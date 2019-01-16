1899-1903. Альбом по постройке постоянного через р. Неву Троицкого моста. Часть 2
09:47. 16 января 2019 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
1899-1903. Альбом по постройке постоянного через р. Неву Троицкого моста. Часть 1
1901. Вид арочных ферм снизу. 6 января
1901. Концевая часть (опрокинутая) у ключевого шарнира среднего арочного пролета. 6 января
1901. Пятовые шарниры арочного пролета на быке №5. 6 января
1901. Сборка на постоянных подмостьях ферм правого крайнего пролета. 6 января
1901. Подмости под ключевым шарниром арочного пролета. 6 января
1901. Ключевой шарнир арочного пролета. 1 марта
1901. Быки №8 и №9. 1 марта
1901. Устой дамбы. Забивка шпунтовой перемычки. 1 марта
1901. Тротуарные балочки (арочный пролет). 1 марта
1901. Временный висячий мостик между консолями правого крайнего и среднего пролетов. 8 апреля
1901. Электрическая сверлильная машинка. 2 июня
1901. Первая пара ферм левого крайнего пролета после установки на быки. 8 июня
1901. Перевозка ферм левого крайнего пролета. 7 июня
1901. Перевозка ферм левого крайнего пролета. 27 июня
1901. Бетонирование основания левого берегового устоя. 23 июня
1901. Перевозка пары ферм левого крайнего пролета. 27 июня
1901. Перевозка крайней трети фермы поворотного моста. Июнь
1901. Бетонирование быка дамбы. Июль
1901. Фермы левого крайнего пролета. Июль
1901. Пара ферм левого крайнего пролета во время передвижения. Июль
1901. Бык №1 металлическое перекрытие среднего колодца. Август
1901. Перевозка правого соединительного пролета. Август
1901. Вторичное бетонирование основания правого берегового устоя (быка №7). Лето
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Источник: humus.livejournal.com