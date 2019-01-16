Лукьянов мог прожить человеком, а прожил простым организмом



Поэтому ЦК смолчало, а партия и народ и не знали, что через четыре месяца Хрущёв сначала убил Сталина, а затем и Берию, пытавшегося расследовать смерть Сталина. Убийство этих государственных деятелей позволило ЦК отменить отстранение себя от государственной власти, и оставить свою государственную власть в неприкосновенности.

Но США и узнали, и поняли, что произошло в СССР. И начали шантажировать генеральных секретарей КПСС, начиная от Хрущёва, тем, что расскажут советскому народу и рядовым членам партии о том, что элита партии убила Сталина, и расскажут, почему Сталин был убит. Узнав об этом, народ Советского Союза и рядовые члены КПСС безусловно снесли бы и казнили всю партийную элиту.

И этим шантажом США подчинили себе головку КПСС. Не всю, поскольку непосредственно шантажировался только генсек, но этого было достаточно для того, чтобы генсеки начали вредить СССР «во спасение партии», а на самом деле, во спасение себя и своего ближайшего окружения – Политбюро и ЦК КПСС.

Ну, а затем Горбачёв СССР просто предал.

Этим шантажом объясняются не только Катынское дело, но и крупнейшие дела, поведение СССР в которых необъяснимо никакими иными причинами. Скажем.

Позор разоблачения «культа личности», при котором сами члены ЦК предстали перед миром мелкой вошью, боявшейся одного единственного человека, которого они могли на пленуме ЦК просто снять с любой должности. Этот позор нанёс такой удар по всей мировой системе коммунизма, от которого она, по сути, так никогда и не оправилась.

Или такой факт. В январе 1945 года Красная Армия захватила в Польше систему трудовых лагерей Освенцим, в которых заключенные производили для нацистов взрывчатку и синтетической моторное топливо.



Были захвачены и все архивы этих лагерей, из которых следовало, что за все годы существования Освенцима, в нём умерло около 70 тысяч заключенных из 24 стран.



Это факт, доказательства которого находились в СССР. И как объяснить, что пропаганда СССР согласилась с тем, чтобы международное еврейство объявило, что в Освенциме умерщвлено 4 миллиона только евреев, а союзники СССР, поляки, вывесили на мемориале Освенцим табличку с этим числом?

Или сразу же после объявления американцами о высадке астронавтов на Луну, в самих США компетентные работники НАСА и специалисты начали кампанию объяснения налогоплательщикам США, что на самом деле НАСА на Луну никого не посылало, а эта «высадка на Луну» снята на Земле.



Но Брежнев и Агитпроп перекрыли в СССР даже малейшее поступление информации об этой кампании– запретили сообщать в СССР, что в самих США до четверти населения не верит в эту высадку. Прессе СССР запретили не только сомневаться в «космических достижениях США», но и просто критиковать эти «достижения». Как это понять?

В 1983 году американцы в провокационных целях послали пассажирский Боинг-747 в полёт над Сахалином, наш истребитель его подбил, но добили этот «боинг» американцы, поскольку в месте, над которым наш истребитель послал по «боингу» ракеты, не было найдено никаких трупов и обломков. Но Андропов скрыл это обстоятельство от народа СССР и от мира, возложив вину за смерть пассажиров только на СССР. Почему?

Думаю, что таких вопросов на самом деле десятки, просто они скрыты от глаз, и мы не связываем, скажем, какие-то кадровые перестановки в СССР с тайными указаниями об этом из США. Иначе как понять, что те же агенты влияния США – Шеварнадзе или Яковлев – стали членами Политбюро?

Так вот, почти 9 лет назад, 19 апреля 2010 года, на «круглом столе» в Госдуме на тему: «Катынская трагедия: правовые и политические аспекты», А.И. Лукьянов как бы между прочим сообщил то «архиважное», что вот из-за такой мимолётности его сообщения осталось не просто не понятым, а и незамеченным историками и политиками.

Но чтобы вы поняли значение той информации, я начну не с неё, а с непонятности значения той, на первый взгляд мелкой партийной должности, на которой делали карьеру ныне забытый Черненко и сам Лукьянов.

Для карьеры руководителя в СССР нужно было иметь опыт руководства – ты не мог стать, к примеру, министром, не руководив успешно крупным заводом или, как минимум, областью.



Поэтому совершенно естественно смотрятся карьеры первого секретаря компартий союзных республик, а потом и председателя Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнева или секретаря ЦК и председателя КГБ Ю.В. Андропова, или секретаря обкома и секретаря ЦК Горбачева. По своему предшествовавшему опыту это были реальные руководители, и то, что они стали самым главным руководителем (первым руководителем), было естественно.

Что ещё нужно понимать в устройстве СССР и КПСС. ЦК КПСС возглавляли секретари ЦК, а у них в помощниках был аппарат, состоявший из 27 отделов ЦК.



Заведующие этими отделами были руководителями чуть ли не десятого плана, скорее, простыми конторскими бюрократами, нежели руководителями.



Само собой, среди отделов ЦК были даже на слух авторитетные, скажем, «Военный отдел», «Оборонный отдел» или «Международный отдел», а были и мелкие, скажем, канцелярия ЦК, называвшаяся «Общий отдел».



И интересно то, что и заведующие отделами ЦК – эти мелкие бюрократы – тоже становились генсеками и первыми руководителями, но, что удивительно, это были не заведующие авторитетных отделов, а заведующие только одного, уже помянутого, очень незаметного отдела – «Общего».

Смотрите, не имея никакого опыта управления, многолетний заведующий Общим отделом ЦК КПСС Черненко, не руководивший даже обкомом, стал Генсеком, а заведующий Общим отделом при Горбачеве А.И. Лукьянов, не руководивший даже газетным киоском, стал последним Председателем Президиума Верховного Совета СССР.



Почему?? Что эти мелкие бюрократы знали и умели такое, чего не знали настоящие руководители СССР?

Об это дальше, а пока вернёмся к шантажу со стороны США генеральных секретарей КПСС. Как это происходило достаточно понятно – для этого есть секретная почта и дипломатические каналы, – но вот как знания о наличии шантажа передавались от одного генсека к другому?

Ведь не передать их было невозможно. Представьте, что Брежнев бы после Хрущева начал игнорировать шантаж, не зная о нем, и Запад начал бы, пусть и частичное, разоблачение преступления партноменклатуры. Тут же бы вскрылась роль Хрущева в этом преступлении и его достали бы соратники даже на пенсии.



Разумеется, что после снятия с должности, Хрущев мог лично проинформировать Брежнева. Однако, память слаба, а количество дел, связанных с шантажом, должно было нарастать, и преемнику на посту Генсека, чтобы не ошибиться, нужно было знать не просто эти дела в общих чертах (как я их в этой работе описал), а знать в подробностях. Кроме того, Генсек мог внезапно умереть в должности, что и случилось с Брежневым.

Получается, что в ЦК должен был существовать довольно приличный архив дел, связанных с шантажом, и должен был быть предусмотрен механизм передачи этого архива от Генсека к Генсеку.

Интересно, что слух об этом архиве впервые появился в связи с Катынским делом на процессе «по делу КПСС» в 1992 году. Именно тогда, вручая суду фальшивки по Катынскому делу, обвиняющий КПСС Шахрай заявил, что они находились в «закрытом пакете», который передавался от Генсека к Генсеку.



Адвокат КПСС на этом процессе Ю.М. Слободкин тогда Шахрая высмеял – как умерший Генсек мог передать этот пакет, если он не знал, кого изберут Генсеком после его похорон? Я тогда разделял сарказм Слободкина, но, оказывается, мы с Юрием Максимовичем недооценили Генсеков.

(Кстати, после этого фальсификаторы Катынского дела опомнились и стали утверждать, что и Катынские документы были найдены не в неких «закрытых пакетах», а просто в архиве, или что они хранились в личном сейфе Горбачева – версий их находки было достаточно, все они разные и уводящие от правды. То есть, про то, что Генсеки передавали друг другу некие пакеты, сегодня стараются забыть).

Вот теперь, когда мы рассмотрели все предшествующие обстоятельства, вернемся к тому, что А.И. Лукьянов рассказал на «круглом столе».

Лукьянов говорил о Катынском деле максимально осторожно, неконкретно и «политкорректно».



Фактически, он лишь выразил некие неопределенные сомнения в том, что поляков в Козьих Горах расстрелял НКВД.



По мнению ныне покойного С.Е. Стрыгина, Лукьянов на людях специально говорил не откровенно и не сказал ничего существенного по политически острой теме Катыни, чтобы не портить отношения с нынешними российскими властями. Хотя в личном разговоре со Стрыгиным за несколько лет до этого «круглого стола», Лукьянов был значительно более конкретен и сообщил гораздо больше фактической информации, сильно помогшей в расследовании истинных обстоятельства Катынского дела.

Так вот, на «круглом столе», помимо выступления о Катыни, Лукьянов, как бы невзначай, рассказал то, что собственно к Катыни вроде бы и не относилось. Я даже не стану утверждать, что присутствовавшие на мероприятии историки поняли, о чём рассказал Лукьянов.

Итак, Общий отдел ЦК, которым Лукьянов в своё время руководил, по своей сути являлся канцелярией ЦК, и только.



В этом отделе, помимо получения и отправки писем, находился архив документов ЦК разной степени секретности, о существовании которого знали все члены и работники ЦК (большинство этих документов теперь переданы в Архив Президента РФ).



Но в кабинете заведующего Общим отделом стоял большой сейф. О его предназначении и о том, что надлежит делать с хранящимися в этом сейфе документам, полагалось знать только заведующему отделом и всего одному особо доверенному работнику архива.



Лукьянов поведал, что в сейфе хранились пронумерованные закрытые пакеты желтого цвета. Количество их я не уточнил, поскольку Лукьянов, закончив свое выступление, не дожидаясь окончания «круглого стола», куда-то быстро исчез. Однако из других источников у «закрытых пакетов» был известен № 34.

Когда умирал Генсек и в должность Генерального секретаря ЦК КПСС вступал новый, то заведующий Общим отделом обязан был ознакомить нового Генсека с содержимым этих закрытых пакетов.

Лукьянов (которому выпало знакомить Горбачёва) о механизме этого ознакомления рассказал так.



Он брал из сейфа очередной пакет, нес его Горбачеву и клал перед ним на стол, а сам отходил в другой конец кабинета и садился там на стул. Горбачев вскрывал пакет, читал находящиеся в нем документы, после чего вновь заклеивал пакет и расписывался на нем в том, что он ознакомился и своей росписью снова запечатывал конверт.



После чего Лукьянов относил пакет в сейф и приносил новый. Таким образом, никто, кроме Генсеков не знал содержания этих пакетов, и никто, кроме них, заведующего Общим отделом и еще одного работника, не должен был знать, что эти пакеты вообще существуют.



Еще Лукьянов сказал, что ни на одном из «закрытых пакетов» не было росписи Сталина, то есть, при Сталине этих пакетов вообще не существовало.

Итак, вы можете разделять мое мнение о том, что элита СССР находилась под шантажом элиты Запада, а можете и не разделять, но вряд ли вы не согласитесь с моим вопросом по поводу «закрытых пакетов».



Прошло почти тридцать лет после того, как сейф с «закрытыми пакетами» достался победившей в СССР пятой колонне Запада. И почему же мы до сих пор ничего не знаем не только о содержимом этих пакетов, но и вообще о существовании этого сейфа?

Не потому ли, что я прав, и что в этом сейфе находились документы, подтверждающие шантаж элиты СССР элитой Запада именно в связи с убийством Сталина и с ликвидацией решений XIX съезда КПСС?!

Ну и вопрос в связи со смертью Лукьянова. Мог он под любым предлогом собрать пресс-конференцию и на ней рассказать об этих «закрытых пакетах»? Не шёпотом об этом сообщать на «круглом столе» по иному вопросу, а прокричать так, чтобы никто не мог говорить потом, что он не слышал?



Мог! Но Лукьянов всё изворачивался, всё прятался в тень, не договаривал. И всё единственно ради того, чтобы дожить до 89 года. Ну, дожил. Ну и что??

Если бы рассказал правду, то был бы человеком, искренне не понимавшим происходящего и руководствовавшимся «партийной дисциплиной». А так остался соучастником американцев в уничтожении СССР и социализма.

Мог прожить человеком, а прожил простым организмом, всю жизнь руководствовавшимся не совестью и честью, а инстинктом самосохранения.

Ю.И. Мухин