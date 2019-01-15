Татьяна Черниговская: «Нельзя читать глупые книги, общаться с придурками и слушать плохую музыку

– все это остается в вашем мозгу»

То, что нас окружает – порождение нашего мозга?

Люди – цари планеты?

Человеком мы рождаемся или становимся?

Общий для всех людей генетический механизм

Есть ли ген памяти?

Мозг хранит всю информацию, мимо которой он прошел, унюхал, попробовал, выпил и так далее, все это лежит в вашей голове

Почему мозг помнит абсолютно все

Почему язык – это спасение?

Где в мозге находится память?

Одну и ту же вещь нельзя вспомнить дважды, потому что во второй раз вы воспроизводите последний процесс вспоминания

Опасны ли для мозга большие нагрузки?

Нервные клетки – восстанавливаются

На мое несчастье, мозг теперь моден, его функциями стали интересоваться далекие от науки люди. Я думаю, это связано с тем, что мы хотим знать, кто мы такие. Ничего сложнее, чем мозг, мы не можем даже представить. Я уже несколько лет нахожусь под впечатлением от фразы академика Владислава Лекторского «Мозг находится в мире, а мир находится в мозгу». Какие у вас есть основания считать, что все, что вы видите, не порождения вашего мозга? Для человека с галлюцинациями его видения – такая же реальность, невозможно доказать ему, что их нет. Фраза Лекторского опасная – непонятно, как нам выкрутиться. Так что лучше об этом на ночь не говорить.Мы считаем, что мы цари природы, лучше всех на Земле и такими и останемся. Но мы совсем недолго живем на планете, например, по сравнению с дельфинами и их невероятным мозгом, который еще посложней нашего. Они появились 60 миллионов лет назад, а мы – 250 000, что даже не милисекунда по эволюционной шкале, так что гордиться тут особо нечем. Уже не говоря о том, что никто не утверждал, что это и есть конец эволюции. Неясно, куда именно мы будем двигаться, будут ли это киборги, что очень вероятно, или биологическое существо – и тогда очевидно, что развиваться будет мозг. Не уши же.В 1970 году вышел фильм «Дикий ребенок» гениального режиссера Франсуа Трюффо. Сюжет основан на реальном случае: появился мальчик лет 8-10, он был похож на человека, но в полной степени им не являлся – мы называем таких людей Маугли, имея в виду, что они сформировались вне социума и языка. Главный вопрос картины – «Человеком мы рождаемся или становимся?» То есть нужно для этого работать или этот статус дается по праву рождения? Не буду пересказывать фильм, но ничем хорошим история не закончилась – мы так устроены, что определенные процессы должны происходить в свое время. Это касается языка и других высших функций.Несколько лет назад я была в передаче «Школа злословия» у двух змей – Татьяны Толстой и Дуни Смирновой. Вторая быстро сникла, а боевая Татьяна Никитична сказала очень умную вещь: «Сравним геном с кофеваркой, она уже ваша и стоит на кухне. Но чтобы она заработала, нужно: а) налить воду; б) положить кофе; в) нажать на кнопочку; в противном случае ничего не произойдет». Она попала в самую точку: если гены плохие, ничего поделать нельзя – не повезло так не повезло. Но если ты родился и у тебя все в порядке, это еще не все, необходимо вовремя попасть в социальную и языковую среду и только благодаря этому стать человеком. Что такое «вовремя»? Это, конечно, размытое понятие – лучше, если это произойдет до трех лет, но необходимо – до шести. Есть два игрока: гены и опыт, который даст или не даст врожденным способностям реализоваться. Можно родиться Моцартом, но никогда им не стать.Сейчас на Земле примерно 6 000 языков, они сильно отличаются друг от друга по структуре, но объединяет их общий генетический механизм, который позволяет любому здоровому ребенку овладеть родным языком. Его мозг должен сделать громадную работу, расшифровать сложнейший код. Ребенок попадает в языковую среду и должен ее декодировать, мозг пишет сам себе учебник – и мы бы очень многое отдали, чтобы посмотреть, как это на самом деле происходит. Если бы нам это удалось, изменились бы воспитание и образование. На то, чтобы понять, как это действует, направлены все усилия когнитивных наук на данный момент, потому что от этого зависит все остальное. Тот, кто выиграет в этой игре с мозгом, получит все сразу – но я не думаю, что это возможно.У человека есть огромное количество генов, которые работают на мозг, именно он – результат всей эволюции. На эту темы есть много дурацких книг и спекуляций: люди ищут ген памяти, мышления, но это все мура, каждый, кто имеет хотя бы начальное образование, понимает, что такие сложные вещи не могут быть связаны всего с одним геном.Каждый из нас рождается со своей нейронной сетью, более того, у маленьких детей нейронов больше, чем у взрослых, потому что за ненадобностью они исчезают. Дальше на этой нейронной сети пишется текст нашей жизни. Когда наступит момент встречи с Создателем, каждый свой текст предъявит, и там будет видно все: что ел, пил, с кем общался. Если нет болезни Альцгеймера или Паркинсона, то мозг хранит всю информацию, мимо которой он прошел, унюхал, попробовал, выпил и так далее, все там лежит. Если вы этого не помните, это не значит, что этого нет в мозгу. Есть множество способов это доказать, самый простой из них – гипноз. Поэтому я постоянно говорю: нельзя читать глупые книги, общаться с придурками, слушать плохую музыку, есть некачественную еду, смотреть бездарные фильмы. Если мы спятим и съедим на улице шаверму, из желудка ее можно будет изъять, а вот из головы – никогда, что упало, то пропало.Человеческий язык – это спасение для нас, на каждую наносекунду приходится дикое количество информации отовсюду: зрение, слух, тактильность, вкус, запах, это сплошной поток. Язык – это один из инструментов противодействия этому кошмарному хаосу, потому что он дает нам возможность раскладывать все это по коробочкам. Именно он организует классы и концепты. 99% людей считают, что язык – это коммуникация, но, похоже, что это не главная его задача. Крупнейший мировой лингвист Ноам Хомский уверен в том, что язык был создан не для коммуникации, а для мышления, а общение – это уже побочный продукт. Для коммуникации важно, чтобы было получено именно то, что передано, поэтому идеальный ее вариант – это азбука Морзе. Язык же невероятно многозначен, в нем одни и те же слова имеют противоположные значения в зависимости от слушателя. Это значит, что для коммуникации он плох.Человеческий язык устроен не так, как другие виды коммуникации на Земле: он иерархичен, состоит из мельчайших элементов – фонем, которые складываются в слоги, морфемы, слова и так далее. Науки, которыми я занимаюсь, пытаются понять эту структуру. Например, какие у меня есть основания считать, что есть существительные и глаголы? При этом, работая с больными, я вижу, что одна их часть забыла глаголы, а другая – существительные. Это доказывает, что этим занимаются разные зоны. При этом, каждая часть мозга выполняет свою задачу, но работает он всегда целиком. Память в нем находится везде. Разговоры про то, что мы используем 5% или 10% – это пустое. Это огромная нейронная сеть, она нигде не локализована и динамична. Одну и ту же вещь нельзя вспомнить дважды, потому что во второй раз вы воспроизводите последний процесс вспоминания. Этот файл уже перезаписан и будет делать это снова.В рамках одного из проектов мы смотрели, что происходит в мозгу во время интенсивной работы, когда он должен с большой скоростью выполнять разные задачи. Мы поняли, что он переходит в страшное состояние, когда чем хуже, тем лучше – умеренные дозы стресса для него полезны. Все мы боремся со страшным зверем дедлайном. Когда у меня остаются последние часы, я мобилизуюсь и все делаю. Но если это можно было совершить за такое короткое время, почему я не сделала это позавчера? Зачем нужно было устраивать эту ядерную войну? Но, значит, лично мне (а это индивидуальные вещи) нужно, чтобы как следует прижало. Так не у всех, конечно – но с собой нужно познакомиться.Некоторые все еще повторяют, что нервные клетки не восстанавливаются, но это неправда. Все зависит от того, заставляете ли вы мозг постоянно работать – вам регулярно должно быть трудно. Если не давать мышцам нагрузку, они атрофируются, и с мозгом тоже самое. Он не должен расслабляться, иначе быть беде. Если вы занимаетесь напряженной интеллектуальной работой, то можете отодвинуть Альцгеймер на годы. Все зависит от вас: обучение меняет мозг физически, увеличивается плотность нейронной сети, улучшается ее качество, растут дендриты и аксоны. Меня спрашивают: «А кофе влияет на мозг?» Конечно, да – влияет и кофе, и зеленый чай, и виски, абсолютно все.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com