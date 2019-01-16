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Очередное потрясающее достижение либеральной свободы в оплоте демократии – США

18:55. 16 января 2019 Просмотров - 346 Нет комментариев Опубликовал:
Вот она, настоящая свобода либерализма!!! В самой демократичной стране мира, США, зафиксировано невиданное доселе достижение: от передозировки наркотиками теперь погибает больше американцев, чем от ДТП.

И самое главное – тенденция увеличения наркоманов в стране усилиями ЦРУ и прочих спецслужб стойкая. Что неудивительно: врачи по просьбе клиентов просто выписывают рецепты на наркотические препараты.

Видите, как просто?! Какое замечательное достижение платной капиталистической медицины: платите и вам обрящется.

Правда, при этом о совковом понятии „здравоохранение” придётся начисто забыть: рынок-с, однако…

Кстати, становится понятнее откровенно враждебное отношение США к Венесуэле: именно в этой последней президент заявил, что Американское федеральное агенство по борьбе с наркотрафиком этот самый поток наркотиков… организовывает и контролирует!


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: американцы, венесуэла, демократы, здоровье, либерализм, наркотики, свобода, статистика, США
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