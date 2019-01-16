Орел взлетевший высоко
18:22. 16 января 2019 Просмотров - 170 Нет комментариев Опубликовал: brahman
К 100-летию гибели Розы Люксембург, улицы имени которой можно встретить во многих городах бывшего СССР.
Орел взлетевший высоко
Разногласия Розы Люксембург с Лениным достаточно известны. Уже в 1904 году она написала статью «Организационные вопросы русской социал-демократии», появившуюся в «Искре» (после отставки Ленина, под оппортунистической редакцией), в которой не соглашалась с Лениным по поводу необходимости демократического централизма в партии. В разные годы она писала статьи против права наций на самоопределение. Наконец, в сентябре 1918 года, все еще находясь в тюрьме за противодействие империалистической Первой мировой войне, она написала небольшую брошюру под названием «Русская революция», в которой содержался дружественный, но критический взгляд на некоторые аспекты большевистской революции. Именно на эти последние критические замечания Клара Цеткин ссылается в своей книге 1922 года: «Отношение Розы Люксембург к русской революции», никогда прежде не переводившейся на английский язык.
В «Русской революции» Люксембург подвергает большевиков критике за то, что они якобы отвергли демократические институты — в частности, распустив Учредительное собрание на его первой сессии в январе 1918 года. Ассамблея была избрана сразу после Октябрьской революции, но революция уже дала всю полноту власти рабочим, крестьянским и солдатским советам. Однако в то время, когда Люксембург писала свою брошюру, обстоятельства в Германии были другими. Первая мировая война все еще продолжалась, и кайзер Вильгельм все еще был императором Германии. В ноябре 1918 года кайзер был свергнут, и немецкая армия распалась, что привело к окончанию Первой мировой войны. В этот момент рабочие и солдаты создали свои собственные советы, главным образом в Берлине, а также и в других городах и штатах Германии. Эти советы все еще находились под руководством двух социал-демократических партий (так же, как российские советы — под руководством российских оппортунистических меньшевиков и эсеров в промежутке между февральской и октябрьской революциями). Однако, находясь под революционным руководством, они вполне смогли бы сформировать контрполюс буржуазному правительству в Германии.
Она вместе с Карлом Либкнехтом, Вильгельмом Пиком, Лео Йогичем, Полем Леви и другими сформировала «Лигу Спартака», а затем Коммунистическую партию Германии.
Люксембург провела большую часть последних лет своей жизни, критикуя реформистские и оппортунистические позиции двух социал-демократических партий Германии, СДПГ. (Социал-демократическая партия Германии) и НСДПГ (Независимая социал-демократическая партия Германии), обе из которых по существу поддерживали Германию во время Первой мировой войны. Она вместе с Карлом Либкнехтом, Вильгельмом Пиком, Лео Йогичем, Полем Леви и другими сформировала «Лигу Спартака», а затем Коммунистическую партию Германии. Лига и партия работали на пролетарскую революцию по итогам войны.
Лидеры «Спартакской лиги», и в частности Роза Люксембург, выступили против призывов к выборам «Национального собрания» (аналога Учредительного собрания России) в Германии и направили всю свою энергию на призыв к массам отдать «Всю власть рабочим и солдатским советам!». В январе 1919 года в Берлине произошло безуспешное восстание солдат, первоначально поддержанное «Независимой социал-демократической партией» и революционными депутатами рабочих. Коммунистическая партия поддержала его как массовое восстание в защиту демократических завоеваний ноябрьской революции, хотя и ясно понимала, что это восстание не может привести к успешному захвату власти рабочим классом. Буржуазия совместно с социал-демократическим правительством смогла подавить восстание, а Люксембург и Либкнехт были арестованы и убиты 15 января 1919 года солдатами по инструкции социал-демократического правительства. Это был серьезный удар по рабочей революции в Германии.
Клара Цеткин в своей книге, — особенно в четвертой главе, — подробно показывает, как Р. Люксембург в своих статьях в «Rote Fahne» («Красное знамя») на практике придерживается в Германии того же принципиального отношения к Национальной ассамблее, что и большевики к Учредительному собранию в России. Клара Цеткин указывает, что, хотя Р. Люксембург и другие члены Лиги Спартака не успели написать политический трактат по этому вопросу, они подняли тот же вопрос, что и большевики, — о том, что выбор существует только между пролетарской и буржузной демократиями.
Различные социал-демократы и другие оппортунистические и реакционные силы всегда пытались использовать Люксембург против Ленина и большевиков. Например, Бертрам Д. Вулф — бывший лидер Коммунистической партии США, а впоследствии сторонник Лавстона и, под конец, откытый антикоммунист, работавший на государственный департамент США. В начале 1960-х годов Вулф переиздал под своим собственным реакционным предисловием две брошюры Розы Люксембург: упомянутую выше брошюру 1904 года под искаженным названием «Марксизм против ленинизма», а также памфлет «Русская революция». В одной из статей в 1907 году Ленин подвергает критике силы, пытающиеся сыграть на разногласиях между революционерами — например, критики, которой он подверг некоторые ошибки немецких революционных социал-демократов. Ленин заканчивает знаменитым высказыванием: «Орлы иногда летают ниже, чем куры, но куры никогда не могут взлетать так высоко, как орлы!» Клара Цеткин в своей книге показывает, что революционные позиции и практика Р. Люксембург выделяются на фоне других деятелей комдвижения — особенно в последние месяцы ее жизни. В самом конце орёл Розы Люксембург и вправду летал очень высоко.
Джордж Грюэнталь
https://www.prometej.info/blog/istoriya/roza-lyuksemburg-oryol-vzletevshij-vysoko/ – цинк
Плюс еще на тему:
Чего хотел "Союз Спартака" - https://www.prometej.info/blog/rabochij-klass/chego-hochet-soyuz-spartaka/ (о политической программе Розы Люксембург)
О создании Бременской Советской Республики - https://www.prometej.info/blog/istoriya/100-let-nazad-byla-sozdana-bremenskaya-sovetskaya-respublika/
Взлет и трагедия германской революции - https://www.prometej.info/blog/istoriya/vzlet-i-tragediya-germanskoj-revolyucii/
Октябрь и Ноябрь соседствуют не только в календаре. Как без нашего Октября не стал бы возможен германский Ноябрь, так без самоотверженной борьбы пролетарских революционеров Германии и других стран российская революция не смогла бы защитить свою победу от превосходящих сил мирового империализма.
Перед лицом истории мы вправе – и по справедливости должны – быть глубоко благодарны Карлу Либкнехту и Розе Люксембург как одним из тех, кто больше всего помог нашему народу подняться на вершину всемирно-исторического творчества. Именно они еще в молодые годы возглавляли в Германии нелегальную работу по оказанию помощи российским революционерам. Они же, единственные в социал-демократической партии Германии, бескомпромиссно отвергли империалистическую войну, объявленную кайзеровским правительством царской России, расплатившись за эту принципиальную позицию годами заточения. И они же, встав во главе революционно-интернационалистского Союза Спартака, совершили уникальный в истории подвиг, подняв рабочих германской военной индустрии, в разгар империалистической войны, на всеобщую забастовку протеста против кайзеровской интервенции в Советскую Россию, в поддержку мирных предложений советского правительства.
Трудно сомневаться, что подтолкнуть врагов к садистскому убийству вождей германских коммунистов должны были, не в последнюю очередь, многолетние теснейшие связи Карла и Розы с российской революцией. Убивая их, предшественники нацизма метили и в нашу страну. Тогда, в кровавом январе, был сделан первый шаг к гитлеровскому походу на советскую Москву, закономерно закончившемуся восстановлением, пусть и неполным, исторической справедливости – возвращением красного флага, сорванного врагами в начале 1919-го, в освобожденный от фашизма Берлин.
В последней статье правильно отмечено, что действия Карла Либкхнета и Розы Люксембург ускорили поражение Кайзеровской Германии и окончание Первой мировой войны, а также способствовали окончанию германской интервенции в России.
Можно лишь пожалеть, что у них дальше не получилось с установлением советской власти и Германия свернула на путь, который привел ее к нацизму и второй мировой войне.
Источник: colonelcassad.livejournal.com