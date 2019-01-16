Провал голосования по Брэкситу в британском парламенте стал историческим.Разрыв голосов за и против (202 и 432) стал крупнейшим за 100 лет.Уже сегодня будет повторно поставлен вопрос о недоверии к кабинету Терезы Мэй. Осенью уже голосовали, но тогда мучения Мэй были продлены, но ненадолго – часть ее партии проголосовала против нее.Надувание российской угрозы не спасло кабинет Мэй от очередного провала.В итоге, сделка по Брекситу зависла в воздухе.ЕС требует от Британии прояснить ситуацию – мол, мы же договорились, а вы себя так ведете…Мэй заявляет, что если сделку не проголосует, то Британия выйдет из ЕС без сделки, что обещает непредсказуемые последствия и для Британии и для ЕС.Оппоненты заявляют, что после того как Мэй отправят в отставку, они либо перезаключат сделку на более выгодных условиях, либо проведут новый референдум, чтобы вообще не выходить, при этом позиция ЕС официально озвучена – раз решили выходить, выходите.В общем, "веселье" в ближайшие недели гарантировано.

Источник: colonelcassad.livejournal.com