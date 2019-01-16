Генсека ООН Хаммаршельда убил бельгийский пилот

Бельгийский летчик Ян Ван Риссегем признался, что сбил в 1961 году над Северной Родезией (ныне Замбия) самолет с тогдашним генеральным секретарем ООН Дагом Хаммаршельдом

https://diana-mihailova.livejournal.com/3240532.html – цинкСтоит отметить, что в недавнем фильме "Осада Жадовиля" https://colonelcassad.livejournal.com/3009646.html так же заявлялось о том, что самолет Хаммершильда был сбит легким штурмовиком "Фоуга" ВВС Катанги, правда без уточнения, что за штурвалом был бельгиец или какой-нибудь другой европеец.Примечательно, что на фотографии Риссегема он как раз сидит в кабине легкого штурмовика "Фоуга". Крайне маловероятно, что Риссегем уничтожил самолет с генсеком ООН по собственной инициативе. Ввиду этого в воздухе повисает вопрос о том, какое государство стояло за устранением Хаммаршельда, хотя тот факт, что самолеты для ВВС Катанги поставлялись Бельгией (см.историю ВВС Катанги – http://www.airwar.ru/history/af/congo/congo.html ), а пилот был бельгийцем, уже само по себе говорит о многом.PS. В 2013 году также последовало признание https://colonelcassad.livejournal.com/1013676.html , что Патриса Лумумбу в 1961 году убили агенты Ми-6.

Источник: colonelcassad.livejournal.com