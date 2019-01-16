Генсека ООН Хаммаршельда убил бельгийский пилот
14:41. 16 января 2019 Просмотров - 212 Один комментарий Опубликовал: brahman
Бельгийский летчик Ян Ван Риссегем признался, что сбил в 1961 году над Северной Родезией (ныне Замбия) самолет с тогдашним генеральным секретарем ООН Дагом Хаммаршельдом
Летчик с Бельгии Ян Ван Риссегем признался в том, что командовал истребителем, который сбил в 1961 году над Африкой самолет с тогдашним генсеком ООН Дагом Хаммаршельдом. Об этом сообщает газета De Morgen.
"Я знаю, что Ян Ван Риссегем сбил самолет, потому что он мне сам рассказал об этом", – утверждает бывший бельгийский десантник Пьер Коппенс, проживающий ныне в Испании.
Как поясняет издание, десантник познакомился с умершим в 2007 году Ван Риссегом во время своей стажировки, которая проходила с апреля по июнь 1965 года в аэропорту Моорзеле недалеко от бельгийского города Кортрейка. Там Ван Риссегем работал пилотом.
Как известно, генсек ООН Хаммаршельд и 15 его спутников погибли в ночь с 17 на 18 сентября 1961 года в авиакатастрофе под Ндоло (в то время – территория Северной Родезии, а ныне – Замбия).
Дипломат направлялся на переговоры с лидером сепаратистов в конголезской провинции Катанга Чомбе. Обломки самолета Douglas DC-6 (регистрационный номер SE-BDY) были найдены в 15 км от аэропорта. Выдвигались различные версии катастрофы, но точная ее причина так и не была установлена.
В 2017 году появились новые сведения, согласно которым самолет мог быть сбит с воздуха. В результате ГА ООН приняла резолюцию, в которой постановила провести новое расследование обстоятельств трагедии 1961 года.
https://diana-mihailova.livejournal.com/3240532.html – цинк
Стоит отметить, что в недавнем фильме "Осада Жадовиля" https://colonelcassad.livejournal.com/3009646.html так же заявлялось о том, что самолет Хаммершильда был сбит легким штурмовиком "Фоуга" ВВС Катанги, правда без уточнения, что за штурвалом был бельгиец или какой-нибудь другой европеец.
Примечательно, что на фотографии Риссегема он как раз сидит в кабине легкого штурмовика "Фоуга". Крайне маловероятно, что Риссегем уничтожил самолет с генсеком ООН по собственной инициативе. Ввиду этого в воздухе повисает вопрос о том, какое государство стояло за устранением Хаммаршельда, хотя тот факт, что самолеты для ВВС Катанги поставлялись Бельгией (см.историю ВВС Катанги – http://www.airwar.ru/history/af/congo/congo.html), а пилот был бельгийцем, уже само по себе говорит о многом.
PS. В 2013 году также последовало признание https://colonelcassad.livejournal.com/1013676.html, что Патриса Лумумбу в 1961 году убили агенты Ми-6.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Так это же не русские варвары, а цивилизованные европейцы! Вот ещё один из примеров их цивилизации! МК” 11 февраля 1961 г.:
“…Из официального заявления Министра иностранных дел А.Громыко временному поверенному в делах Франции в СССР: “9 февраля имел место беспрецедентный случай нападения французского военного самолета на советский гражданский самолет, на борту которого находились Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л.И.Брежнев и сопровождающие его лица. Нападение произошло в период с 14 ч. 23 мин. по 14 ч. 30 мин. гринвичского времени в воздушном пространстве над международными водами Средиземного моря в районе около 130 км на север от г. Алжир (в то время Алжир являлся французской колонией. — Ред.). Самолет Гражданского воздушного флота СССР типа “Ил-18” следовал в Рабат (столицу Марокко. — Ред.) по маршруту, который был заранее сообщен соответствующим французским властям.
В указанное время, когда самолет находился на высоте 8250 м, внезапно появился реактивный истребитель с французскими опознавательными знаками и сделал три захода на опасно близком расстоянии от самолета. Во время заходов истребитель дважды открывал стрельбу по советскому самолету с последующим пересечением курса [“Ил-18”]. Такого рода действия французского военного самолета … могли вызвать тяжелую катастрофу. Эти действия нельзя расценить иначе, как акт международного бандитизма. Грубо провокационный характер действий французского истребителя становится еще более очевидным, если принять во внимание, что незадолго до появления истребителя советский самолет установил радиосвязь с алжирским аэропортом, и таким образом французским властям было точно известно о месте нахождения советского самолета, следовавшего по курсу, который к тому же был заранее известен французскому правительству… В связи с разбойничьим нападением французского истребителя Советское правительство заявляет Правительству Франции решительный протест… и требует наказания виновных…”