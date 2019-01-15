Главная » Мировоззрение, Психология

Знание и понимание: в чем разница?

12:49. 15 января 2019 Просмотров - 159 Один комментарий Опубликовал:


Пару месяцев назад я репостила статью под названием «Искусственный интеллект уперся в барьер понимания»https://cont.ws/@Neiro/1121072И сегодня решила вновь поднять вопрос: «А чем принципиально отличается понимание от знания?» Ведь ответ на этот вопрос и позволяет понять, чем отличается живое мышление от искусственного интеллекта.

Все мы знаем, что сегодня так называемый «искусственный интеллект» способен к глубокому обучению, умеет «узнавать» лица, объекты, обыгрывать человека в игры и т.д. Но прекрасно понимаем, что ИИ не обладает сознанием, не понимает того, что и зачем делает. На что мне, конечно, могут возразить, что и многие люди этого не понимают. Ну, так, тем более, разобравшись с механизмом понимания, мы и себя начнем понимать гораздо лучше, чем до этого.

Любой алгоритм обучения искусственного интеллекта построен на изучении ПРОШЛОГО опыта. Соответственно, чем богаче этот опыт, тем «разумнее» ИИ, и тем более правильные ответы он может давать. Как правило.

Но это не гарантировано. Всегда может возникнуть ситуация, аналогов которой в прошлом не было, и в таком случае ИИ не сможет дать адекватный ответ. Опыт прошлого окажется в такой ситуации бесполезным. И здесь нужно какое-то совершенно новое, волевое решение, творческий подход. А это то, на что не способен искусственный интеллект.

Точно так же и система образования, основанная на подобном подходе к обучению, не способна воспитать творческого, действительно ПОНИМАЮЩЕГО человека, способного принимать оптимальные жизненные решения. Она воспитывает биороботов – стандартных, предсказуемых, управляемых. Но не людей, не мыслителей, не интеллигентов (в лучшем смысле этого слова).

Главная особенность человека в том, что он принимает решения не только на основе прошлого опыта, но и руководствуясь своими целями в БУДУЩЕМ. И это находит отражение в особенностях мышления и поведения человека, в его мировоззрении, в способностях к распознаванию и классификации.

Возьмем, к примеру, биологическую классификацию организмов. Она основана не только на изучении внешних признаков и форм (то есть на изучении прошлого), но и на изучении роли и функции того или иного организма или органа, на изучении поведения и повадок (то есть на изучении будущего).

Именно функция, то есть ДЕЙСТВИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ определяет БУДУЩЕЕ системы. В то время как ПРИЗНАК, ФОРМА – есть результат предыдущих преобразований системы.

Единство прошлого и будущего, целостность формы и содержания – это неотъемлемое свойство живой, разумной системы. Это непременное условие живого САМОСОЗНАНИЯ, то есть непосредственного понимания мира и своей связи с ним.

С точки зрения такого определения искусственного интеллекта быть не может. Искусственным может быть только алгоритм, автомат, выполняющий команды. А совершенный интеллект, обладающий полнотой знания и понимания мира, может быть только живым.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: частное мнение
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Знание -сила... Нечистая
...познания, науки в ее современном понимании (он предложил методы индукции ... в чем разница между «научным высокоумием» и «разумом высшего порядка». Накопление знаний. «...специализации. Козьма Прутков выдал это понимание в виде следующей формулы: «...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...имеющихся знаний и способностью разума к росту в рамках адекватного понимания. ... толкований, (например, на чем держится, чем обогревается, куда держит путь ...потница, путница, пушница, пшеница, пьяница, разница, лепница, ржаница, резница, ровница, розница...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...имеющихся знаний и способностью разума к росту в рамках адекватного понимания. ... толкований, (например, на чем держится, чем обогревается, куда держит путь ...потница, путница, пушница, пшеница, пьяница, разница, лепница, ржаница, резница, ровница, розница...
ГЛАВА 12. ДАВНЫМ-ДАВНО И В СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЯХ
...конкретных вещей, основанных на НОВЫХ знаниях, понимании происходившего (хотя бы в исторических... грани катастрофы. Несмотря на разницу в наименованиях и тяжести исходных...огромное количество времени, которое непонятно чем занять. Ведь Пользователь перестаёт ...
ГЛАВА 7. ЗНАНИЯ и ИЛЛЮЗИИ. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...при сложении закономерно приводит к ПОНИМАНИЮ природы (физики) всего....между ними меньшими, чем время полного исчезновения ...обеспечивает положительное эволюционное смещение. Разница – лишь в величине ...который изначально строится на Знании и Познании, прежде ...
ГЛАВА 11. О РАЗУМЕ, СОЗНАНИИ И МАТЕРИИ, ИЛИ КАК «КОПАТЬ ЛОПАТОЙ ПОЗНАНИЯ». Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... на вершину совершенства, надо иметь ЗНАНИЯ, ПОНИМАНИЕ и силу духа. Эти качества...» на него, так как чем более появляется знаний, чем больше он познаёт, тем... ли принципиальная разница в рассмотрении этого вопроса в контексте Новых Знаний. 1...

Один комментарий»

  • 1246 1133
    Дана 15 января 2019 в 13:54 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Поэтому человек и протестует против полной автоматизации, компьютеризации своей жизни, не хочет, например, ездить в транспорте, где водитель робот, и т.п., подсознательно чувствуя, что сплошь и рядом есть НЕСТАНДАРТНЫЕ ситуации, когда только ЧЕЛОВЕК сможет принять правильное решение, даже вопреки инструкциям.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>