Очередное потрясающее достижение либеральной свободы в оплоте демократии – США

Вот она, настоящая свобода либерализма!!! В самой демократичной стране мира, США, зафиксировано невиданное доселе достижение: от передозировки наркотиками теперь погибает больше американцев, чем от ДТП.



И самое главное – тенденция увеличения наркоманов в стране усилиями ЦРУ и прочих спецслужб стойкая. Что неудивительно: врачи по просьбе клиентов просто выписывают рецепты на наркотические препараты.



Видите, как просто?! Какое замечательное достижение платной капиталистической медицины: платите и вам обрящется.



Правда, при этом о совковом понятии „здравоохранение” придётся начисто забыть: рынок-с, однако…



Кстати, становится понятнее откровенно враждебное отношение США к Венесуэле: именно в этой последней президент заявил, что Американское федеральное агенство по борьбе с наркотрафиком этот самый поток наркотиков… организовывает и контролирует!





Источник: ss69100.livejournal.com