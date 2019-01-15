Вместо искусственного интеллекта Amazon использовал граждан Украины
12:46. 15 января 2019 Просмотров - 199 2 коммент. Опубликовал: brahman
Оказывается, вместо нейросети умным домом Amazon управляли живые люди с Украины.
Компания Amazon использовала труд украинских разработчиков, которые подглядывали за американцами и обучали нейросеть. Например, специалисты получали круглосуточный доступ к камерам домовладений США. Об этом говорится в расследовании издания The Intercept.
Речь идёт о проекте Ring — стартапе Amazon, который был куплен компанией в начале 2018 года. Ring выпускает устройство, которое выполняет функции умного звонка и наружной камеры наблюдения. По задумке, обнаруживать нетипичные ситуации (например, появление грабителей) должны нейросети. Однако, по информации Intercept, нейросеть Amazon не справлялась и часто давала ошибочный сигнал тревоги. Чтобы обучить систему, компания наняла разработчиков с Украины.
Сообщается, что армия специалистов получала доступ к умным звонкам Ring, могла наблюдать и настраивать работу системы безопасности. Также украинские энтузиасты могли наблюдать за тем или иным домохозяйством онлайн — для этого нужно было знать почтовый ящик клиента. Причём наблюдающий знал, где проживает клиент, умный звонок которого он контролирует.
По данным журналистов, разработчики с 2016 года имели доступ к облачному сервису Amazon S3, где хранились все записи. Из пользовательского соглашения Ring неясно, может ли разработчик передать видеозаписи домохозяйства на аутсорсинг живым людям. В компаниях Ring и Amazon информацию комментировать отказались.
Компания Amazon использовала труд украинских разработчиков, которые подглядывали за американцами и обучали нейросеть. Например, специалисты получали круглосуточный доступ к камерам домовладений США. Об этом говорится в расследовании издания The Intercept.
Речь идёт о проекте Ring — стартапе Amazon, который был куплен компанией в начале 2018 года. Ring выпускает устройство, которое выполняет функции умного звонка и наружной камеры наблюдения. По задумке, обнаруживать нетипичные ситуации (например, появление грабителей) должны нейросети. Однако, по информации Intercept, нейросеть Amazon не справлялась и часто давала ошибочный сигнал тревоги. Чтобы обучить систему, компания наняла разработчиков с Украины.
Сообщается, что армия специалистов получала доступ к умным звонкам Ring, могла наблюдать и настраивать работу системы безопасности. Также украинские энтузиасты могли наблюдать за тем или иным домохозяйством онлайн — для этого нужно было знать почтовый ящик клиента. Причём наблюдающий знал, где проживает клиент, умный звонок которого он контролирует.
По данным журналистов, разработчики с 2016 года имели доступ к облачному сервису Amazon S3, где хранились все записи. Из пользовательского соглашения Ring неясно, может ли разработчик передать видеозаписи домохозяйства на аутсорсинг живым людям. В компаниях Ring и Amazon информацию комментировать отказались.
Андрей Ставицкий
Источник
Источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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https://newinform.com/155054-akter-guskov-o-slovakh-zapadencev-v-khoroshikh-grobakh-khoroshie-moskali?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newinform.com&utm_term=1275009&utm_content=6941838
Он вспомнил диалог соседа с матерью, в котором западенец сказал: «Вы думаете, если шо будет, то мы вас к стенке не поставим?».
Мать будущего актера не воспринимала слова украинца серьезно, который продолжал говорить об этом, обсуждая, как по «Днипру гробы плывут, и в каждом – по москалю».
«Да ладно, там же есть добрые люди, хорошие», – ответила Гуськова.
«Так я ж и говорю: в хороших гробах, хорошие москали», – добавил западный украинец….
Источник: https://newinform.com/155054-akter-guskov-o-slovakh-zapadencev-v-khoroshikh-grobakh-khoroshie-moskali?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=newinform.com&utm_term=1275009&utm_content=6941838
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В инете есть ролик, где Касперская Наталья на форуме отвечает Чубайса, смысл этого, что все современные технологии это отмывание денег