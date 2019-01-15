Знание и понимание: в чем разница?
12:49. 15 января 2019 Просмотров - 159 Один комментарий Опубликовал: brahman
Пару месяцев назад я репостила статью под названием «Искусственный интеллект уперся в барьер понимания»https://cont.ws/@Neiro/1121072И сегодня решила вновь поднять вопрос: «А чем принципиально отличается понимание от знания?» Ведь ответ на этот вопрос и позволяет понять, чем отличается живое мышление от искусственного интеллекта.
Все мы знаем, что сегодня так называемый «искусственный интеллект» способен к глубокому обучению, умеет «узнавать» лица, объекты, обыгрывать человека в игры и т.д. Но прекрасно понимаем, что ИИ не обладает сознанием, не понимает того, что и зачем делает. На что мне, конечно, могут возразить, что и многие люди этого не понимают. Ну, так, тем более, разобравшись с механизмом понимания, мы и себя начнем понимать гораздо лучше, чем до этого.
Любой алгоритм обучения искусственного интеллекта построен на изучении ПРОШЛОГО опыта. Соответственно, чем богаче этот опыт, тем «разумнее» ИИ, и тем более правильные ответы он может давать. Как правило.
Но это не гарантировано. Всегда может возникнуть ситуация, аналогов которой в прошлом не было, и в таком случае ИИ не сможет дать адекватный ответ. Опыт прошлого окажется в такой ситуации бесполезным. И здесь нужно какое-то совершенно новое, волевое решение, творческий подход. А это то, на что не способен искусственный интеллект.
Точно так же и система образования, основанная на подобном подходе к обучению, не способна воспитать творческого, действительно ПОНИМАЮЩЕГО человека, способного принимать оптимальные жизненные решения. Она воспитывает биороботов – стандартных, предсказуемых, управляемых. Но не людей, не мыслителей, не интеллигентов (в лучшем смысле этого слова).
Главная особенность человека в том, что он принимает решения не только на основе прошлого опыта, но и руководствуясь своими целями в БУДУЩЕМ. И это находит отражение в особенностях мышления и поведения человека, в его мировоззрении, в способностях к распознаванию и классификации.
Возьмем, к примеру, биологическую классификацию организмов. Она основана не только на изучении внешних признаков и форм (то есть на изучении прошлого), но и на изучении роли и функции того или иного организма или органа, на изучении поведения и повадок (то есть на изучении будущего).
Именно функция, то есть ДЕЙСТВИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ определяет БУДУЩЕЕ системы. В то время как ПРИЗНАК, ФОРМА – есть результат предыдущих преобразований системы.
Единство прошлого и будущего, целостность формы и содержания – это неотъемлемое свойство живой, разумной системы. Это непременное условие живого САМОСОЗНАНИЯ, то есть непосредственного понимания мира и своей связи с ним.
С точки зрения такого определения искусственного интеллекта быть не может. Искусственным может быть только алгоритм, автомат, выполняющий команды. А совершенный интеллект, обладающий полнотой знания и понимания мира, может быть только живым.
Источник: nashaplaneta.su
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Поэтому человек и протестует против полной автоматизации, компьютеризации своей жизни, не хочет, например, ездить в транспорте, где водитель робот, и т.п., подсознательно чувствуя, что сплошь и рядом есть НЕСТАНДАРТНЫЕ ситуации, когда только ЧЕЛОВЕК сможет принять правильное решение, даже вопреки инструкциям.