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Чубайс назвал Россию «одной из самых энергорасточительных стран в мире»

18:31. 16 января 2019 Просмотров - 197 2 коммент. Опубликовал:
Чубайс назвал Россию «одной из самых энергорасточительных стран в мире» | Русская весна

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что электроэнергия в России расходуется неэффективно из-за ее дешевизны.

Выступая на Гайдаровском форуме, он назвал Россию «одной из самых энергорасточительных стран в мире» на сегодняшний день.

По словам Чубайса, цена на электроэнергию для населения в стране в два раза ниже, чем в мире.

«Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности», — подчеркнул глава «Роснано».

Чубайс отметил, что считает правильной идею ввести социальную норму энергопотребления, когда состоятельные клиенты с высоким объемом потребления платят больше, «а бедные остаются на том же самом уровне».

Он указал, что правительство несколько раз подходило к обсуждению этой идеи.

«Сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки <…> Если потребление семейное меньше 300 кВт.ч, остаётся тот же тариф, в случае превышения этого объема появляется прогрессирующая норма», — пояснил Чубайс.

Он признал, что тема очень болезненная и не нравится тем, кому придется платить больше, но «никакого другого способа выбраться из ситуации не существует».

Предложения уже обсуждаются

Директор департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Министерства экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил журналистам, что ведомство уже сформулировало предложения по дифференциации энерготарифов в зависимости от объема потребления.

Сейчас они находятся на согласовании с федеральными органами исполнительной власти.

По словам Вахрукова, помимо уровня потребления, будут учитываться и другие факторы.

«Конструкция по киловаттам. Много от чего зависит: от региона, дом это или квартира, какое там отопление и так далее», — сказал Вахруков.

Тарифы будут зависеть от потребления

В октябре 2018 года «Коммерсантъ» написал об обсуждении властями возможности введения соцнормы энергопотребления для населения.

Позже вице-премьер Дмитрий Козак пояснил, что в правительстве обсуждают не соцнорму, а градацию тарифов в зависимости от потребления. Эту систему могут запустить с 1 июля 2019 года.

Козак пояснил, что энергопотребление, скорее всего, будет высчитываться с учетом количества жильцов квартиры и дома, а также климата.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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