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Брексичок

01:01. 16 января 2019 Просмотров - 154 Нет комментариев Опубликовал:


Провал голосования по Брэкситу в британском парламенте стал историческим.
Разрыв голосов за и против (202 и 432) стал крупнейшим за 100 лет.
Уже сегодня будет повторно поставлен вопрос о недоверии к кабинету Терезы Мэй. Осенью уже голосовали, но тогда мучения Мэй были продлены, но ненадолго – часть ее партии проголосовала против нее.


Надувание российской угрозы не спасло кабинет Мэй от очередного провала.

В итоге, сделка по Брекситу зависла в воздухе.
ЕС требует от Британии прояснить ситуацию – мол, мы же договорились, а вы себя так ведете…
Мэй заявляет, что если сделку не проголосует, то Британия выйдет из ЕС без сделки, что обещает непредсказуемые последствия и для Британии и для ЕС.
Оппоненты заявляют, что после того как Мэй отправят в отставку, они либо перезаключат сделку на более выгодных условиях, либо проведут новый референдум, чтобы вообще не выходить, при этом позиция ЕС официально озвучена – раз решили выходить, выходите.

В общем, "веселье" в ближайшие недели гарантировано.




























Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Брексит, Британия, Европа, ес, мэй, юмор
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Брексичок
Провал голосования по Брэкситу в британском парламенте стал историческим.Разрыв голосов за и против (202 и 432) стал крупнейшим за 100 лет.Уже сегодня будет повторно поставлен вопрос о недоверии к кабинету Терезы Мэй. Осенью уже голосовали, но тогда ...

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