного референдума.Голосование парламента выглядит так, что большинство хочет откреститься от сделки заключенной Мэй, но не хочет отвечать за грядущие последствия, предпочитая, чтобы они (какими бы они ни были) достались полудохлому кабинету Мэй, чью репутацию уже все равно не отмоешь.Брюссельская бюрократия продолжает настаивать на том, что британцы должны заканчивать свою клоунаду и определиться с форматом выхода – "по-хорошему" или "по-плохому". Пока что, более вероятно, что по-плохому.Внятных сценариев разрешения текущего кризиса пока что нет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com