Главные задачи нашей цивилизации. Алексей Савин

Концептуал СМИ Программа «Гениальная Россия»: феноменальные способности, сила духа, знания и технологии достижения успеха

Генерал-лейтенант запаса, заслуженный военный специалист, доктор технических и философских наук, командир легендарной в/ч 10003 Алексей Юрьевич Савин рассказывает о главных вопросах и задачах, которые стоят перед многонациональным русским народом. Можно ли цивилизации строить своё развитие от любви? Зачем человеку самообразовываться? Можно ли победить лень? Зачем человеку вести «дневник успеха»?



Как решить проблему кадрового голода в России? Почему цивилизация не замечает связь между системой образования и управляющим воздействием? Как ученикам из лицея Щетинина удаётся освоить школьную программу всего за 3 года? Почему такая школа всего одна, а современная система образования воспитывает людей, оторванных от мира?



Почему мы не можем развить возможности, скрытые в нашем мозге? Как развить сверхпроницательность и интуицию? В чём кроется настоящая сила человека? Как использовать целебные свойства музыки? Как можно подготовить любое выступление и любую речь? Какие ещё интересные методические находки включены в программу «Гениальная Россия»?



Как развивать системы управления предприятиями, совершенствовать процессы принятия управленческих решений и научиться принимать решения, затрагивающие нас самих? Читайте в книгах:

Принципы кадровой политики, Внутренний Предиктор СССР

Азбука аналитики, Курносов Юрий Васильевич



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