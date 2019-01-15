Хочу жизнь на земле. Беседа Алексея Орлова и Ивана Воронцова.
!Внимание!
“Народное Славянское радио” оказывает ТОЛЬКО информационную поддержку коллективу единомышленников задумавших создать самодостаточные поселения в основе которых заложены общинные принципы и устои свойственные всем славяно-русам с учётом современных реалий и возможностей.
“Народное Славянское радио” не является учредителем или устроителем этих общин и кооперативов. Мы честно доносим суть того что задумано, как это и должно народному средству массовой информации.
В проекте “Жизнь на земле” будут прорабатываться 2 направления:
1 – Кооператив с управляющей компанией.
2 – Кооператив (община) с полным самоуправлением.
В каждом из направлений есть свои плюсы для современного человека. И каждый может выбрать для себя наиболее подходящий образ жизни на земле исходя из своих представлений, возможностей и готовности к самоорганизации.
С уважением Редакция “Народного Славянского радио”.
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Сайт:
https://nazemle.info – проект «Хочу жить на земле!»
Https://krugroda.ru – Народная община
Ссылки:
http://slavradio.org/ – Народное Славянское Радио
https://vk.com/slavmir_org – Народное Славянское Радио Вконтакте
https://vk.com/nazemle_info – Группа единомышленников проекта “Хочу жить на земле!” Вконтакте.
https://vk.com/narodobshina – Народная Община
Телефон для связи: 8-499-994-00-25
Развитие стран по пути технократического и потребительского развития, привело к резкому социальному расслоению общества, снижению рождаемости, снижению качества жизни, ухудшению здоровья и, как результат, снижению среднего уровня продолжительности жизни каждого гражданина.
Каждый здравомыслящий человек сталкивается с магазинами, набитыми едой, которую нельзя есть, одеждой, которую нельзя носить. Природой, находящуюся в стадии экологического бедствия. Воздухом, которым нельзя дышать, водой, которую нельзя пить. Нельзя не потому, что не нравится, а потому, что убивает. Образование детей направлено на одурачивание, здравоохранение направлено на вечную борьбу с болезнями, которые порождаются той же отравленной едой. Люди вынуждены работать по 8-12 часов в день на нелюбимой работе, чтобы выжить как-то в жестокой цивилизационной среде. Что со всем этим делать?
Выход есть – воссоздание державных устоев без разрушения целостности страны согласно действующего законодательства. Держава основана на народной общине в формате кооперации частных лиц, организаций, предприятий, производств и других участников.
Общины между собой связаны в потребительские кооперативы, органы местного самоуправления (МСУ) с единым логистическим центром и единой экономикой.
Каждый житель общины живёт на природе в ладу с нею. Питается самостоятельно выращенной экологически чистой, здоровой едой. Дети обучаются по лучшим методикам разработанными такими Педагогами как Щетинин М. П., Базарный В.Ф. и др.
Для восстановления культурного наследия народов нашей страны, духовному и нравственному росту каждого жителя, возвращению здоровой нравственной идеи домой, в общество, Страну, необходимо создать культурно-образовательные центры.
Каждый общинник трудится согласно своему предназначению, занимаясь любимым делом на благо себя, своей семьи и всей общины. Главная цель предоставить каждому общиннику достаточное время для саморазвития, личностного роста, воспитания детей и досуга. Это можно достичь снижением трудового дня до 3-4 часов
В каждой семье и общине в целом – полный достаток всех материальных благ. В связи с чем, денежный оборот внутри общины становится не нужным. В общине формируется наиболее благоприятные условия для индивидуального и коллективного роста, рождения здоровых детей на благо всего общества и Державы в целом.
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com