1899-1903. Альбом по постройке ​постоянного​ через р. Неву Троицкого моста. Часть 2

1901. Вид арочных ферм снизу. 6 января1901. Концевая часть (опрокинутая) у ключевого шарнира среднего арочного пролета. 6 января1901. Пятовые шарниры арочного пролета на быке №5. 6 января1901. Сборка на постоянных подмостьях ферм правого крайнего пролета. 6 января1901. Подмости под ключевым шарниром арочного пролета. 6 января1901. Ключевой шарнир арочного пролета. 1 марта1901. Быки №8 и №9. 1 марта1901. Устой дамбы. Забивка шпунтовой перемычки. 1 марта1901. Тротуарные балочки (арочный пролет). 1 марта1901. Временный висячий мостик между консолями правого крайнего и среднего пролетов. 8 апреля1901. Электрическая сверлильная машинка. 2 июня1901. Первая пара ферм левого крайнего пролета после установки на быки. 8 июня1901. Перевозка ферм левого крайнего пролета. 7 июня1901. Перевозка ферм левого крайнего пролета. 27 июня1901. Бетонирование основания левого берегового устоя. 23 июня1901. Перевозка пары ферм левого крайнего пролета. 27 июня1901. Перевозка крайней трети фермы поворотного моста. Июнь1901. Бетонирование быка дамбы. Июль1901. Фермы левого крайнего пролета. Июль1901. Пара ферм левого крайнего пролета во время передвижения. Июль1901. Бык №1 металлическое перекрытие среднего колодца. Август1901. Перевозка правого соединительного пролета. Август1901. Вторичное бетонирование основания правого берегового устоя (быка №7). Лето

Источник: humus.livejournal.com