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Остров принципиального прагматизма

23:03. 16 января 2019 Просмотров - 162 Один комментарий Опубликовал:


И со второго раза Терезу Мэй не удалось отправить в отставку.
Даже несмотря на вчерашнюю чудовищную катастрофу, сторонникам немедленной отставки Терезы Мэй не удалось набрать большинство и парламент оставил ситуацию в патовой позиций. Мэй сохранила свой пост, но сделка с ЕС была провалена.
Такой вариант делает очень вероятным сценарий жесткого Брексита, то есть выход из ЕС без сделки. Хотя, судя по всему, последует попытка проголосовать уже заключенный договор еще раз, хотя Мэй против нового договора или повторного референдума.
Голосование парламента выглядит так, что большинство хочет откреститься от сделки заключенной Мэй, но не хочет отвечать за грядущие последствия, предпочитая, чтобы они (какими бы они ни были) достались полудохлому кабинету Мэй, чью репутацию уже все равно не отмоешь.
Брюссельская бюрократия продолжает настаивать на том, что британцы должны заканчивать свою клоунаду и определиться с форматом выхода – "по-хорошему" или "по-плохому". Пока что, более вероятно, что по-плохому.
Внятных сценариев разрешения текущего кризиса пока что нет.

Небеса разверзлись. Британия сегодня является международным посмешищем. Наша репутация острова принципиального прагматизма разрушена. Мысль о том, что есть что-то исключительное в том, чтобы быть британцем, была разоблачена как постимпериалистическое высокомерие. Это совершенно очевидно. Да, мы великая нация. Но мы не настолько хороши, чтобы пережить трехлетнюю политическую бойню без потерь, перевоплощаясь в одночасье в могучий мировой центр торговли и влияния.(с) Новый Европеец

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Брексит, Британия, ес, Тереза Мэй
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Один комментарий»

  • 2306 1822
    Juryi 17 января 2019 в 11:34 Ссылка Пометить
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    Британцы давно уже не империя, но подбрюшье сшашистов.
    И как всякая шавка – пыталась тявкать громче хозяина.
    Но голос сорвала, а европейкой не стала.
    И не станет – по историческому брутальному менталитету.

    J UDOV

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